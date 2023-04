La prima tappa e maglia, di questa edizione del Giro dei Paesi Baschi, sono andate a Ethan Hayter. Anche in questa giornata risulta il favorito, andiamo a scoprire le quote.

I favoriti per la seconda tappa

Le quote sono molto simili a ieri. Però, come anticipato nell’articolo di presentazione, sono tutte tappe che danno possibilità di fare corsa dura, a maggior ragione dopo che la corsa d’esordio è stata vissuta in maniera soft da tutta la carovana.

In caso di seconda tappa, simile alla prima, i favoriti sono sempre quelli. Il vincitore di ieri, aiutato da uno straordinario Omar Fraile, e Alex Aranburu. Lo spagnolo ieri si è trovato chiuso nei metri finali, ma ha dimostrato di avere la gamba giusta in caso di arrivo in volata.

Il percorso di oggi ed il finale si adattano però a corridori che vogliono sparigliare il Giro dei Paesi Baschi fin dalle prime battute. Ed i nomi che possono fare questo sono diversi.

A cominciare da Ion Izagirre, uno dei più in forma, che se vuole ambire alla classifica generale deve già dalle prime battute movimentare la corsa. Altri nomi da poter fare, per discorsi simili, sono Sergio Higuita e Pello Bilbao. Lo stesso, già citato, Omar Fraile può cambiare le vesti in giornata e da gregario diventare la punta principale per la sua squadra.

Pronostico Giro dei Paesi Baschi 2023: immutate le quote antepost

Non essendo accaduto praticamente nulla nella prima tappa, le quote per i favoriti alla vittoria finale sono rimaste completamente invariate. Nella tappa odierna quelli che possono provare a fare qualcosa sono sicuramente Jonas Vingegaard, David Gaudu ed Enric Mas.