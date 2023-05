Arriva la prima tappa con un finale nel quale ci si aspettano i velocisti come protagonisti. Remco Evenepoel con una prestazione stratosferica nella cronometro è già maglia rosa.

Il percorso della tappa

Saranno 202 chilometri percorsi dalla carovana, in questa domenica 7 maggio 2023. La partenza è per le 12.30 da Teramo e l’arrivo è a San Salvo. Ci saranno 2 GPM di quarta categoria, che non dovrebbero modificare le aspettative di giornata, ovvero l’arrivo in volata.

I favoriti per la vittoria a San Salvo

Mads Pedersen è il principale candidato dai bookmakers. E’ il velocista più in forma, tra i partecipanti di questa edizione del Giro d’Italia. Lo segue Fernando Gaviria, tornato alla ribalta grazie alla vittoria nell’ultima tappa del Giro di Romandia. Il terzo favorito è Kaden Groves, vincitore di 2 tappe alla Volta Catalunya e che può contare su una delle squadre più attrezzate per questo tipo di arrivi.

Outsiders ne abbiamo diversi, ma dovranno inventarsi qualcosa per poter battere i favoriti. Mark Cavendish ha l’esperienza per poterci provare, Alberto Dainese è la speranza italiana.

Pronostico Giro d’Italia 2023: Remco Evenepoel favorito alla vittoria finale

Il belga dopo aver dominato la cronometro inaugurale, ha rafforzato di più la sua candidatura come vincitore della maglia rosa. Primoz Roglic rimane il rivale più accreditato, nonostante abbia già accumulato dopo solo 20 chilometri un distacco importante. Tra gli outsider molto bene Joao Almeida, autore di una prestazione sorprendente. Jay Vine e Tao Geoghegan Hart si sono distinti nella prima tappa.

