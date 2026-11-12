Vediamo le analisi dei big match da non perdere per la week 1 di College Football NCAAF regular season, in particolare Indiana Hoosiers-USC Trojans, Indiana Hoosiers-USC Trojans, Georgia Bulldogs-Missouri Tigers, Arizona Wildcats-Utah Utes, LSU Tigers-Texas Longhorns. Pronostici NCAAF Week 11.

Pronostici NCAAF Week 11: I big match della settimana

Vediamo tutte le sfide da non perdere nella week 11 di Football Americano NCAAF con i big match del football universitario in programma dal 10 al 14 novembre 2026.

Indiana Hoosiers-USC Trojans

Sabato, in occasione della prima visita di Southern California (numero 18 nel ranking) a Bloomington, nell’Indiana, dal 1981, gli Hoosiers — numero 9 del ranking e campioni nazionali in carica — cercheranno di ottenere la loro prima vittoria di sempre contro i Trojans. Indiana (8-1, 5-1 nella Big Ten Conference) ha un bilancio storico di 0-4 contro USC (7-2, 4-2), sebbene le due squadre non si affrontino dal 1982.

Indiana occupa attualmente, in solitaria, il secondo posto nella classifica della Big Ten, a una partita di distanza dall’imbattuta UCLA. In difesa gli Hoosiers hanno concesso appena 25 giocate da 20 o più yard — il tredicesimo miglior dato a livello nazionale — e solo tre giocate da oltre 40 yard, un risultato che li colloca al quinto posto in questa speciale graduatoria. È proprio la difesa ad aver mantenuto Indiana nelle posizioni di vertice della Big Ten, nonostante le difficoltà offensive riscontrate nelle ultime settimane: nelle ultime quattro partite, infatti, gli Hoosiers non hanno mai superato i 20 punti segnati nei tempi regolamentari. In questo stesso arco di tempo, tuttavia, non hanno mai concesso più di 19 punti. In questa stagione, nessun avversario è riuscito a segnare più di 23 punti contro Indiana.

USC, dal canto suo, si trova nel folto gruppo di sei squadre appaiate al terzo posto, all’avvicinarsi dell’undicesima settimana di campionato. I Trojans arrivano all’incontro con l’obiettivo di recuperare terreno e restare in corsa per un posto nel Big Ten Championship Game, in programma il mese prossimo. USC ha riacceso le proprie ambizioni di titolo proprio nel giorno di Halloween, grazie alla vittoria per 30-18 contro Ohio State.

Georgia Bulldogs-Missouri Tigers

Georgia – attualmente numero 1 nel ranking – ha l’opportunità di compiere un ulteriore passo verso la sesta partecipazione consecutiva all’evento, ospitando sabato pomeriggio ad Athens, in Georgia, la squadra di Missouri, numero 22 in classifica.

I Bulldogs si trovano in vetta alla classifica della SEC, una situazione piuttosto abituale. Dopo la sconfitta a sorpresa subita contro Auburn il 17 ottobre, la Georgia (8-1, 6-1 nella SEC) ha superato agevolmente Florida (allora numero 17) per 27-8, per poi dominare Ole Miss (allora numero 10) con un netto 42-7, sabato scorso a Oxford, nel Mississippi. Il quarterback di Georgia, Gunner Stockton, è in testa alla SEC con 20 passaggi da touchdown. Nell’ultima gara contro Ole Miss, il senior ha completato solo nove passaggi, quattro dei quali trasformati in touchdown.

Missouri (6-3, 3-3) prosegue un calendario estremamente impegnativo, cercando di interrompere una serie di 10 sconfitte consecutive negli scontri diretti contro Georgia. Per i Tigers si tratta della quinta sfida contro una squadra classificata nelle ultime sette partite, e la prossima settimana li attende un altro scontro difficile contro Kentucky, attualmente numero 11 nel ranking. Il quarterback di Missouri, Austin Simmons, ha totalizzato 2.204 yard su passaggio e 18 touchdown, subendo appena due intercetti. I Tigers possono contare sul miglior corridore della SEC, Jamal Roberts (1.071 yard), e sul ricevitore Cayden Lee (835 yard). Lee ha dovuto abbandonare il campo durante la sconfitta per 34-20 subita la scorsa settimana contro Texas (allora numero 7 del ranking) a causa di un infortunio; tuttavia, il suo allenatore ha fornito aggiornamenti positivi riguardo alla sua disponibilità per la prossima gara.

Arizona Wildcats-Utah Utes

Sabato, Utah (numero 2 nel ranking) ha l’opportunità di rafforzare la propria candidatura per i College Football Playoff; gli Utes potrebbero persino ipotecare un posto nella finale del campionato della Big 12 in caso di vittoria contro Arizona (numero 23), in una trasferta a Tucson.

