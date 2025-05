Ultimi aggiornamenti dalle quote britanniche per le scommesse sul prossimo Pontefice con Pietro Parolin superato per la prima volta da Luis Antonio Tagle. Si punta anche su un Conclave veloce, con fumata bianca già l’8 maggio (inizierà il 7) e il prossimo Pontefice potrebbe scegliere nuovamente il nome Francesco. Aggiornamenti prossimo Papa.

Aggiornamenti prossimo Papa: Tagle supera Parolin

Ribaltone a due giorni dall’inizio del Conclave. Per i bookmaker inglesi è ora Luis Antonio Tagle il favorito; il Cardinale filippino nuovo Papa è offerto @2 da William Hill, rispetto al 4,25 della scorsa settimana.

Sorpassato il grande favorito all’inizio, subito dopo la morte di Papa Francesco, ovvero Pietro Parolin, sceso da 3,50 a @3,25 ma ora secondo nelle preferenze degli analisti. Continua la rimonta degli altri due italiani in lizza: Matteo Zuppi @5, precede Pierbattista Pizzaballa a quota @6. Tuttavia, nelle ultime ore avanza Mario Grech, cardinale molto vicino a Bergoglio: il maltese successore di Papa Francesco si gioca a ora @20, quota più che dimezzata rispetto al 42 di una settimana fa.

Parolin e Tagle i preferiti anche dagli scommettitori

Fin da subito in testa alle preferenze dei bookmaker internazionali, Pietro Parolin è anche il prescelto degli scommettitori: oltre il 32% infatti ha scelto il Segretario di Stato come nuovo Pontefice, seguito da Luis Antonio Tagle, che raccoglie il 16% delle giocate. Più staccati Peter Turkson e Peter Erdo all’8% con Pierbattista Pizzaballa, fermo al 7%.

Nome del Papa: ancora Francesco la scelta del prossimo Pontefice?

Continuità nel nome di Francesco. Per i bookmaker il nome del prossimo Papa sarà infatti Francesco II. Nel Regno Unito si gioca .@5 la possibilità che il nuovo Papa scelga Francesco, in vantaggio su Giovanni e Giovanni Paolo, fissati entrambe @6 volte la posta, seguiti da Benedetto a quota @7.

Fumata Bianca: si punta sul 8 maggio

I betting analyst britannici scommettono anche sul giorno in cui verrà annunciato il nuovo Pontefice: previsto un Conclave molto breve, con fumata bianca già l’8 maggio (il secondo giorno in calendario) fissata @2,10, in vantaggio sul 9 maggio dato @2,75, mentre sale @9,50 l’elezione papale alla prima votazione, mercoledì 7 maggio.

