Archiviato il Tour de France, con il bis del danese Jonas Vingegaard, andiamo a vedere cosa propone il menu di agosto per il ciclismo, con i Mondiali a Glascow e la Vuelta a Espana come portate principali.

Il calendario di Agosto 2023

29 luglio Donostia San Sebastian Klasikoa (Spagna)

29 luglio – 4 agosto Tour de Pologne (Polonia)

05-13 agosto Mondiali (Scozia)

15-19 agosto Vuelta a Burgos (Spagna)

15-19 agosto Tour of Denmark (Danimarca)

17-20 agosto Arctic Race of Norway (Norvegia)

23-27 agosto Deutschland Tour (Germania)

26 agosto-17 settembre La Vuelta a España (Spagna)

Il Tour di Polonia e la classica di San Sebastian chiudono il mese di luglio, questo sabato. Poi ci saranno i Mondiali, che verranno svolti in Scozia, per la corsa in linea che si preannuncia infuocata.

La Vuelta a Burgos è per la Vuelta a Espana, come il Giro del Delfinato per il Tour de France. Qui avremo le prime indiscrezioni per capire chi potranno essere i protagonisti del terzo Grande Giro.

Le prime indiscrezioni su Mondiali e Vuelta a Espana

Per la corsa alla maglia iridata già qualche bookmakers si è esposto, con tanti corridori ambiscono alla vittoria finale. Da Jasper Philipsen, dominatore delle volate nel Tour de France appena concluso con quattro vittorie, passando al trittico dei mostri sacri delle classiche: Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert.

Tra questi dovrebbe inserirsi Remco Evenepoel come quinto incomodo, per una gara che si preannuncia scoppiettante.

Per la Vuelta a Espana al momento non si conoscono i possibili capitani. Scontata la presenza del campione in carica Remco Evenepoel, visto il ritiro al Giro d’Italia e l’assenza al Tour de France, dovrebbe esserci anche Enric Mas, due volte secondo e ritiratosi dal Tour de France dopo la prima tappa.

Nel team Jumbo-Visma dovrebbe partecipare Jonas Vingegaard, ma non si sa se sarà lui o Primoz Roglic (vincitore di 3 edizioni consecutive) il capitano. Dubbi pure su Tadej Pogacar e nel team Ineos-Grenadiers dove è difficile ora fare il nome di un possibile capitano per questa edizione.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.