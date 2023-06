Jonas Vingegaard nella tappa di ieri ha messo una grossa ipoteca per la vittoria finale. Le ultime tre tappe di questa edizione prevedono altrettanti arrivi in salita, dove il danese potrebbe rimarcare la sua superiorità.

Il percorso della sesta tappa

Sono 170,2 km da affrontare da Nantua per arrivare a Crest-Voland per la carovana. Oltre 3000 metri di dislivello per la prima delle tre tappe decisive di questa edizione del Giro del Delfinato. Il Col des Aravis, con il traguardo del GPM posto a meno di 20 km all’arrivo, oggi potrà dire chi può ancora puntare al podio finale o in una buona posizione nella classifica generale. La fuga, non andata in porto ieri, si potrebbe proporre oggi.

Pronostico Giro del Delfinato 2023: i favoriti di oggi

Julian Alaphilippe continua ad essere uno dei nomi più gettonati. Ci si aspetta che in una delle prossime tappe sia protagonista. Jonas Vingegaard ier ha fatto il vuoto reagendo ad un attacco di Richard Carapaz. La sensazione è che il danese abbia il pieno controllo della corsa e sarà lui a decidere, insieme al suo team Jumbo-Visma, ad esempio se fare andare la fuga oggi.

Andrea Biagioli, Giulio Ciccone, Enric Mas, Mikel Landa e tanti altri sono tutti spendibili in caso di possibile fuga, visto che sono lontani in classifica generale. Il nostro consiglio è di seguire la corsa live ed in caso di fuga che può arrivare in fondo, valutare i nomi dei ciclisti presenti.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.