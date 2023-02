Ciclismo calendario marzo 2023

E’ cominciata la nuova stagione del Ciclismo su strada e con il mese di Marzo si entra nel vivo con le prime classiche, cominciando dalle Strade Bianche per passare all’evento principale, la Milano-Sanremo.

Pronostici Ciclismo: il calendario di Marzo 2023

Abbiamo selezionato le corse più importanti del mese, in buona parte saranno quotate dai bookmakers. In evidenza, quelle che verranno seguite dalla nostra redazione con informazioni e pronostici. Oltre alle già citate classiche, da segnalare le prime corse a tappe storiche come la Parigi – Nizza e la Tirreno – Adriatico, oltre alla Gent-Wevelgen che apre le danze per le classiche del nord.

1 marzo Trofeo Laigueglia (Italia)

4 marzo Strade Bianche (Italia)

5-12 marzo Parigi-Nizza (Francia)

6-12 marzo Tirreno-Adriatico (Italia)

7-16 marzo Tour d’Algérie International de Cyclisme (Algeria)

15 marzo Milano – Torino (Italia)

15 marzo Danilith Nokere Koerse (Belgio)

16-19 marzo International Tour of Rhodes (Grecia)

17 marzo Bredene Koksijde Classic (Belgio)

18 marzo Milano-Sanremo (Italia)

19 marzo Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio (Italia)

19-26 marzo Tour of Hainan (Cina)

20-26 marzo Volta Ciclista a Catalunya (Spagna)

21-25 marzo Settimana Internazionale Coppi e Bartali (Italia)

22 marzo Classic Brugge-De Panne (Belgio)

22-26 marzo Volta ao Alentejo (Portogallo)

22-26 marzo Olympia’s Tour (Olanda)

24 marzo E3 Saxo Bank Classic (Belgio)

26 marzo Gent-Wevelgem (Belgio)

26 marzo GP Industria & Artigianato (Italia)

29 marzo Dwars door Vlaanderen (Belgio)

Pronostici Ciclismo: le quote per la Milano – Sanremo ad un mese dalla corsa

Si possono già trovare le quote per la grande classica italiana con la sfida dei Van. Wout Van Aert è il favorito su Mathieu Van der Poel. Sfida già andata in scena in questa stagione, nel mondiale di Ciclocross del 5 febbraio 2023 a Hoogerheide, che ha visto l’olandese vincere in patria in un testa a testa molto coinvolengente.

A seguire il fenomeno sloveno Tadej Pogacar, fresco di incetta di vittorie e premi nella Volta a Andalucia, dominata da lui e la sua squadra UAE Emirates. A seguire, si può già parlare di possibili outsiders, anche se ci sono nomi importanti come quello di Julian Alaphilippe e Caleb Ewan, tra i velocisti il più quotato alla lotta per la vittoria finale.