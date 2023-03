Nella prima tappa decisiva per la classifica generale è arrivata la stoccata del campione sloveno, con la quale ha ipotecato la vittoria finale. Oggi tappa, sulla carta, dedicata ai velocisti.

Pronostico Parigi-Nizza 2023: Tadej Pogacar dominante

Nel primo arrivo in salita di questa edizione lo sloveno, dopo una serie di attacchi e controattacchi iniziata dal danese Jonas Vingegaard, decide di mettersi in proprio a 1500 metri dal traguardo recuperando sul fuggitivo David Gaudu e vincendo la tappa. Per il suo avversario più accreditato 43″ di ritardo e corsa che sempra ipotecata.

Per il talento sloveno è la sesta vittoria in 10 gare disputate in questo 2023, dato che fa capire che qualsiasi appellativo rischia di essere riduttivo per lui. Vittoria finale ipotecata, anche in ottica delle tappe di questo weekend, che dovrebbero vederlo sempre favorito.

Pronostico Parigi-Nizza 2023: seconda occasione per i velocisti?

Sembra tutto apparecchiato per una tappa dedicata ad i velocisti. La stanchezza per ieri, il fatto che da venerdì a domenica ci saranno le tappe più difficoltose in programma, lascia pensare che oggi sia una di quelle tappe per “tirare il fiato”. Il percorso all’inizio non è proprio tranquillo, con varie ascese fin dai primi kilometri, che non dovrebbero però dare difficoltà al gruppo. Il finale è un po’ movimentato, ma consente l’arrivo in gruppo.

Per questo le quote dei bookmakers vedono favorito Tim Merlier, seguito da Sam Bennett, Mads Pedersen ed Arnaud De Lie. Michael Matthews potrebbe essere l’outsider di giornata, anticipando le mosse delle squadre dei velocisti nei kilometri finali. Discorso simile potrebbe essere fatto per il nostro Matteo Trentin.

