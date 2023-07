Quando tutti si aspettavano Tadej Pogacar è arrivato il giorno del suo rivale Jonas Vingegaard. Con una condotta di gara perfetta, il danese, ha preso un bel margine sull’avversario ed oggi si presenta come il grande favorito.

Percorso della sesta tappa

Altra tappa pirenaica di 144,9 km. Si parte da Tarbes per arrivare a Cauterets-Cambasque. Percorso simile a quello della tappa di ieri, con il mitico Col du Tourmalet, un Hors Catégorie, da affrontare a 50 km dall’arrivo. Qui probabilmente si giocherà la tappa, se non proprio in salita anche nella discesa.

Ci sarà il primo arrivo in salita di questa edizione a Cauterets-Cambasque, un GPM di prima categoria lungo ma non impossibile. Fare la differenza nel finale sarà difficile, più che altro ci potrà essere qualcuno che andrà in difficoltà dopo una tappa veramente impegnativa come questa.

I favoriti di giornata

Jonas Vingegaard ieri ha dimostrato che in salita non ha rivali. Aggiungiamoci che la Jumbo-Visma è uno squadrone e ieri non ha sbagliato nulla a livello tattico. Probabilmente oggi farà lavorare la squadra sul Col du Tourmalet, impostando un ritmo elevato, per poi continuare con il fidato Sepp Kuss verso il finale.

Gli occhi, però, saranno puntati tutti su Tadej Pogacar. Lo sloveno, spavaldo nelle prime tappe, ha accusato il colpo e bisogna capire se è stato un giorno no, oppure i problemi sono più importanti. A differeza del rivale, la sua squadra non è stata particolarmente all’altezza e sembra possa contare solo su Adam Yates.

Jai Hindley ha fatto bingo e si presenta come il terzo incomodo del Tour de France. Bisogna vedere quanto ha speso ieri, per capire il reale potenziale dell’australiano, già vincitore di una edizione del Giro d’Italia.

Altri nomi da fare, come possibili outsiders, non mancano. I francesi Felix Gall e Thibaut Pinot. Il nostro Giulio Ciccone, secondo ieri al traguardo. Simon Yates e Mattias Skjelmose sembrano tra quelli più in forma per lottare per la Top 10 della generale.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.