Pronostico Giro d’Italia 2023 – decima tappa nel segno dei velocisti?

Dopo il terremoto del ritiro di Remco Evenepoel domenica, la corsa riprenderà dopo il giorno di pausa con la tappa che porterà la carovana in Toscana, precisamente a Viareggio.

Il percorso della decima tappa

Si svolgerà martedì 16 maggio 2023 con partenza da Scandiano e l’arrivo a Viareggio dopo 196 chilometri. Sarà una tappa come quella delle prima settimana, caratterizzata da un inizio particolarmente movimentato, quindi con probabile fuga, ed un arrivo pianeggiante. Le squadre dei velocisti saranno impegnate a chiudere l’eventuale fuga per far si che la giornata veda un finale in volata.

I favoriti della decima tappa

I nomi dei bookmakers sono sempre gli stessi, tutti con una vittoria a testa in questo Giro d’Italia 2023. Mads Pedersen (sesta tappa), Jonathan Milan (seconda tappa) e Kaden Groves (quinta tappa). Il danese è il vincitore più fresco, ha la squadra più forte per un arrivo in volata e quindi rimane il favorito alla vigilia, come per tutte le tappe simili disputate finora.

Jonathan Milan si è sempre ben piazzato dimostrando di avere un’ottima gamba e può contare sull’esperienza di Andrea Pasqualon. Kaden Groves ha una squadra che lo porterà sicuramente a giocarsi la vittoria di tappa. Possibili outsiders Magnus Cort Nielsen, Vincenzo Albanese e Michael Matthews.

In caso di fuga, praticamente impossibile fare nomi a biciclette ferme. Bisogna vedere live chi è dentro la fuga e scegliere tra quei nomi.