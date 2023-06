La seconda tappa del Giro di Svizzera 2023 è quella che, almeno sulla carta, sembra programmata per i velocisti. Il favorito dai bookmakers è Tim Merlier, ma sono diversi a puntare alla vittoria oggi.

Il percorso della seconda tappa

Si arriverà a Nottwil dopo 174 km percorsi. Il percorso è abbastanza movimentato con un paio di salite, non impossibili, da affrontare. Probabile che ci sia una fuga iniziale, che sarà gestita dal gruppo soprattutto dalle squadre dei velocisti. L’ultima ascesa è a 23 km dalla fine, per poi affrontare la parte finale in discesa, con una sola piccolissima pendenza da affrontare prima dell’arrivo.

Giro della Svizzera 2023: i favoriti di oggi

Tim Merlier è il principale favorito dalle quote. Sei vittorie per il belga in questa stagione. Il principale avversario dovrebbe essere, il connazionale, Wout Van Aert. Si può dire che è stato il grande sconfitto delle classiche primavera, con solo una vittoria in questo 2023. Oggi pensiamo che ci proverà sicuramente.

Il terzo incomodo dovrebbe essere Arnaud Demare. Due vittorie in stagione, ma il francese sembra che stia trovando la condizione, probabilmente in vista del Tour de France, dove è fermo a due vittorie di tappa in carriera.

Kaden Groves e Biniam Girmay si presentano come i principali rivali del terzetto citato. Occhio a Peter Sagan. Lo slovacco, che ha annunciato il ritiro alla fine di questa stagione, è ancora a secco quest’anno ed oggi potrebbe provarci.

