E’ cominciata l’edizione numero 86 del Giro di Svizzera, altra tappa storica di avvicinamento al Tour de France. il cronoprologo se lo è aggiudicato, il padrone di casa, Stefan Kung.

Giro di Svizzera numero 86 tutte le tappe da affrontare

Come anticipato, si è corsa già la prima tappa. Ecco il calendario delle restanti tappe:

Tappa 2: Beromunster – Nottwil (174 km)

Tappa 3: Tafers – Villars-Sur-Ollon (144 km)

Tappa 4: Monthey – Leukerbad (153 km)

Tappa 5: Fiesch – La Punt (211 km)

Tappa 6: La Punt – Oberwil-Lieli (215 km)

Tappa 7: Tubach – Weinfelden (163 km)

Tappa 8: St.Gallen – Abtwil (26 km)

La seconda tappa sarà la prima occasione per i velocisti. Nella terza già il primo arrivo in salita a Villars-Sur-Ollon dove ci saranno i primi scossoni nella classifica generale. Ancora più mossa la quarta tappa, che passerà da Crans Montana, località raggiunta anche dal Giro d’Italia in questa edizione.

La quinta tappa è la più dura di tutte. Rispetto alle precedenti è molto più lunga con il GPM Hors categorie del Furkapass e poi altri due GPM sopra i 2000 metri e tutti con oltre 10 km da percorrere. La sesta tappa è la più lunga, quattro GPM previsti ed un finale molto complicato, potrebbe essere la seconda possibilità per i velocisti ma non sarà facile.

La settima tappa prevede diversi GPM non molto impegnativi, è una tappa dove ciclisti adatti alla fuga o velocisti ancora in corsa potrebbero segnare sul calendario. Giro di Svizzera che inizia e si chiude con una cronometro con arrivo ad Abtwil, con un percorso classico per gli specialisti e dove potrebbe decidersi la vittoria finale se ancora i distacchi sono contenuti.

I favoriti per la vittoria finale

Remco Evenepoel rientra dopo il ritiro al Giro d’Italia ed è il principale favorito per i bookmakers per la vittoria finale. Secondo nella cronometro inaugurale, sarà importante vederlo nelle tappe centrali di questo Giro di Svizzera per capire lo stato di forma in vista del Tour de France, dove potrebbe presentarsi come terzo incomodo.

Il principale avversario è Juan Ayuso che ha già preso 15″ nella cronometro. Lo spagnolo del Team Emirates dovrà provare a fare la differenza nelle tappe di montagna, arrivare dietro al belga prima dell’ultima tappa per lui sarebbe sinonimo di sconfitta. Il terzo favorito è il compagno di squadra Jay Vine. Insieme potranno inventarsi qualcosa per mettere in difficoltà Remco Evenepoel e soprattutto testare la condizione per il loro capitano Tadej Pogacar che attende il belga al Tour de France.

Possibili outsider Mattias Skjelmose, Wout Van Aert, Thomas Pidcock e Gino Mader. Il primo lo vedremo spesso con il gruppo dei migliori. Wout Van Aert è qui principalmente con l’obiettivo di una tappa (magari la seconda) ed in preparazione al Tour de France dove sarà importante per il suo capitano Jonas Vingegaard.

Thomas Pidcock e Gino Mader hanno le qualità per stare con i migliori, per l’ultimo correre sulle strada di casa può essere una motivazione importante, magari per puntare ad una tappa.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.