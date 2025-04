I bookmakers inglesi si scatenano in vista del Conclave che è stato ufficializzato dal 7 maggio per scegliere il successo di Bergoglio come prossimo Papa, dove nelle lavagne delle quote rimane sempre avanti Parolin, e si scommette anche su Over-Under fumate nere. Pronostici Prossimo Papa.

Pronostici Prossimo Papa: Parolin sempre al comando

Dopo aver visto le prime quote subito dopo la morte di Papa Francesco, vediamo gli ultimi aggiornamenti sul prossimo Papa secondo i bookmakers inglesi, in prima linea da subito.

Per il prossimo pontefice rimane al comando Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano che ora si gioca @3,50 su William Hill. Perde terreno, rispetto alle prime ore dopo la scomparsa di Bergoglio, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle (considerato un progressista) che passa da 2,75 all’attuale @4,35.

Da non escludere l’ipotesi di “Papa nero”, per la prima volta nella storia della Chiesa: secondo gli analisti potrebbe essere il cardinale ghanese Peter Turkson a quota @7,00. Un altro italiano, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, è adesso il quarto nome sulle lavagne @9 volte la posta, davanti al guineano Robert Sarah @10 e al lombardo Pierbattista Pizzaball @11. Tra gli outsider, spunta anche il conservatore ungherese Peter Erdo @11.

Conclave, si punta su Over-Under fumate nere

Di sicuro, a leggere le previsioni degli inglesi, non sarà un’elezione rapidissima. Ci vorranno tra 5 e 8 fumate nere (quota @2,50 con BetMGM e Unibet) per arrivare alla fumata bianca che svelerà il nome del nuovo Papa. Difficile che siano meno di 5: chi scommette su 3 o 4 tentativi a vuoto otterrà una quota di @4,50, mentre 1 o 2 fumate nere sono in lavagna @21 volte la posta.

Un conclave lunghissimo, da oltre 11 fumate nere prima di quella decisiva, è pagato infine @11 volte la posta. Prima dell’elezione di Bergoglio ci furono solo 2 fumate nere, ma questa volta potrebbe essere un Conclave lungo più del doppio.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.