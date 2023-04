Nel giorno di Pasqua tutti gli amanti del Ciclismo si potranno godere una delle corse più iconiche, giunta alla sua 120 esima edizione. Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla Parigi-Roubaix.

Parigi-Roubaix 2023: il percorso dell’Inferno del Nord

Da sempre, una delle corse più spettacolari, la Parigi-Roubaix per questa edizione non ha modificato più di tanto il suo percorso. Saranno 256,6 i chilometri da affrontare, ben 29 tratti di pavé. Torna nel percorso, dopo un’assenza quasi ventennale Haspres, un tratto caratteristico e molto duro.

Ci saranno i passaggi scenografici classici come nella foresta di Arenberg ed il solito arrivo nel velodromo André-Petrieux che consacrerà alla gloria eterna su due ruote il vincitore.

Un assolo nell’ultima edizione ed un ricordo tutto italiano

Le ultime due edizioni sono state a dir poco stupende. Il campione in carica Dylan Van Baarle, con un’azione in solitario sorprese tutti i big per vincere in solitario. Nella penultima edizione, una delle emozioni sportive più forti di un 2021 comunque inteso per l’azzurro (vittoria dell’Europeo di Calcio ed Ori alle Olimpiadi nell’Atletica). Sonny Colbrelli, irriconoscibile per il fango addosso, vince la volata ed entra nella storia di questa corsa e del ciclismo.

Le vittorie italiane in questa corsa sono 14, terzi per nazione. Francesco Moser, con un three-peat storico dal 1978 al 1980 è quello più titolato dei nostri. Chiaramente, il paese con più vittorie è il Belgio 56, e può vantare gli unici due corridori riusciti a fare un poker, dei quali citiamo il contemporaneo Tom Boonen. Il secondo paese in classifica è la Francia con 28 vittorie, l’ultima vittoria transalpina risale ormai al 1997.

Parigi-Roubaix 2023: i favoriti per la vittoria

Tutto sembra pronto per l’ennesima sfida a due tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel. Non ci sarà il terzo incomodo Tadej Pogacar, fresco vincitore del Giro delle Fiandre. Nonostante le recenti dichiarazioni di Adrie Van der Poel, padre di Mathieu, che danno come favorito per domenica il rivale, la sensazione è che si tratti di un vero e proprio ballottaggio tra i due.

Effettivamente Wout Van Aert oltre a poter contare su una squadra più forte, comprensiva di Christophe Laporte uno degli altri favoriti, può sfruttare le sue caratteristiche meglio in questa Classica Monumento rispetto ad altre. Però Mathieu Van de Poel è senza dubbio il corridore più in forma del momento. Vittoria alla Milano-Sanremo, secondo posto alla E3 Saxo Bank Classic ed il già citato Giro delle Fiandre, dove si è dovuto arrendere solo ad uno straordinario sloveno.

Possibili outsiders? I nomi non mancano, ad iniziare da Mads Pedersen anche lui in spolvero. Ci sarebbe il nostro Filippo Ganna, con qualche incognita dovuta all’ultima caduta. Il vincitore della passata stagione, insieme a Kasper Asgreen e Stefan Kung fanno parte dei nomi principali che si devono fare per questa domenica.

Nomi da alta quota sicuramente Julian Alaphilippe, Matej Mohoric ed il nostro Davide Ballerini. L’italiano è caduto domenica scorsa nel Giro delle Fiandre, non dovrebbe avere particolari ripercussioni questa ed è sicuramente uno dei più in forma nel gruppo.