Sarà l’edizione numero 110 del Tour de France e si preannuncia come una delle più belle degli ultimi anni. Sarà il terzo atto della sfida tra il campione in carica Jonas Vingegaard ed il due volte vincitore Tadej Pogacar.

Tour de France 2023: il percorso di questa edizione

Si partirà il 1 luglio e si chiuderà il 23, come sempre, sui Champs Elysees. Prima della passerella finale di Parigi, saranno 3.404 i km percorsi dalla carovana in 21 tappe, quattro delle quali con finale in salita. Sono 30 i GPM previsti dal percorso globale.

Si presenta come un Tour de France adatto agli scalatori. A differenza del Giro d’Italia di quest’anno, ci sarà solo una cronometro (nella corsa rosa sono state tre). Rispetto all’edizione del 2022 sono aumentati, di tanto, il numero dei GPM che nella passata edizione furono “solo” 23.

Le prime tre tappe si correrranno nei Paesi Baschi. Da segnalare il ritorno del Tour de France sul Puy de Dome, il più alto vulcano spento dell’Auvergne, che ritorna nel percorso della corsa gialla dopo 35 anni. Sono veramente tante le tappe che potranno risultare decisive, che oggi dire quali possano essere le più importanti si fa fatica a stabilirlo.

Tour de France 2023: i favoriti per la vittoria finale

Jonas Vingegaard è il favorito alla vigilia. Il campione in carica in questa stagione si è preparato al meglio, dominando il Gran Camino ed il Giro dei Paesi Baschi e, mentre scriviamo questo articolo, è il principale favorito del Giro del Delfinato, la corsa di preparazione per antonomasia per il Tour de France.

Tadej Pogacar, vincitore delle edizioni del 2020 e 2021 è il principale rivale. In realtà, senza l’infortunio al polso alla Liegi-Bastogne-Liegi, il favorito sarebbe stato lui alla vigilia. In questo 2023 ha vinto di tutto e di più, comprese le classiche Giro delle Fiandre, Amstel Gold Race e Freccia Vallone dando spettacolo con gli specialisti Mathieu van der Poel e Wout Van Aert. L’unica incognita è la condizione fisica ed il recupero dall’operazione subita.

Remco Evenepoel dovrebbe essere il terzo incomodo. Il condizionale è d’obbligo per il campione belga, dopo il ritiro da favorito nel Giro d’Italia. Dalle prime dichiarazioni di Patrick Lefevere, il capo della squadra Soudal-Quick Step, durante la corsa rosa non ci sarebbero possibilità di vederlo al Tour de France. Negli ultimi giorni però sembra esserci qualche spiraglio di apertura, con Tadej Pogacar che è stato il primo a voler il rivale presente in questa edizione. Staremo a vedere, nel mentre i bookmakers lo hanno inserito.

Gli altri protagonisti della classifica generale possono essere Enric Mas e Primoz Roglic. Lo spagnolo può sfruttare un percorso adatto alla sua dimensione di scalatore puro e su una squadra, la Movistar, costruita a misura su di lui. La vittoria finale sembra più che un sogno, realisticamente può ambire al podio. Lo sloveno, fresco vincitore del Giro d’Italia 2023, sarà il capitano di riserva della Jumbo-Visma in caso di problemi per Jonas Vingegaard, anche se dalla squadra preferiscono definirlo “gregario di lusso”.

Il team Ineos-Grenadiers deve ancora sciogliere i dubbi su chi sarà il capitano. Egan Bernal, vincitore del Tour del 2019, dopo l’orribile incidente occorso nel 2021, ha dichiarato che prenderà la decisione se partecipare o meno solo dopo la fine del Giro del Delfinato. Anche se dovesse esserci, il colombiano non dovrebbe avere la condizione migliore per lottare per la vittoria finale. Geraint Thomas, runner up al Giro d’Italia, ha l’esperienza per lottare per la Top 10, difficile per il podio. Tao Geoghegan Hart sembrava in rampa di lancio nella corsa rosa prima del ritiro per la caduta ed è difficile da stabilire la sua condizione fisica.

