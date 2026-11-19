Dal 19 al 21 novembre si gioca la week 12 di College Football NCAAF e questo fine settimana, tra i big match imperdibili del football universitario vi segnaliamo in particolare: Tennessee Volunteers-LSU Tigers, Missouri Tigers-Kentucky Wildcats, Southern Carolina Gamecocks-Georgia Bulldogs. Pronostici NCAAF Week 12.

Pronostici NCAAF Week 12: I big match della settimana

Vediamo tutte le sfide da non perdere nella week 12 di Football Americano NCAAF con i big match del football universitario in programma dal 19 al 21 novembre 2026.

Washington Huskies-Indiana Hoosiers

Sabato gli Indiana Hoosiers di coach Kurt Cignetti si dirigono sul campo dei Washington Huskies in uno scontro di Big Ten. Le squadre si sono sfidate nel 2024, in quel caso sul campo degli Hoosiers che vinsero 31-17 contro i Cougars.

La scorsa settimana, gli Hoosiers (numero 8 nel ranking, 9-1, 6-1 Big Ten) hanno battuto la Southern California — all’epoca numero 15 — pur dovendo fare a meno del quarterback titolare, del miglior corridore, di un uomo della linea offensiva titolare e di un titolare della difesa. Il quarterback Grant Wilson, sceso in campo dal primo minuto al posto di Josh Hoover: ha completato 17 passaggi su 27 per 305 yard e due touchdown, subendo un intercetto. Khobie Martin, rimasto infortunato nella partita inaugurale della stagione, ha corso per 82 yard segnando un touchdown su 12 tentativi, mentre i ricevitori Nick Marsh e Charlie Becker hanno totalizzato complessivamente sette ricezioni per 155 yard e un touchdown. In difesa, il linebacker matricola Jacob Savage ha guidato la squadra con 13 placcaggi — di cui uno con perdita di yard — aggiungendo un passaggio deviato e una pressione sul quarterback. Si è trattato della terza vittoria consecutiva per gli Hoosiers dopo la sconfitta per 19-15 subita in casa contro Ohio State. In precedenza, avevano vinto ai tempi supplementari sia contro Michigan (13-6) che contro Minnesota (23-16).

Gli Huskies (6-4, 3-4 Big Ten) hanno vinto tre delle ultime quattro partite, qualificandosi così per un bowl. Sabato hanno battuto i padroni di casa, Michigan State, per 21-14, grazie a una corsa in touchdown da una iarda di Jayden Limar a 2 minuti e 24 secondi dalla fine. A causa del blocco dei voli durato quattro ore, imposto venerdì scorso dalla Federal Aviation Administration, gli Huskies sono arrivati ​​a East Lansing, nel Michigan, solo alle 3:30 del mattino di sabato, ovvero 12 ore prima del calcio d’inizio. Demond Williams Jr. ha completato 22 passaggi su 33, per un totale di 288 yard e due touchdown entrambi serviti a Chris Lawson.

Michigan Wolverines-UCLA Bruins

Sabato, ad Ann Arbor si affronteranno due avversarie della Big Ten Conference che stanno vivendo momenti opposti: UCLA Bruins, numero 4 nel ranking, puntano a compiere un ulteriore passo verso il titolo di conference nella trasferta contro i Michigan Wolverines in evidente difficoltà.

I Bruins (10-0, 7-0 Big Ten) stanno vivendo il loro miglior avvio di stagione dal 1998, con 10 vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta il 13 novembre contro l’Illinois, al termine di una partita caratterizzata dalla pioggia e dal predominio delle difese. Nel successo per 22-14, UCLA ha intercettato tre volte il quarterback dell’Illinois, Katin Houser; due di questi intercetti portano la firma di Scooter Jackson. Alla vigilia della penultima giornata della stagione regolare, UCLA guida la classifica nazionale per numero di palloni recuperati (takeaway), arrivati ​​a quota 30. Questa capacità di forzare turnover è stata fondamentale per i Bruins, che nelle ultime sette partite hanno concesso 15 punti o meno a sei avversari, mentre il settimo ne ha realizzati appena 20. Grazie a questo approccio, i Bruins sono a un passo dal conquistare il primo titolo di conference dai tempi della vittoria nella vecchia Pac-10, nel 1998. Con una vittoria in una delle ultime due partite, UCLA si garantirà l’accesso al Big Ten Championship Game. Cinque delle 10 vittorie dei Bruins sono arrivate con Ty Dieffenbach nel ruolo di quarterback titolare; un ruolo che ricoprirà anche sabato, nonostante i momenti di apprensione vissuti venerdì scorso. Durante la vittoria contro l’Illinois, Dieffenbach è stato costretto ad abbandonare il campo poco prima dell’intervallo a causa di un infortunio al braccio, ma è rientrato nel quarto periodo, servendo un passaggio da touchdown di 26 yard a Semaj Morgan. Aidan Mizell e Morgan sono stati le principali bocche da fuoco nel gioco aereo, totalizzando insieme oltre 1.000 yard e sette ricezioni trasformate in touchdown in questa stagione.