Gli Utes (9-0, 6-0 nella Big 12) stanno vivendo il loro miglior avvio di stagione dal 2008 e, questa settimana, sono balzati al secondo posto nel ranking dei College Football Playoff, dopo aver battuto 28-20 i rivali statali di BYU. Si è trattato della seconda vittoria con uno scarto di un solo possesso contro una squadra classificata nelle ultime tre settimane; un risultato che rende coach Morgan Scalley, al suo primo anno come capo allenatore degli Utes, uno dei principali candidati al titolo di allenatore dell’anno a livello nazionale. Devon Dampier ha partecipato attivamente a 27 touchdown totali. Dampier ha collezionato 2.053 yard su passaggi e 20 touchdown, correndo per 480 yard e segnando sette volte. Arizona conosce già bene Dampier: nel 2024, quando giocava per New Mexico, il quarterback ha messo a referto 390 yard totali e cinque touchdown, in una partita che ha visto Arizona imporsi per 61-39. Si trattava dell’esordio di Brent Brennan come capo allenatore di Arizona. Utah spera di riavere il running back Wayshawn Parker al massimo della forma; contro BYU, a causa di un infortunio, era stato limitato a 14 portate per 36 yard. Con 762 yard corse e nove touchdown, Parker occupa attualmente la terza posizione (a pari merito) nella conference.

Arizona (7-2, 4-2) potrebbe però rovinare i piani di gloria degli avversari proprio questo sabato. I Wildcats hanno vinto sei delle ultime sette partite; nell’ultima uscita, hanno rimontato fino a imporsi per 29-28 su TCU, segnando due volte negli ultimi due minuti — una rimonta propiziata dal recupero di un *onside kick*. I Wildcats sono reduci da sette vittorie consecutive in casa, la loro striscia positiva interna più lunga dal biennio 1993-94. Noah Fifita, di Arizona, è il leader in attività nella FBS per yard lanciate (11.977) e touchdown (94) e si prepara a partire titolare per la 44ª volta consecutiva. Arizona potrebbe dover fare a meno di diversi titolari nel reparto difensivo secondario. Il cornerback Jay’Vion Cole e Cam Chapa hanno saltato la partita contro TCU, incontro durante il quale anche lo slot cornerback Malcolm Hartzog e la safety Quinn Olson hanno riportato degli infortuni. I Wildcats si trovano al decimo posto a livello nazionale per numero di sack (28), ma il loro stile difensivo aggressivo li espone al rischio di subire giocate importanti sui lanci lunghi.

LSU Tigers-Texas Longhorns

Mentre Texas, numero 6 nel ranking, è in netta ascesa in vista della trasferta di sabato a Baton Rouge, in Louisiana, contro LSU (numero 21), i Tigers si trovano in una situazione disperata: hanno bisogno di una vittoria di prestigio contro i Longhorns per mantenere vive le speranze di accedere ai College Football Playoff (CFP). Texas ha guadagnato una posizione nel ranking CFP, mentre i Tigers ne hanno perse sette.

Texas (7-2, 4-2 nella SEC) è reduce da tre vittorie consecutive, arrivate dopo due sconfitte di fila contro avversarie di conference non classificate; due di questi successi sono stati ottenuti contro squadre presenti nel ranking. Questa rimonta ha riportato i Longhorns in corsa per il titolo della SEC e li ha inseriti a pieno titolo tra le candidate per un posto nei CFP. Nell’ultima uscita, il 7 novembre, i Longhorns hanno battuto Missouri (numero 18) per 34-20. Arch Manning ha totalizzato 297 yard e tre passaggi da touchdown, incluso quello del vantaggio per Raleek Brown nell’ultimo quarto; Brown ha inoltre contribuito alla vittoria correndo per 85 yard e segnando un ulteriore touchdown su corsa.

Nel frattempo, i Tigers (6-3, 3-3) tornano in campo dopo la sconfitta casalinga per 31-13 contro Alabama, all’epoca numero 5 del ranking. Nella partita, il quarterback di LSU Sam Leavitt ha completato 35 passaggi su 47 per un totale di 380 yard, senza però riuscire a siglare alcun touchdown. I Tigers hanno subito gli ultimi 21 punti dell’incontro dopo essersi portati in vantaggio per 13-10 a 2 minuti e 44 secondi dalla fine del terzo quarto; inoltre, due loro serie offensive si sono interrotte entro le 10 yard dalla linea di meta di Alabama, mentre altre due si sono fermate sulla linea delle 36 yard dei Crimson Tide. Quest’anno, dopo ogni sconfitta, LSU ha saputo reagire: ha battuto Texas A&M per 35-6 dopo il ko contro Ole Miss, e ha superato Mississippi State per 31-0 la settimana successiva alla sconfitta per 35-34 (ai supplementari) contro Kentucky.

