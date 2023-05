Prima tappa della settimana dove regna l’incertezza fin dalle prime battute. Dovrebbe essere territorio di conquista per i cacciatori di tappe e per la fuga di giornata.

Il percorso della dodicesima tappa

Sono 186 i chilometri che la carovana dovrà percorrere da Bra per arrivare a Rivoli. Essendo l’ultima tappa prima delle Alpi, tutto lascia immaginare che saranno i cacciatori di tappe a provare a conquistarla. Probabilmente andrà in porto una fuga e si deciderà la tappa sul Colle Braida, posto a 30 km dall’arrivo. I velocisti? In caso qualcuno entrerà nella fuga ed avrà la gamba per superare indenne l’ultima cima di montagna sarà probabilmente il favorito, ma è molto difficile.

Pronostico Giro d’Italia 2023: i favoriti di giornata

Ben Healy, vincitore dell’ottava tappa, è il principale favorito. Effettivamente dovesse entrare nella fuga ha dimostrato di avere una gamba superiore e sul Colle Braida potrebbe staccare tutti. Uno che potrebbe fare il bis è Magnus Cort Nielsen, vincitore della decima tappa. Non ha l’esplosività dell’irlandese, ma in caso di arrivo in volata senza velocisti lui sarebbe l’uomo da battere.

Brandon McNulty finora è stato un po’ nell’ombra. Le quote dei bookmakers, in tappe del genere, lo mettono come favorito per le caratteristiche. Difficilmente crediamo che gli uomini di classifica oggi facciano qualcosa, soprattutto dopo gli imprevisti della tappa di ieri che hanno visto il ritiro di Teo Geoghegan Hart, uno dei favoriti alla vittoria finale.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Due possibili outsider sono senza dubbio: Patrick Konrad e Ilan Van Wilder. Ci sono speranze anche per gli azzurri, visto che abbiamo diverse frecce da poter scagliare. Lorenzo Rota e Filippo Zana hanno le caratteristiche giuste per la tappa, Christian Scaroni e Vincenzo Albanese se hanno la gamba qualcosa la proveranno. Ed è impossibile non citare l’irreprensibile Alessandro De Marchi, sempre protagonista in questo tipo di tappe.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.