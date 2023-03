E’ il giorno della tappa regina, in questa edizione della Tirreno-Adriatico 2023. I favori del pronostico sono per Primoz Roglic, che ha conquistato tappa e maglia nella gara precedente.

Pronostico Tirreno-Adriatico 2023: chi sarà il primo sul Sassotetto?

Si tratta della prima volta di questa ascesa nel percorso della Tirreno-Adriatico, una salita per veri scalatori. Con la vittoria di ieri Primoz Roglic si presenta come il favorito alla vigilia, anche se le sue caratteristiche da scalatore sono diverse. Salita che sembra più adatta ad Adam Yates ed Enric Mas, scalatori puri.

Altri nomi spendibili, ma iniziamo a parlare già di outsider, sono quelli Jai Hindley e Aleksandr Vlasov che possono orchestrare un attacco in combinata essendo della stessa squadra. Giulo Ciccone è la speranza principale per una vittoria azzurra.

Mikel Landa è il ciclista perfetto per questo tipo di salita, con la solita incognita, cioè per vincere la tappa dovrà arrivare in solitario. D’altronde, avesse avuto anche la velocità per vincere le volate a rango ristretto, ora staremmo parlando della carriera dello spagnolo in altri termini.

Pronostico Tirreno-Adriatico 2023: le quote per la vittoria finale

Non è un caso che le quote per l’antepost siano molto simili a quelle della vittoria di tappa odierna. Per come è stata studiata questa edizione della Tirreno-Adriatico si è arrivati alla tappa regina con poche indicazioni valide per farsi una reale idea della condizione dei corridori che puntano alla vittoria finale.

Chi taglierà per primo il traguardo oggi ha la seria possibilità di fare jackpot, aggiudicandosi anche la vittoria finale.