Oklahoma State Cowboys-Texas Tech Red Raiders

Lo scorso fine settimana, Texas Tech ha eguagliato il suo massimo stagionale di 53 punti, mentre Oklahoma State ha mantenuto una media di 57,3 punti nelle ultime tre partite. Tutto lascia presagire una sfida ad alto punteggio sabato sera a Stillwater, in Oklahoma, dove i Red Raiders (numero 12 nel ranking) affronteranno i Cowboys (numero 25) in un incontro valido per la Big 12. La scorsa stagione, a Lubbock, Texas Tech ha ottenuto una netta vittoria per 42-0 contro i Cowboys.

I Red Raiders (8-1, 5-1 nella Big 12), attualmente secondi, inseguono Utah (numero 2 nel ranking, 9-0, 6-0) nella corsa al titolo della Big 12. Evitare passi falsi contro i Cowboys è fondamentale per restare in corsa per il campionato di conference. Sabato scorso, Texas Tech ha dovuto segnare 12 punti consecutivi nell’ultimo quarto per ribaltare la situazione e vincere 53-48 in casa contro West Virginia. I Red Raiders hanno totalizzato 638 yard, concedendone però 582 agli avversari. Texas Tech occupa il 14° posto per punti segnati, con una media di 37,6 a partita; l’attacco ha mostrato grande efficacia nelle ultime due gare, da quando Thomas Castellanos ha sostituito Will Hammond nel ruolo di quarterback titolare. In questo arco di tempo, i Red Raiders hanno registrato una media di 43,5 punti e 555 yard a partita. Nella vittoria contro West Virginia, Castellanos ha stabilito il suo record in carriera con cinque passaggi da touchdown, totalizzando 362 yard nei lanci e 102 yard su corsa. I Red Raiders hanno perso il ricevitore Coy Eakin a causa della frattura di una mano; il giocatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico lunedì.

Nel frattempo, i Cowboys (6-3, 4-2) hanno messo a segno 57, 49 e 66 punti nelle ultime tre uscite, vincendone due. Sabato scorso, Oklahoma State ha dominato Kansas State in trasferta, imponendosi per 66-28. I Cowboys occupano il secondo posto a livello nazionale per yard totali in attacco (533,6 a partita) e il terzo per punti segnati (43,9 di media a incontro). Il quarterback Drew Mestemaker è primo nel Paese per passaggi da touchdown (29) e secondo per yard lanciate (2.962). Ha superato le 300 yard su passaggio in otto partite consecutive. Nella netta vittoria contro Kansas State, Mestemaker ha totalizzato 313 yard e quattro touchdown su passaggio, ha segnato una meta su corsa e ha persino ricevuto un passaggio da touchdown. Il cornerback di Oklahoma State, LaDainian Fields, è in testa a livello nazionale con sette intercetti. Contro Kansas State ne ha realizzati due, segnando la sua seconda partita stagionale con più di un intercetto.

Le altre sfide importanti di NCAAF week 11

UCLA Bruins-Illinois Fighting Illini

Colorado Buffaloes-Houston Cougars

Ohio State Buckeyes-Northwestern Wildcats

Miami Hurricanes-Duke Blue Devils

SMU Mustangs-Wake Forest Demon Deacons

Vanderbilt Commodores-Alabama Crimson Tide

Texas A&M Aggies-Tennessee Volunteers

Notre Dame Fighting Irish-Boston College Eagles

Oregon Ducks-Michigan Wolverines

BYU Cougars-Baylor Bears

Oklahoma Sooners-Mississippi Rebels

Boise State Broncos-Oregon State Beavers

Kentucky Wildcats-Florida Gators

Iowa Hawkeyes-Purdue Boilmakers

Arkansas Razorbacks-South Carolina Gamecocks

Quote Antepost: gli aggiornamenti sul College Football

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale del titolo di College Football NCAAF. In testa ritroviamo anche Georgia @5.50 alla pari con Notre Dame @5.50 mentre Ohio State @6 ha perso un pò di smalto anche qui. In corsa anche Miami @7 mentre il bis di Indiana si gioca @9. Con Alabama @13 volte la posta si sale in doppia cifra, al pari con LSU @13 di poco avanti su Texas @15.

Vediamo anche gli aggiornamenti nella corsa al premio di miglior giocatore, Heishman Trophy, che ha subito forti scossoni nell’ultimo turno della stagione regolare, permettendo a CJ Carr @2.80 di superare Jeremiah Smith @3.50 (Ohio State) e Darian Mensah @3.80 (Miami). Buon momento per il QB di Utah Devon Dampier @16 che però rimane molto indietro nelle quote e alle sue spalle Drew Mestemaker @19 (Oklahoma State) e Gunner Stockton @23, QB della squadra alla #1 del ranking, Georgia

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