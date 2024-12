Pronostici Golf Alfred Dunhill Championship 2024 del DP World Tour che rimane in Sudafrica ed è anche l’unico torneo di golf di questa settimana. Vediamo le analisi, le quote e i consigli per le scommesse su questo torneo di golf.

Risultati Golf PGA Tour: Scheffler chiude alla grande il 2024

Il 2024 del PGA Tour si è concluso la settimana scorsa e tornerà ad inizio gennaio col Sentry Tournament of Champions. Scottie Scheffler (e noi) chiude l’anno in bellezza difendendo il titolo dell’Hero World Challenge con un distacco di ben 6 colpi sul coreano Tom Kim. Per Scheffler, che questo week end ha pareggiato il record del torneo, si tratta della miglior stagione in carriera.

Per Scheffler, che ha chiuso la domenica di gioco con un -9 per un totale di -25, si tratta del 9° titolo nel 2024. Le altre vittorie sono: Tour Championship; Travelers Championship; The Memorial Tournament presented by Workday; RBC Heritage; Masters Tournament; THE PLAYERS Championship; Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard; Olimpiadi.

Scheffler è anche il primo giocatore dopo Tiger Woods nel 2009 ad aver trascorso un intero anno da n.1 del mondo. Un qualcosa che ha dell’incredibile se si pensa che il ragazzo иè un classe ’96 e ha ancora tutta la carriera davanti.

Adesso il PGA Tour affronterа le Qualification e poi volerа in Florida per il Grant Thornton Invitational, torneo misto uomini e donne che si gioca con una formula simile alla Ryder Cup, ma che non prendiamo in analisi con le nostre scommesse.

Incassiamo anche noi la settimana scorsa con un doppio stake sul favoritissimo Scottie Scheffler @3.75. Ora testa a questa settimana col DP World Tour.

Pronostici Golf Alfred Dunhill Championship 2024: Tracciato, Field e statistiche

Il DP World Tour rimane in Sud Africa dopo il Nedbank vinto da Veerman, che non ci sarà questa settimana all’Alfred Dunhill Championship 2024 dal Leopard Creek Country Club di Malelane, tracciato tree-lined fairways, par 72 da 7,249 yards, dove è necessario essere molto precisi, con le statistiche importanti di: Driving Accuracy, GIR, Approach, Off The Tee e Putting.

Il torneo ha un montepremi di 1,5 milioni di euro e 3.000 punti Race to Dubai in palio. Gli ultimi vincitori di questo torneo sono stati tutti giocatori di casa, i sudafricani: Louis Oosthuizen, Ockie Strydom e Christiaan Bezuidenhout che saranno presenti in blocco anche in questa edizione, assieme a Dylan Frittelli, Thriston Lawrence, Dean Burmester, Aldrich Potgieter (2° a pari merito al Nedbank Golf Challenge), Erik Van Rooyen, Darren Fichardt, Casey Jarvis e George Coetzee.

Dal 2000, anno in cui è entrato a pieno titolo nella programmazione dell’European Tour, l’Alfred Dunhill Championship è stato vinto per un totale di 12 volte da professionisti sudafricani e 11 volte da giocatori internazionali.

Solo 2 italiani presenti: Francesco Laporta, in forma smagliante dopo un ottimo 6° posto a SunCity, e Andrea Pavan, alla sua prima apparizione quest’anno sul DP World Tour (2 vittorie per Pavan sul tour maggiore: BMW International Open nel 2019 e D+D Real Czech Masters nel 2018).

Altri nomi importanti nel field di questa settimana sono: Julien Guerrier, Romain Langasque, gli spagnoli Joel Moscatel, Manuel Elvira e Alvaro Quiros e i britannici Laurie Canter, Matthew Southgate, Eddie Pepperell e Andy Sullivan.

Le nostre scommesse sull’Alfred Dunhill Championship 2024 (DP World Tour)

Per questo torneo abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito, value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Come favorito prendiamo Christian Bezuidenhout @12.00 che avevamo appoggiato anche la settimana scorsa a Sun City dove ha giocato comunque bene col 6° posto finale. Bezuidenhout è una delle stelle del golf sudafricano, che in casa ha sempre offerto ottime prova come il 9° posto allo Joburg Open, il T17 al SA Open Championship e anche un 3° posto qui a Leopard Creek nel 2023.

La quota di valore la giochiamo su Laurie Canter @21.00 che in forma con un tris di top-25 negli ultimi tornei giocati tra i playoffs del DP World Tour e il Nedbank Golf Challenge della scorsa settimana. La sua accuratezza dal tee e la sua precisione rendono Canter un candidato vero per la vittoria. Non dimentichiamo che l’inglese lo scorso anno a questo torneo se l’è giocata chiudendo al 3° posto.

Quota alta sul nostro Francesco Laporta @41.00 che è un altro giocatore che si presenta a questo appuntamento in grande forma, con 3 top-6 negli ultimi 6 tornei giocati. Laporta sta giocando il suo miglior golf da settembre ad oggi e anche l’azzurro ha caratteristiche di gioco e precisione che si sposano benissimo col tracciato di Lepoard Creek, anche se qui non ha grandi risultati in passato, con 3 tagli non superati in 4 presenze (un T48 a completare il quadro), ma questo significa che ha esperienza su questo tracciato, e questo potrebbe essere l’anno buono per fare bene anche qui, galvanizzato dalla top-10 della settimana scorsa al Nedbank.