Mentre UCLA sta ottenendo ottimi risultati sotto la guida di Chesney, al suo primo anno come capo allenatore, dei Wolverines (5-5, 2-5 Big Ten) sta attraversando un periodo difficile con il proprio tecnico al debutto, coach Kyle Whittingham. I Wolverines hanno subito due sconfitte consecutive: in casa contro Michigan State e in trasferta contro Oregon. Michigan ha segnato appena sei punti contro gli Spartans e sette contro i Ducks; in tre delle ultime quattro partite, la squadra non è riuscita nemmeno a raggiungere la doppia cifra nel punteggio. Bryce Underwood – considerato in passato un prospetto di altissimo livello a livello liceale – e Tommy Carr hanno collezionato, complessivamente, più intercetti (nove) che touchdown (sette) in questa stagione. Le loro difficoltà hanno fatto da sfondo alla decisione di Whittingham di esonerare il coordinatore offensivo Jason Beck dopo la sconfitta contro Michigan State.

Tennessee Volunteers-LSU Tigers

Sabato, a Knoxville gli LSU Tigers affronteranno i Tennessee Volunteers attualmente al nono posto nel ranking, segnando la terza sfida consecutiva contro una squadra della top 10. La prima stagione di Lane Kiffin alla guida di LSU non sta andando secondo i piani, specialmente nell’ultimo periodo: i suoi Tigers hanno infatti subito due sconfitte consecutive contro avversarie classificate tra le prime 10 del ranking nelle ultime due settimane. Si tratterà della seconda visita di Kiffin al Neyland Stadium di Tennessee nelle vesti di capo allenatore. Kiffin ha guidato i Volunteers per una sola stagione, nel 2009, prima di trasferirsi alla Southern California. Quando era alla guida di Ole Miss, nel 2021, i suoi Rebels hanno battuto i Volunteers per 31-26 proprio a Knoxville; in quell’occasione, verso la fine della partita, i tifosi di casa lanciarono diversi oggetti contro di lui.

Vincendo le prossime due partite (contro LSU e i rivali di Vanderbilt) i Volunteers (8-2, 5-2 SEC) si metterebbero in una posizione ideale per conquistare, per la seconda volta negli ultimi tre anni, l’accesso ai College Football Playoff. Tennessee è inoltre una delle tre squadre della SEC con due sconfitte nel campionato di conference e potrebbe qualificarsi per la finale del titolo, un traguardo che manca dal 2007. Nell’ultimo periodo, i Volunteers hanno espresso un ottimo gioco: dopo aver ottenuto la seconda vittoria stagionale contro un’avversaria della top 10 (Kentucky), sabato hanno superato Texas A&M per 22-7. La loro attuale posizione in classifica è ancora più significativa se si considera la mancanza di continuità nel gioco aereo: Tennessee occupa infatti l’ultimo posto nella SEC per yard guadagnate su passaggio (1.715). La difesa ha giocato un ruolo fondamentale nel successo di Tennessee, attestandosi come la migliore della SEC per punti concessi a partita (14,3) e terza per difesa totale (284,7 yard concesse a partita). I Volunteers hanno mantenuto la propria end zone inviolata nel secondo tempo per due partite consecutive, superando gli ultimi due avversari con un parziale complessivo di 40-0 dopo l’intervallo. Lunedì coach Josh Heupel si è mostrato ottimista riguardo alla possibilità che il quarterback George MacIntyre possa partire titolare, dopo che un infortunio al ginocchio lo aveva costretto a uscire dalla gara contro Texas A&M, venendo sostituito da Faizon Brandon. Chiunque sarà al comando dell’attacco, tuttavia, dovrà adattarsi all’assenza del miglior ricevitore della squadra, Mike Matthews (608 yard, quattro touchdown), che sabato ha riportato un infortunio al ginocchio che pone fine alla sua stagione.

