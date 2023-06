Giornata perfetta, quella di ieri, per il giovane danese Mattias Skjelmose, vincitore della tappa e della maglia di leader della classifica generale. Oggi proverà il bis?

Il percorso della quarta tappa

Percorso simile, per certi versi, alla tappa di ieri. I primi 70 km completamente pianeggianti daranno adito ad una fuga, prima della salita di Crans Montana, località che abbiamo già visto affrontare dai ciclisti in questa stagione al Giro d’Italia. Dopo la discesa ci saranno un bel po’ di km tranquilli. Ad i meno 20 dal traguardo ci saranno parecchi sali e scendi con pendenza media del 4,9% che porteranno in discesa al traguardo di Leukerbad.

Pronostico Giro della Svizzera 2023: i favoriti di giornata

I nomi rimangono sempre quelli. Il favorito è Juan Ayuso per le quote dei bookmakers. Ieri lo spagnolo è apparso in difficoltà sullo scatto decisivo, ma salendo del suo passo ha contenuto i distacchi. Remco Evenepoel, dopo aver fatto lavorare la squadra, ha dato la sferzata decisiva per la corsa. Forse un po’ presto o le gambe non hanno girato al meglio, ma al traguardo si è dovuto arrendere a Mattia Skjelmose.

Il danese, come detto, si presenta con il vento in poppa ed in teoria oggi nella tappa odierna avranno difficoltà ad impensierirlo. Tom Pidcock può puntare alla tappa non avendo le attenzioni dei principali antagonisti per la vittoria finale. Discorso simile per Pello Bilbao, mentre Felix Gall, secondo nella terza tappa, potrebbe di nuovo attaccare per provare in classifica generale a lottare per il podio.

Giro di Svizzera: lotta a due per la vittoria finale

La terza tappa sembra aver sancito che per la vittoria finale dovrebbe essere una corsa a due tra Remco Evenepoel e Mattias Skjelmose. Il belga è apparso un po’ appannato, a differenza del danese. Il 22enne di Copenaghen è stato il primo a reagire all’attacco del campione iridato belga e sul finale lo ha staccato senza particolari difficoltà.

Juan Ayuso al momento è il favorito per completare il podio. Le ambizioni dello spagnolo sicuramente verranno misurate nella tappa odierna.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.