Oggi è la giornata al Giro del Delfinato dove ci si aspetta che il favorito, Jonas Vingegaard, darà la prima spallata agli avversari per la classifica finale, sfruttando la cronometro prevista.

Percorso quarta tappa Giro del Delfinato 2023

Partenza da Cours e arrivo a Belmont-de-la-Loire, per 31,1 chilometri totali. Dopo nemmeno 3 chilometri dalla partenza i corridori dovranno affrontare la salita più rapida della giornata. Il resto del percorso è abbastanza mosso e si conclude con la salita finale, ad un’altezza di 488 sopra il livello del mare. Salita non impossibile, ma dopo un percorso contro il tempo abbastanza movimentato bisogna avere la gamba giusta per un buon risultato.

I favoriti per la vittoria di oggi

Jonas Vingegaard è il principale favorito. Il danese sta affrontando questa corsa a tappe, in vista proprio del Tour de France, dove sarà il corridore da battere. Oggi, a meno di problemi fisici o durante la gara, non dovrebbe avere difficoltà ad imporsi o quanto meno fare alla peggio una prestazione da podio.

Gli avversari più diretti sono chiaramente nomi di specialisti nelle corse contro il tempo. Sicuramente Remi Cavagna e Mikkel Bjerg come i principali rivali. Tra gli uomini di classifica quello che può avvicinarsi al podio odierno è Daniel Martinez.

Nelson Olivera può essere un outsider e bisogna citare sempre Julian Alaphilippe capace di imprese nel Tour de France di qualche stagione fa su percorsi simili. Il francese ha già vinto una tappa in questa edizione ed appare pimpante, nonostante nella tappa di ieri abbia avuto qualche difficoltà con cadute e problemi alla bici.

Giro del Delfinato 2023: i favoriti alla vittoria finale

Se la lotta per la cronometro di oggi sembra avere già un vincitore, per la vittoria finale le quote dei bookmakers la presentano ancora più scontata. Favorito Jonas Vingegaard, con principali antagonisti Adam Yates e Daniel Martinez.

Possibili outsider Richard Carapaz, corridori che devi sempre batterlo e se avrà la gamba lotterà fino all’ultimo, Matteo Jorgenson e Jay Hindley. Per gli azzurri l’unico nome di classifica è Giulio Ciccone.

