Giro d’Italia 2023: Primoz Roglic e Geraint Thomas i favoriti all’inizio dell’ultima settimana

Entriamo nella ultima e decisiva settimana del Giro d’Italia, edizione numero 106. I favoriti per la vittoria finale sono sempre loro: Primoz Roglic e Geraint Thomas.

Ultima settimana decisiva del Giro d’Italia 2023

Mancano 6 tappe alla fine di questa edizione. Quattro di queste saranno di montagna, compresa una cronoscalata, che ci diranno chi saranno i protagonisti per la vittoria finale. Il finale sarà la tappa nella Capitale, solita passerella per il vincitore ed ultima possibilità per i velocisti.

Pronostico Giro d’Italia 2023: sarà battaglia a due?

Primoz Roglic rimane il principale favorito per la vittoria finale, dopo il ritiro per Covid di Remco Evenepoel. Lo sloveno nella seconda settimana ha gestito la corsa, puntando a dare il colpo decisivo nelle tappe che arriveranno. Geraint Thomas ha avuto addosso la maglia rosa per quasi tutta la seconda settimana. Il suo approccio è stato alquanto difensivo, può contare su una squadra forte. La sensazione è che voglia giocarsi tutto in una tappa, probabilmente la cronoscalata.

I possibili outsiders?

Sembra che si debbano giocare, sulla base delle quote offerte dai bookmakers, il gradino del podio più basso Joao Almeida e Damiano Caruso. Il portoghese è stato uno dei pochi, nelle ultime tappe, a provare a smuovere le acque tra i corridori di classifica. Damiano Caruso finora si è dimostrato sempre sul pezzo, ha provato a fare qualche attacco. L’idea è che l’italiano lotterà fino all’ultimo per un posto sul podio.

