Prima tappa completamente in territorio francese ed ultima occasione in questa settimana per le ruote veloci. Jasper Philipsen cercherà il bis, nonostante gli avversari di alto livello presenti.

Il percorso della quarta tappa

Si parte da Dax e si arriva a Nogaro dopo 181,8 km. La tappa sembra la classica corsa dei Grandi Giri di transizione per arrivare alle tappe più difficili. Solo un GPM di quarta categoria ed un percorso che non lascia spazio a molta fantasia e facilmente gestibile dalle squadre dei velocisti.

Gli ultimi km saranno percorsi nel Circuito automobilistico Paul Armagnac, con il finale sul rettilineo che permetterà ai vari team di creare il treno per il proprio velocista.

I favoriti di giornata

Jasper Philipsen ieri è stato messo in carrozza da Mathieu Van der Poel. Che si possa ripetere la stessa cosa oggi non è affatto impossibile. I principali rivali sono sempre gli stessi di ieri: Fabio Jakobsen, Wout Van Aert e Dylan Groenewegen. Il primo potrebbe sfruttare, in questo finale, al meglio la propria squadra. Wout Van Aert sta pagando oltremodo il nervosismo stagionale di non aver vinto quanto ci si può aspettare da uno come lui.

Il podio di ieri è stato concluso da Phil Bauhaus e Caleb Ewan. Se il primo è stato la sorpresa, il secondo per esperienza ci si aspettava potesse lottare ed oggi probabilmente si ripeterà.

