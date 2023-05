Pronostico Giro d’Italia 2023: Mads Pedersen e Jonathan Milan i favoriti per l’arrivo a Tortona

L’undicesima tappa del Giro d’Italia numero 106 prevede l’arrivo a Tortona. Le quote offerte dai bookmakers lasciano pensare ad un arrivo in volata, andiamo a scoprire i possibili protagonisti.

Il percorso della tappa da Camaiore a Tortona

Tappa lunga in questo mercoledì 17 maggio 2023. La carovana dovrà affrontare 219 chilometri, sperando che il maltempo che ha colpito il centro Italia in questi giorni sia ormai un brutto ricordo. Saranno tre i GPM di giornata, nessuno particolarmente impegnativo. L’ultimo verrà affrontato a 50 km dall’arrivo. Come visto finora in tappe del genere, ci sarà sicuramente la fuga, ma a differenza della tappa precedente il gruppo dovrebbe riuscire a gestirla meglio.

I favoriti per la tappa numero undici

I nomi sono sempre i soliti. Nella decima tappa Magnus Cort Nielsen, già tra i favoriti alla vigilia, è riuscito ad entrare nella fuga decisiva e portare a casa la vittoria, coronando il sogno di almeno una vittoria in ogni Grande Giro.

Oggi la fuga non dovrebbe andare in porto per due motivi. Il primo, le condizioni metereologiche. Ieri è stata una tappa dura da questo punto di vista, con i corridori che hanno affrontato per lunghi tratti pioggia, vento e temperature invernali. Il secondo le motivazioni delle squadre dei velocisti. Gli appuntamenti per loro si stanno sempre più riducendo con l’arrivo della terza settimana e sono in diversi ad aver dimostrato di avere una buona condizione fisica.

Mads Pedersen, Jonathan Milan e Kaden Groves tutti con una vittoria a testa in questo Giro d’Italia 2023 rimangono i favoriti. Occhio a Fernando Gaviria, che ha già vinto su questo finale sei anni fa. Ieri la sua squadra è stata una delle poche che ha lavorato per provare a ricucire sulla fuga, segno che il colombiano è in forma come ha dimostrato anche nell’ultima volata, dove ha solo sbagliato anticipando di 100 metri lo scatto.

Pascal Ackermann, Mark Cavendish e Davide Ballerini sono le possibili sorprese. Il primo sembra pagare il fatto che la squadra non lo stia aiutando particolarmente. Mark Cavendish non sembra avere la gamba dei migliori, ma per esperienza bisogna sempre nominarlo, il colpo in canna lui ce l’ha sempre pronto. Davide Ballerini, dopo il ritiro di Remco Evenepoel, è diventato il corridore principale della sua squadra, quindi proveranno a metterlo nelle migliori condizioni possibili.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.