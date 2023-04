Martedì 25 aprile partirà la 76esima edizione del Giro di Romandia, la corsa elvetica che molti corridori affrontano come preparazione per l’imminente Giro d’Italia.

Giro di Romandia 2023: il percorso di questa edizione

Sei tappe per 700 chilometri totali è quello che prevede il programma, con 2 cronometro individuali. Si comincia con il prologo che si svolgerà a Port-Valais, un percorso completamente pianeggiante con favoriti, come vedremo più avanti, gli specialisti delle frazioni contro il tempo.

La seconda tappa prevede una prima parte di percorso tranquilla, per poi affrontare due ascese abbastanza importanti verso la metà della gara. L’ultima salita Col Mont d’Orzeires si trova a 50 chilometri dal traguardo con un finale tutto pianeggiante. Terza tappa con un inizio soft, come la precedente. Verso il chilometro numero 75 iniziano le ascese, ben 3. Il finale prevede di nuovo il passaggio dal Le Communal, prima di un finale non particolarmente difficile.

La quarta tappa è la seconda cronometro in programma. Sono 18,75 chilometri con una salita, a metà percorso, che sancirà chi potrà lottare per la vittoria finale o meno. La tappa di sabato 29 aprile è senza dubbio quella decisiva. Tre salite nei primi 60 chilometri, una lunga parte in pianura nella fase centrale, prima della penultima ascesa che probabilmente scremerà il gruppo in vista dell’arrivo in salita al Thyon 2000 (quasi 21 chilometri di salita con pendenza media del 7,6%). La tappa finale ha pochi tratti in pianura, ma è una tappa dove probabilmente non ci saranno modifiche sostanziali alla classifica generale, con un finale abbastanza agevole.

La storia del Giro di Romandia, al comando gli italiani

L’Italia è la nazione che ha vinto più edizioni con 13 vittorie, seguiti dai padroni di casa svizzeri con 12. Chiude il podio la Francia con 10. La vittoria azzurra, in realtà, manca da oltre 20 anni con Dario Frigo ultimo vincitore nel 2002 (autore di una doppietta, vincendo l’anno precedente).

Nell’ultimo decennio si sono alternati nomi di primo ordine in questo albo d’oro. Basti pensare alle doppiette di Chris Froome e Primoz Roglic. L’ultima edizione è stata ad appannaggio di Aleksandr Vlasov.

I favoriti per la vittoria finale

Rischia di essere una lotta tra gemelli, quella per la vittoria finale. Simon ed Adam Yates sono tra i principali favoriti, con il primo visto come principale candidato dalle quote dei bookmakers. Le alternative sono Carlos Rodriguez Cano e Kevin Vauquelin. Occhio a Gino Mader, secono la passata stagione, proverà a vincere essendo corridore di casa. Possibili outsider facciamo tre nomi: Richard Carapaz, Damiano Caruso e Alexsey Lutsenko.

Pronostico Giro di Romandia 2023: favoriti per la prima tappa

Ethan Hayter e Rohan Dennis sono i favoriti per la cronometro. Difficile puntare su uno dei due, anche se il primo in questo inizio di stagione è sembrato più in forma. Occhio al terzo incomodo, Remi Cavagna. Nelle ultime uscite il francese ha dimostrato di avere una buona gamba.

