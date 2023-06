Pronostico Tour de France 2023: il borsino dei favoriti a 10 giorni dall’inizio

A dieci giorni dall’inizio della 110esima edizione del Tour de France 2023, facciamo il punto sui favoriti per la vittoria finale e come arrivano all’appuntamento più atteso dell’anno.

Un percorso adatto agli scalatori

Questa edizione si presenta come particolarmente adatta agli scalatori, con tantissimi GPM da affrontare, molti arrivi in salita e solo una cronometro. Un percorso che apre spiragli per la lotta alla maglia gialla quindi anche agli specialisti delle salite, solitamente penalizzati dalla presenza di due o tre prove contro il tempo nei Grandi Giri. Andiamo ad analizzare i favoriti singolarmente.

Jonas Vingegaard: tutto pronto per il bis danese?

Il danese parte con i favori del pronostico dai bookmakers. La preparazione al grande appuntamento è stata pressoché perfetta. Tre vittorie su tre corse su più giorni in stagione: Gran Camiño, Giro dei Paesi Baschi ed il recente Giro del Delfinato, la corsa designata storicamente in preparazione del Tour de France. Otto vittorie di tappa in questi giri ed un dominio assoluto.

Può contare sulla squadra più forte nella preparazione dei Grandi Giri, la Jumbo-Visma, come già dimostrato in questa edizione del Giro d’Italia, con la vittoria di Primoz Roglic che si presenta alla partenza come gregario di extralusso. E’ senza dubbio il riferimento e l’uomo da battere, per chi ambisce ad avere addosso la maglia gialla a Parigi.

Tadej Pogacar: è una questione di polso

L’infortunio alla Liegi Bastogne Liegi ne ha condizionato la preparazione alla corsa gialla ed in parte la stagione. Lo sloveno, vincitore di due edizioni e runner up nell’ultima, sarà senza ombra di dubbio protagonista. L’incognita infortunio potrà essere tolta già nella prima settimana nelle tappe più difficili. Dovrà fare a meno di un compagno di squadra esperto come Tim Wellens, in compenso sarà affiancato dal giovane spagnolo Juan Ayuso, fresco vincitore del Giro di Svizzera.

Remco Evenepoel: il terzo incomodo

Tra i due litiganti il terzo gode? Il belga lo spera. Nel recente Giro di Svizzera non ha brillato come ci si aspettava, anche nelle cronometro dove è sempre tra i favoriti. Il ritiro per Covid-19 nel Giro d’Italia ha rovinato la sua stagione. La sensazione è che la sua partecipazione sia più un test per capire se è a livello dei favoritissimi e magari provare a vincere qualche tappa.

Jay Hindley: sarà la volta di uno scalatore?

L’australiano, vincitore del Giro d’Italia del 2022, si presenta in buona condizione grazie al quarto posto nel Giro del Delfinato. Può contare, come abbiamo detto, su un percorso adatto alle sue caratteristiche. Certo, per puntare alla vittoria finale dovrà essere praticamente perfetto e correre ad un livello superiore.

Enric Mas: il ritorno della bandiera spagnola a Parigi?

L’ultimo iberico a vincere il Tour de France è stato Alberto Contador nell’ormai lontano 2009. Enric Mas, quinto nel 2020, in stagione non ha particolarmente brillato tranne il quinto posto del Giro dei Paesi Baschi. L’occasione è particolarmente importante, visto il percorso adatto alle sue caratteristiche ed i vari dubbi riguardanti gli altri favoriti, se si fa eccezione per Jonas Vingegaard.

Egan Bernal: il colombiano torna sulle strade francesi

Il colombiano, vincitore della edizione del 2019, ha sciolto i dubbi ed ha detto che parteciperà a questa edizione. Dopo il terribile infortunio in allenamento di un paio d’anni fa, sta tornando alle corse. Al momento è lontano da quel corridore fortissimo che abbiamo visto, ma la condizione sta migliorando e può contare sul Team Ineos-Grenadiers abituato ad essere protagonista nei Grandi Giri.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.