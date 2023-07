Pronostici Tour de France 2023: chi vincerà la maglia gialla tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar?

La seconda settimana del Tour de France 2023 non ha sciolto i dubbi per la vittoria finale. I due protagonisti si sono sfidati in diverse battaglie, lasciando tutto sospeso per le ultime tappe.

Maglia Gialla: sempre e solo un discorso a due

Jonas Vingegaard è avanti di 10″ sul rivale Tadej Pogacar. Nella seconda settimana è stata una lotta per ogni secondo conquistato da entrambi, con lo sloveno che ha ridotto il distacco di 8″, rispetto alla prima pausa di questa edizione. Le quote dei bookmakers continuano a darli alla pari.

La lotta per il podio rimane interessante. E’ piena lotta a tre tra Carlos Rodriguez, Adam Yates e Jai Hindley.

Maglia a Pois: il nostro Giulio Ciccone in lotta con i mostri

Per la classifica del miglior scalatore tra i due litiganti per la gialla si è messo il nostro Giulio Ciccone. Abbandonata qualsiasi velleità di classifica generale, l’italiano durante la seconda settimana è stato protagonista di quasi tutte le fughe, dove un gruppo folto di è giocato le volate su i GPM.

Strategia che l’azzurro dovrà provare a fare anche in quest’ultima settimana per provare a vestirla a Parigi, non sarà facile.

Classifica a squadre: lotta a quattro

Molto interessante la sfida per questo premio. Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma e UAE Emirates sono le principali favorite. Se le ultime due possono contare su chi si sta giocando la vittoria finale al Tour de France, la prima può definirsi la squadra più omogenea con Carlos Rodriguez a capo di un team ben mixato tra corridori di classifica e cacciatori di tappe. Leggermente dietro la Bahrain Victorious, vincitore di due tappe nella seconda settimana.

Giochi definiti per la classifica giovani e quella a punti

La maglia bianca e verde, a meno di clamorosi ribaltoni, saranno a Parigi indosso a Tadej Pogacar e Jasper Philipsen.

