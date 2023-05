La tappa di ieri, con arrivo a Salerno, è stata molto difficile per via delle condizioni meteo difficile che hanno portato molte cadute. La vittoria è andata a Kaden Groves, con Remco Evenepoel che è caduto due volte.

Il percorso della tappa di Napoli

Oggi la tappa inizia e si chiude a Napoli. Il percorso non è molto complicato nei suoi 162 chilometri. Sono due i GPM nelle prime parti della tappa, uno di seconda ed uno di terza. Negli ultimi 60 chilometri la tappa non presenta particolari difficoltà. L’iter, soprattutto se le condizioni meteo dovrebbero essere come ieri, sarà una fuga nella prima parte che potrebbe essere riassorbita dal gruppo nei chilometri finali.

I favoriti della sesta tappa

I nomi offerti dai bookmakers sono quelli. Mads Pedersen rimane il principale favorito, nonostante ancora non sia arrivato il primo acuto in questo Giro d’Italia. Kaden Groves, vincitore della tappa di Salerno, ha dimostrato una buona condizione fin da subito. Jonathan Milan, ieri secondo, proverà di nuovo ad essere protagonista in caso di volata.

Possibili outsider i soliti Michael Matthews, Vincenzo Albanese e Simone Velasco. In caso dovesse andare in porto la fuga, si potrà scommettere solo live, puntare a bici ferme su qualche nome è veramente difficile.

Le quote per la vittoria finale

Dopo la doppia caduta di Remco Evenepoel nella quinta tappa, le quote danno lui e Primoz Roglic con le stesse possibilità. La tappa di oggi potrà dare un giudizio sulle reali condizioni del campione iridato. Tao Geoghegan Hart si piazza, al momento, come terzo incomodo. Joao Almeida e Geraint Thomas si prendono il ruolo di possibili sorprese.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione