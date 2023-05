Giorno fondamentale per capire chi sarà tra i protagonisti della classifica principale. L’arrivo a Crans Montana ci dirà molto su chi saranno i ciclisti che lotteranno per la maglia rosa.

Percorso tredicesima tappa

La tappa è stata modificata nel tempo ed al momento rischia di averne altre in base alla previsioni metereologiche. Non ci sarà il passaggio sul colle del Gran San Bernando, che sarebbe dovuta essere la Cima Coppi di questa edizione. Nonostante questo, nei 199 chilometri da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana, non mancheranno le salite impegnative. Saranno 3 i GPM di giornata, tutti di prima categoria e superiori ai 10 km da percorrere. Il Croix de Couer, con la sua cima posta a 60 km dall’arrivo, è quello più impegnativo con una pendenza media dell’8,8% e dove si supereranno i 2000 di quota.

Scommesse Giro d’Italia 2023: i favoriti di giornata

Primoz Roglic oggi potrebbe dare la prima stoccata in questa edizione. Lo svantaggio rispetto alla maglia rosa in classifica è solo di 2 secondi. Geraint Thomas sarà sicuro protagonista ma, a differenza dello sloveno, ci si aspetta che giochi “in difesa”, con il team Ineos che potrebbe fare la corsa ad andatura sostenuta per smorzare sul nascere possibili attacchi.

Possibili outsider oggi ce ne possono essere diversi. Ben Healy ieri si è nascosto un po’ a sorpresa, bisogna capire se per provarci oggi o perchè non ha lo smalto dei tempi migliori. Lorenzo Fortunato, già nella passata edizione, ha dimostrato di poter essere protagonista in questo tipo di corse.

Jay Vine, Santiago Buitrago e Thibaut Pinot hanno le caratteristiche per aggredire la gara di oggi, ma dovranno inventarsi qualcosa, perchè difficilmente potranno avere il passo dei migliori.

Leonard Kamna e Damiano Caruso sono delle mine vaganti. Entrambi hanno dimostrato finora di essere in buona condizione. Il tedesco ha le caratteristiche ideali per una tappa del genere. Il fatto che sia diventato l’uomo di classifica della sua squadra, dopo il ritiro di Aleksandr Vlasov, non giova a suo favore perchè verrà tenuto sotto controllo dai migliori.

Damiano Caruso non ha lo spunto per emergere in un arrivo tra i big, però ci sorprenderemmo di non vederlo nel gruppo dei migliori.

