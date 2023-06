Arriva la prima tappa con arrivo in salita nell’edizione numero 86 del Giro di Svizzera. Oggi sono attesi tutti i big alla prima verifica, con Juan Ayuso e Remco Evenepoel i principali favoriti.

Giro di Svizzera 2023: il percorso della terza tappa

Tappa breve, 144 km, con partenza a Tafers ed arrivo a Villars-Sur-Ollon. Primi 90 km completamente pianeggianti, dove probabilmente ci sarà una fuga. Il finale è abbastanza movimentato, con il Col de Mosses prima di una lunga discesa verso l’arrivo in salita a Villars-Sur-Ollon dove verranno percorsi 9,6 km con pendenza media di 8,1%.

I favoriti per la tappa di oggi

La salita finale metterà tutti i corridori in lotta della classifica sotto verifica. Per questo i bookmakers vedono favoriti i principali antagonisti per la vittoria finale. Juan Ayuso e Remco Evenepoel si testeranno a vicenda su questo finale ed in caso di arrivo in gruppo ristretto saranno i principali candidati alla vittoria di tappa.

Sergio Higuita e Romain Bardet potrebbero approfittare del fatto di non essere particolarmente temuti per la classifica generale per provare l’acuto. Stesso discorso per il compagno di squadra Juan Ayuso, Jay Vine fuori da ogni logica di classifica dopo il ritardo accumulato nella seconda tappa.

Thomas Pidcock, Pello Bilbao, Wout Van Aert e Gino Mader sono dei nomi spendibili per la categoria outsiders. Il primo è la punta del Team Ineos-Grenadiers per questo Giro di Svizzera e ci si aspetta un crescente aumento dello stato di forma in vista del Tour de France. Pello Bilbao ha le caratteristiche adatte per questo tracciato, sembra disegnato apposta per lui.

Wout Van Aert, vincitore della tappa di ieri. può resistere con i migliori in questo finale con un piccolo sforzo. Se dovesse riuscirci nella volata potrebbe non avere rivali. Gino Mader è alla ricerca di una tappa e si può fare un discorso simile fatto per Pello Bilbao.

Giro di Svizzera 2023: favoriti per la vittoria finale

E’ sempre sfida tra Remco Evenepoel e Juan Ayuso. Jay Vine fuori dai giochi, dopo aver perso 9 minuti nella seconda tappa. Per il terzo potenziale gradino del podio è lotta aperta Mattias Skjelmose, Romain Bardet e Wout Van Aert sembrano al momento poter lottare. Stefan Kung vuole provare a fare classifica, avendo la maglia da leader, ed è oggi sarà un test importante per capirne la reale fattibilità.

