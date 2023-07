Tour de France 2023: Jasper Philipsen favorito per la terza tappa

Ultima tappa in territorio basco e prima occasione per i velocisti. Dopo due tappe dove abbiamo visto protagonisti i corridori di classifica, oggi toccherà agli specialisti delle volate.

Il percorso della terza tappa

Saranno 193,5 km da percorrere da Amorebieta-Etxano fino a Bayonne, per l’ultima tappa in territorio basco. Non mancheranno i GPM nemmeno nella giornata odierna, quattro, tutti nella prima parte del percorso. Infatti, gli ultimi 90 km saranno un po’ ondulati, ma particolarmente adatti a portare il gruppo compatto all’arrivo.

I favoriti di giornata

Tutto lascia pensare che oggi sia il turno dei velocisti. Non mancano questi specialisti nelle varie squadre ed essendo la prima occasione in questo Tour de France, le incognite non mancano. Le quote dei bookmakers presentano una sfida principalmente tra Jasper Philipsen e Fabio Jakobsen. Se il primo può contare su l’aiuto di un certo Mathieu Van der Poel, il secondo probabilmente ha il miglior treno per velocisti tra tutte le squadre.

Terzo incomodo Dylan Groenewegen, insieme a Wout Van Aert. Quest’ultimo con il dente avvelenato per il secondo posto nella seconda tappa ci proverà sicuramente. Team Jumbo-Visma che ha in Christophe Laporte anche il piano B in questa giornata.

Peter Sagan, Caleb Ewan e Mark Cavendish forse non avranno più la gamba dei tempi migliori, ma sicuramente l’esperienza necessaria per poter provare a fare una volata nelle migliori condizioni possibili. Occhio a Mads Pedersen l’unico tra i velocisti, nelle due tappe fin qui disputate, che è riuscito a rimanere per più tempo nel gruppo con i migliori.

Tour de France 2023: sempre lotta a due per la vittoria finale

Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard rimangono i favoriti per la vittoria finale. Lo sloveno con 11″ di vantaggio presi nelle prime due tappe sembra leggermente favorito, però si trattava di corse dove per caratteristiche era facile ipotizzare quanto è accaduto. Il danese bisogna aspettarlo nelle prime vere tappe di montagna.

I possibili rivali? Il più accreditato Enric Mas si è ritirato alla prima tappa. Al momento il più accreditato è la sorpresa Victor Lafay. Il francese nella prima tappa è stato l’unico a tenere il passo dei due favoriti e nella seconda tappa è riuscito a vincere anticipando ad 1 km dall’arrivo la volata. Le sue quote, sotto la sigla “Altro”, variano dal 9 di Sisal al 16 di Goldbet.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.