Mentre a Baton Rouge c’è chi teme che coach Lane Kiffin non sia riuscito a trasformare immediatamente i Tigers (6-4, 3-4 SEC) in una pretendente ai playoff (CFP), lui stesso la pensa diversamente. Kiffin vede una squadra che, in due delle partite perse, era in vantaggio nell’ultimo quarto — inclusa la sfida contro Texas della scorsa settimana, persa 22-21 a soli 3 secondi dalla fine — e che in un’altra occasione si è ritrovata in parità. La difesa di LSU ha mantenuto le alte aspettative del primo anno, risultando la migliore della SEC e la quinta a livello nazionale per yard concesse a partita (262,3). Lo stesso non si può dire per il quarterback Sam Leavitt, il miglior giocatore arrivato tramite il portale dei trasferimenti nella classe 2026. Contro il Texas ha subito altri tre intercetti, portando il suo totale stagionale a 12.

Missouri Tigers-Kentucky Wildcats

Sabato sera i Kentucky Wildcats faranno visita ai Missouri Tigers; entrambe le squadre sono a caccia di un riscatto per rimettere in carreggiata la propria stagione.

I Wildcats (7-3, 5-3 SEC), attualmente al 16° posto, sono scivolati giù dalla sesta posizione nel ranking dei College Football Playoff (CFP) in seguito alla sconfitta subita il 7 novembre contro Tennessee (13ª nel ranking) e a quella rimediata una settimana fa contro Florida, formazione non presente in classifica. Dopo aver mantenuto una media di 28,3 punti nelle prime otto settimane, Kentucky (7-3, 5-3 nella Southeastern Conference) ha totalizzato appena 20 punti nelle ultime due partite. Contro il pass rush dei Gators, la linea offensiva dei Wildcats ha faticato a proteggere il quarterback Kenny Minchey; inoltre, Kentucky ha guadagnato solo 61 yard su corsa in 27 tentativi. In vista del calcio d’inizio a Columbia, nel Missouri, coach Will Stein ha sottolineato che i Wildcats devono ritrovare l’efficacia offensiva mostrata a inizio stagione.

I Tigers (6-4, 3-4 SEC) sono scesi dal 18° al 22° posto, per poi uscire del tutto dal ranking, dopo aver dilapidato un vantaggio acquisito nel secondo tempo contro Texas (7ª nel ranking) – perdendo infine con uno scarto di due touchdown – e aver subito una pesante disfatta la scorsa settimana contro Georgia (1ª nel ranking). Missouri si trovava in una buona posizione all’inizio del mese, ma ora le speranze dei Tigers di accedere ai CFP sono ancora più ridotte rispetto a quelle di Kentucky. Coach Eli Drinkwitz, ha ammesso che la preparazione e l’esecuzione della squadra sono state al di sotto degli standard, attribuendo le responsabilità sia allo staff tecnico che ai giocatori. Nelle ultime tre sconfitte, i Tigers hanno concesso una media di 38 punti a partita. Alcune difficoltà sono legate agli infortuni, in particolare l’assenza dell’edge defender Langden Kitchen, sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio dopo la partita contro Texas. Anche l’attacco non è stato pienamente efficace. In questa stagione, nella SEC, solo DeSean Bishop di Tennessee ha totalizzato più yard su corsa, ma Jamal Roberts ha comunque messo a segno 167 yard in 58 portate nelle ultime tre sconfitte di Mizzou. I Tigers possono inoltre contare sul rientro di Ahmad Hardy. Il quarterback Austin Simmons sta registrando numeri nel complesso discreti – i suoi 21 passaggi da touchdown rappresentano il miglior dato nella SEC, a pari merito con altri – tuttavia, il suo primo tentativo contro Georgia si è concluso con un intercetto nelle retrovie di Mizzou.

Southern Carolina Gamecocks-Georgia Bulldogs

I Georgia Bulldogs, attualmente al primo posto nel ranking, hanno ricevuto una sorta di scossa a metà ottobre, quando sono stati sorprendentemente sconfitti da Auburn, squadra non classificata. Ora i Bulldogs si preparano ora alla sfida di sabato sera, valida per la Southeastern Conference, contro i South Carolina Gamecocks (numero 21 nel ranking) a Columbia, nella Carolina del Sud. Martedì sera Georgia ha mantenuto la vetta della classifica dei College Football Playoff e punta a proseguire il suo ottimo stato di forma. Con sole due partite di stagione regolare ancora da disputare, l’obiettivo è restare al primo posto.

