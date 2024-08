L’ultimo grande giro a tappe del ciclismo inizia nel weekend di metà agosto, si tratta della Vuelta a Espana che come sempre seguiremo tappa per tappa con i consigli, le analisi e le previsioni del nostro esperto, Profeta. Vediamo il percorso, le quote e le prime previsioni antepost. Anteprima Vuelta 2024.

Anteprima Vuelta 2024: il percorso ai raggi X

Si chiude la stagione dei Grandi Giri del Ciclismo con la Vuelta spagnola al via dal 17 agosto, un giro storico giunto alla 79° edizione. Non ci sarà l’Angliru, scalato lo scorso anno, neanche il Tourmalet o il Bola del Mundo ma avremo ben 9 tappe con arrivo in salita e, complessivamente, 13 frazioni tra media e alta montagna. La vetta più alta sarà quella del Cuitu Negru (1843 metri) che torna alla Vuelta a 12 anni.

Tra le altre salite più ostiche avremo l’Alto de Hazallanas (1675 metri), il Puerto de Ancares (1670 metri), il Pico Villuercas (1549 metri), il Picón Blanco (1518 metri) e il Puerto de Leitariegos (1528 metri). Il tutto senza dimenticare l’arrivo a Lagos de Covadonga (solo 1085 metri di quota), ma per percentuali di pendenza sarà una delle tappe più impegnative di questa edizione. In totale, avremo 54 GPM in questa 78esima edizione con 3.248 km da percorrere e 59.279 metri di dislivello.

Per questa edizione gli organizzatori hanno mantenuto il montepremi degli anni passati, con il vincitore della Vuelta di Spagna che guadagnerà 150 mila euro, meno della metà della vittoria del Tour de France. 11 mila euro al vincitore di una singola tappa, 3000 euro al supercombattivo dell’edizione.

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

17 AGOSTO, TAPPA 1: LISBONA-OEIRAS, CRONO DI 12 KM

-Lunghezza: 12 km;

-Dislivello: 52 metri;

18 AGOSTO, TAPPA 2: CASCAIS-OURÉM DI 191 KM

-Lunghezza: 191 km;

-Dislivello: 2691 metri;

19 AGOSTO, TAPPA 3: LOUSÃ-CASTELO BRANCO DI 182 KM

Lunghezza: 182 km;

-Dislivello: 2666 metri;

20 AGOSTO, TAPPA 4: PLASENCIA-PICO VILLUERCAS DI 167 KM

-Lunghezza: 167 km;

-Dislivello: 3520 metri;

21 AGOSTO, TAPPA 5: FUENTE DEL MAESTRE-SIVIGLIA DI 170 KM

-Lunghezza: 170 km;

-Dislivello: 1684 metri;

22 AGOSTO, TAPPA 6: JEREZ DE LA FRONTERA-YUNQUERA DI 181 KM

-Lunghezza: 181 km;

-Dislivello: 3701 metri;

23 AGOSTO, TAPPA 7: ARCHIDONA-CÓRDOBA DI 179 KM

-Lunghezza: 179 km;

-Dislivello: 1920 metri;

24 AGOSTO, TAPPA 8: ÚBEDA-CAZORLA DI 159 KM

-Lunghezza: 159 km;

-Dislivello: 2660 metri;

25 AGOSTO, TAPPA 9: MOTRIL-GRANADA DI 178 KM

-Lunghezza: 178 km;

-Dislivello: 4425 metri;

27 AGOSTO, TAPPA 10: PONTEAREAS-BAIONA DI 160 KM

-Lunghezza: 160 km;

-Dislivello: 3020 metri;

28 AGOSTO, TAPPA 11: CAMPUS TECNOLÓGICO CORTIZO PADRON-CAMPUS TECNOLÓGICO CORTIZO PADRON DI 164 KM

-Lunghezza: 164 km;

-Dislivello: 2726 metri;

29 AGOSTO, TAPPA 12: OURENSE TERMAL-ESTACIÓN DE MONTAÑA DE MANZANEDA DI 133 KM

-Lunghezza: 133 km;

-Dislivello: 3020 metri;

30 AGOSTO, TAPPA 13: LUGO-PUERTO DE ANCARES DI 171 KM

-Lunghezza: 171 km;

-Dislivello: 3409 metri;

31 AGOSTO, TAPPA 14: VILLAFRANCA DEL BIERZO-VILLABLINO DI 199 KM

-Lunghezza: 199 km;

-Dislivello: 2830 metri;

1 SETTEMBRE, TAPPA 15: INFIESTO-VALGRANDE PAJARES CUITU NEGRU DI 142 KM

-Lunghezza: 142 km;

-Dislivello: 3733 metri;

3 SETTEMBRE, TAPPA 16: LUANCO-LAGOS DE COVADONGA DI 181 KM

-Lunghezza: 181 km;

-Dislivello: 4048 metri;

4 SETTEMBRE, TAPPA 17: ARNUERO-SANTANDER DI 143 KM

-Lunghezza: 143 km;

-Dislivello: 2687 metri;

5 SETTEMBRE, TAPPA 18: VITORIA-MASTU-PARQUE NATURAL DE IZKI DI 175 KM

-Lunghezza: 175 km;

-Dislivello: 2711 metri;

6 SETTEMBRE, TAPPA 19: LOGROÑO-ALTO DE MONCALVILLO DI 168 KM

-Lunghezza: 168 km;

-Dislivello: 2528 metri;

7 SETTEMBRE, TAPPA 20: VILLARCAYO-PICÓN BLANCO DI 171 KM

-Lunghezza: 171 km;

-Dislivello: 5064 metri;

8 SETTEMBRE, TAPPA 21: MADRID-MADRID, CRONO DI 22 KM

-Lunghezza: 22 km;

-Dislivello: 184 metri;

Anteprima Vuelta 2024: le quote del giro spagnolo

Ecco le principali quote antepost per la vittoria finale della Vuelta e a seguire la classifica giovani e re della montagna.

Previsioni e analisi antepost

In questo audio Profeta analizza la Vuelta con protagonisti, migliori quote e giocate di valore.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.