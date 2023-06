Il primo luglio comincia l’edizione numero 110 del Tour de France, con la tappa che vedrà l’inizio e la fine nella citta basca di Bilbao. Un percorso che agiterà da subito la classifica generale.

Il percorso della prima tappa

La prima delle tre tappe nei Paesi Baschi vedrà la partenza ed il capolinea nella città di Bilbao. Saranno 182 i km da affrontare per i ciclisti in gara. Una gara che si preannuncia movimentata, con 5 GPM, ed un percorso particolarmente mosso che ricorda molto le Grandi Classiche. Negli ultimi 40 km ci saranno da affrontare 3 salite, per un totale di 10 km in ascesa. Dopo l’ultima ci sarà la discesa che porterà a traguardo, quando mancheranno meno di 10 km.

I favoriti per la vittoria di tappa

Come detto, percorso che ricorda molto le gare da un giorno. Quindi i favoriti sono i soliti tre, i dominatori assoluti di questa specialità. A cominciare da Tadej Pogacar, al rientro dopo l’infortunio al polso proprio nella Liegi-Bastogne-Liegi. Un inizio che sicuramente ci farà capire se lo sloveno ha recuperato dall’infortunio, ma soprattutto come.

I due rivali più accreditati sono Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert. Il primo, in questa stagione ha già messo a segno vittorie di prestigio Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix e nella gara scelta di preparazione a questo Tour de France, il Giro del Belgio, ha vinto una tappa e la classifica generale.

Un filo dietro, per le quote dei bookmakers, Wout Van Aert. Per lui solo grandi piazzamenti nelle Grandi Classiche e solo un acuto nella E3 Harelbeke. In più, qui vestirà il doppio ruolo di fido scudiero di Jonas Vingegaard, quindi non potrà solo pensare alla gloria personale, nonostante parliamo del Team Jumbo-Visma. Proprio il danese, campione in carica, potrebbe essere uno degli outsider.

In questa fascia da segnalare sicuramente Mattias Skjelmose, fresco vincitore del Giro di Svizzera, e gli esperti Julian Alaphilippe e Pello Bilbao entrambi apparsi in crescita di condizione.

Tra gli italiani i nomi spendibili sono Giulio Ciccone, Matteo Trentin ed Alberto Bettiol, ma parliamo di quote molto per loro.

Tour de France 2023 prima tappa: il nostro pronostico

Pensiamo che si inizierà con il botto e ci sarà bagarre già in questa tappa. Il nostro favorito è Mathieu Van der Poel. Nonostante abbia dichiarato di voler finire il Tour de France, impresa finora mai centrata nelle due edizioni disputate fin qui, sicuramente l’impresa più ghiotta è la vittoria di tappa in una delle tappe nei Paesi Baschi. E’ arrivato in condizione e riposato.

Possibili outsider che ci piacciono Mattias Skjelmose e Julian Alaphilippe. Occhio pure ad Alex Aranburu.