Da sconfitta contro Auburn i Bulldogs hanno vinto tre partite con uno scarto medio di 27 punti. Coach Kirby Smart, ha sottolineato come, in questo periodo della stagione, diventi fondamentale saper gestire le voci e le pressioni esterne. Sabato scorso, ad Athens, i Bulldogs hanno dominato Missouri — all’epoca numero 22 nel ranking — con un netto 48-21, confermando il loro recente strapotere. Georgia ha segnato i primi 31 punti dell’incontro, con il running back Nate Frazier grande protagonista grazie a 72 yard guadagnate e tre touchdown. La settimana precedente, la Georgia aveva travolto Ole Miss (allora numero 10) per 42-7, dopo aver battuto Florida per 27-8 in campo neutro, ad Atlanta. Il quarterback Gunner Stockton, ha totalizzato 2.109 yard e 21 touchdown, a fronte di quattro intercetti, ma è tutt’altro che l’unica stella della squadra.

Il grande interrogativo per i Gamecocks (6-4, 4-4 SEC) riguarda la disponibilità del quarterback di punta LaNorris Sellers. Sellers ha saltato la sconfitta esterna per 34-6 della scorsa settimana contro Arkansas, nonostante i Gamecocks lo avessero indicato come “probabile”. Martedì coach Shane Beamer si è rifiutato di commentare la situazione di Sellers. Il 7 novembre, in occasione della vittoria casalinga per 17-9 contro Texas A&M, Sellers ha giocato nonostante un infortunio alla caviglia. Nelle fasi finali dell’incontro, ha piazzato una corsa da 41 yard che è valsa un touchdown, a 1 minuto e 19 secondi dal termine. Proprio prima di raggiungere la end zone, Sellers ha iniziato a zoppicare, continuando a farlo anche dopo aver segnato, mentre percorreva la parte posteriore della zona di meta. In questa stagione, il quarterback ha totalizzato 2.100 yard nei passaggi, con 17 touchdown e sette intercetti, aggiungendo 637 yard e sette mete su corsa. Prima della sconfitta contro i Razorbacks, South Carolina aveva ottenuto quattro vittorie consecutive. Cutter Woods, che ha sostituito Sellers, ha completato 24 passaggi su 43 per 271 yard, subendo però tre intercetti.

Le altre sfide da non perdere

Michigan State Spartans-Oregon Ducks

Georgia Tech Yellow Jackets-Wake Forest Demon Deacons

Kansas Jayhawks-BYU Cougars

Nebraska Cornhuskers-Ohio State Buckeyes

Florida Gators-Vanderbilt Commodores

West Virginia Mountaineers-Houston Cougars

Illinois Fighting Illini-Iowa Hawkeyes

Baylor Bears-Texas Tech Red Raiders

Texas Longhorns-Arkansas Razorbacks

Oklahoma Sooners-Texas A&M Aggies

Souther California Trojans-Maryland Terrapins

Kansas State Wildcats-Arizona Wildcats

Miami Hurricanes-Virginia Tech Hokies

Notre Dame Fighting Irish-SMU Mustangs

Louisville Cardinals-Pittsburgh Panthers

TCU Horned Frogs-Utah Utes

Boise State Broncos-San Diego State Aztecs

Quote Antepost: gli aggiornamenti sul college football

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale del titolo di College Football NCAAF. Sempre favorita Georgia @3 che vede scendere nettamente la quota dal @5.50 della scorsa settimana, come scende anche quella di Notre Dame @4.75 che però non tiene il passo dei Bulldogs. Sale al 3° posto Alabama @7.50 che la scorsa settimana si giocava @13 volte la posta, e i Crimson Tide si lasciano alle spalle Texas @9.50 e i campioni in carica dell’Indiana @10. Continua la discesa di Miami @11 volte la posta.

Per Heisman Trophy le lavagne puntano tutte nettamente su Jeremiah Smith @1.66, ricevitore stella di Georgia che si lascia alle spalle un poker di QB come Devon Dampier @7, CJ Carr @11, Gunner Stockton @23 e Keelon Russel @36.

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