Torna la Tirreno-Adriatico dopo un anno di pausa. Si tratta della prima corsa a tappe “storica” di questa stagione 2023. Percorso particolarmente adatto agli scalatori, che sono i principali candidati alla vittoria finale.

Pronostico Tirreno-Adriatico 2023: le sette tappe in programma

Prima tappa – 6 marzo: Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (11,5 km)

Seconda tappa – 7 marzo: Camaiore-Follonica (209 km)

Terza tappa – 8 marzo: Follonica-Foligno (216 km)

Quarta tappa – 9 marzo: Greggio-Tortoreto (219 km)

Quinta tappa – 10 marzo: Morro d’Oro-Sassotetto (168 km)

Sesta tappa – 11 marzo: Osimo Stazione-Osimo (194 km)

Settima tappa – 12 marzo: San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto (154 km)

La prima tappa è una cronometro con il nostro Filippo Ganna favorito per conquistare tappa e maglia. Seconda e terza tappa si presentano come corse dedicate ai velocisti, con la tappa di Follonica-Foligno che può lasciare spazio a qualche fuga.

La prima tappa importante per la classifica generale è quella del 9 marzo, la più lunga prevista. In questa probabilmente scopriremo chi non ha le gambe per competere per la classifica finale.

La quinta tappa si conclude sull’inedito Sassonetto, l’arrivo più importante in salita di questa edizione, mentre la tappa di Osimo si presenta come una classica, con pochissima pianura e tanti muri da affrontare. Chiude la kermesse dei due mari la tappa di San Benedetto del Tronto, dedicata ai velocisti rimasti in gara.

Pronostico Tirreno-Adriatico 2023: i favoriti alla vigilia

E’ un’edizione particolarmente folta di salite e strappi, non a caso i principali favoriti sono scalatori di prima fascia. Adam Yates è il favorito dalle quote, principalmente per il fatto che ha l’esperienza per gestire corse a tappe del genere. Lo segue lo sloveno Primoz Roglic, vincitore della corsa nel 2020, per il quale si può fare lo stesso ragionamento.

Enric Mas ci si aspetta sia la stagione della sua consacrazione e mettere il suo nome in questo albo d’oro non sarebbe affatto male. La tappa di Sassoletto può essere la sua per caratteristiche. Tra gli altri da segnalare il vincitore delle Strade Bianche Tom Pidcock, sicuramente il più in forma. Tra gli azzurri il principale favorito è Giulio Ciccone, anche se è un outsider vero e proprio.

