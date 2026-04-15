Dopo la settimana di Augusta, col primo major della stagione di golf, il The Masters vinto per la seconda volta di fila da Rory McIlroy, il PGA Tour torna subito in campo con RBC Heritage, ma torna anche il LIV Golf Series col LIV Città del Messico 2026, mentre rimane fermo il DP World Tour che tornerà solo la prossima settimana col Volvo China Open. Pronostici Golf 16-19 aprile 2026.

RBC Heritage 2026 (PGA): analisi, field e statistiche

Tornano i pronostici di Golf del PGA Tour, una settimana dopo il primo major della stagione, dalla mitica Augusta per il The Masters. Purtroppo non riusciamo ad andare in cassa in questo primo major che non ci premia, ma premia uno storico Rory McIlroy che chiude con un -13 e vince per due volte di seguito questo major, dopo miti assoluti come Jack Nicklaus, Nick Faldo e Tiger Woods. Al 2° posto Scheffler (-11) che, nonostante non sia in un momento di forma eccezionale, è sempre li, in un bel finale in cui ci provano anche Hatton, Henley, Rose e Young che chiudono tutti al 3° posto con un -10. Lo scorso anno avevamo incassato con Rory che completò il Grand Slam in quota @7.50, quest’anno non credevamo nel back to back vincente e non lo abbiamo giocato di nuovo purtroppo.

La stragrande maggioranza dei partecipanti al Masters ha intrapreso il viaggio relativamente breve verso la costa della Carolina del Sud per il torneo di questa settimana, RBC Heritage 2026, che avrà quindi un field di alto livello. La sponsorizzazione della Royal Bank of Canada (RBC) e lo status di Signature Event hanno attirato un parterre di alto livello la settimana successiva al Masters per questo torneo sebbene senza Hideki Matsuyama e Rory McIlroy. Ci sarà però il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler che apre da nettamente favorito su Xander Schauffele, Cameron Young e Russell Henley, altri grandi protagonisti ad Augusta, senza dimenticare gli inglesi Matt Fitzpatrick e Tommy Fleetwood, mentre Patrick Cantlay è chiamato ad una ripresa visto che è un pò uscito dai radar dei top nelle ultime settimane, proprio come Justin Thomas che però si presenta come campione in carica e in difesa del titolo di questo torneo in cui ha trionfato nel 2025. Saranno della partita anche Collin Morikawa (che ha chiuso alla grande il Masters con 5 birdie di fila, ma ha qualche problema alla schiena), Jordan Spieth e il giovane svedese Ludvig Aberg.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Justin Thomas (-17); 2024: Scottie Scheffler (-19); 2023: Matt Fitzpatrick (-17); 2022: Jordan Spieth (-13); 2021: Stewart Cink (-19); 2020: Webb Simpson (-22); 2019: C.T. Pan (-12); 2018: Satoshi Kodaira (-12); 2017: Wesley Bryan (-13); 2016: Branden Grace (-9); 2015: Jim Furyk (-18); 2014: Matt Kuchar (-11); 2013: Graeme McDowell (-9); 2012: Carl Pettersson (-14); 2011: Brandt Snedeker (-12); 2010: Jim Furyk (-13).

Si gioca ad Harbour Town Golf Links, un atipico tracciato costiero che è un Par 71 da 7,213 yards con Fairways e Rough in Celebration Bermudagrass ricoperta da Perennial Ryegrass, mentre i Greens sono in TifEagle Bermudagrass ricoperta da Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Greens in Regulation (su tutte), Tee to Green, Approach e Putting.

Pronostici Golf 17-20 aprile 2026: le nostre scommesse su RBC Heritage

Per questi tornei abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Iniziamo dal nostro favorito, anzi, DAL favorito assoluto e per eccellenza anche per i bookmakers, con una quota quasi “paracadute” per gli standard del golf, Scottie Scheffler @4.75. Il numero 1 al mondo è decisamente lontano dai periodi migliori ma nonostante questo ha chiuso 2° al The Masters della scorsa settimana dove è stato anche tra i migliori nelle statistiche di Off the Tee, Approach e il suo Tee to Green di 12,64 è stato di 0,67 punti migliore di quello di Justin Rose, secondo in questa categoria, e di 0,76 punti migliore di quello del vincitore del Masters Rory McIlroy. Otto delle 20 vittorie di Scheffler nel PGA Tour sono arrivate su green Poa Trivialis e un paio sui green in Bermudagrass TifEagle di Bay Hill, ed è su questo tipo di terreno che Scottie esprime il suo miglior golf. Qui Scheffler ha chiuso nel 2024 ha anche un T11 (2023) e un T8 (2025) e ha numeri impressionanti in Strokes Gained ad Harbour Town. Senza vittorie da gennaio e con tanta frustrazione accumulata (una striscia negativa di 6 tornei senza vittorie, come non se ne vedevano dai tempi del suo inizio 2025, davvero anomala per un giocatore del suo calibro) mi aspetto che Scheffler giocherà per vincere questa settimana, specialmente con un field un pò scaricato dopo il major.

Quota di valore con Russell Henley @17.00, un altro giocatore in grande spolvero ad Augusta dove ha chiuso con un ottimo T3 dopo aver dominato la classifica nelle statistiche di Approach, classificandosi anche quarto nei colpi veri guadagnati dal tee al green. Henley non è nuovo a Harbour Town, qui ha conquistato due piazzamenti tra i primi 10 e quattro tra i primi 20 dal 2021 (tre top-20 conquistate di fila) e anche qui ha grandi numeri in Approach.

Chiudiamo col longshot, ovvero la quota più alta che spendiamo su Brian Harman @61.00 un giocatore che ha debuttato proprio qui nel TOUR nel 2004 e ha ottenuto sei piazzamenti tra i primi 15, inclusi quelli nelle ultime tre edizioni. Terzo posto a pari merito l’anno scorso. Questa sarà la 17ª partecipazione di Harman al torneo di Harbour Town, dove ha ottenuto un 7°, un 12° e un 3° posto nelle ultime tre edizioni. Ha anche recuperato egregiamente ad Augusta National dopo un primo giro in 79 colpi, terminando al 33° posto. Negli ultimi 4 tornei il veterano statunitense si è messo in mostra anche nelle statistiche di Approach che come detto sono molto importanti su questo percorso.

LIV Mexico City 2026, analisi e statistiche

Tornano le LIV Golf Series e come sempre questo circuito rimane in esclusiva per i nostri utenti VIP del canale Telegram BETTING MANIAC, ma andiamo comunque a vedere dove si gioca e chi sono i protagonisti più attesi di questo LIV Città del Messico 2026.

Il LIV Golf Mexico City 2026 si conferma come uno degli eventi chiave della stagione, posizionandosi come sesto torneo del calendario LIV Golf League 2026. La competizione si svolge presso il prestigioso Club de Golf Chapultepec a Città del Messico (Par-71 di 7.385 yard), un tracciato che è situato a oltre 2.400 metri (circa 8.000 piedi) sul livello del mare, è noto per l’altitudine elevata, che garantisce colpi più lunghi (massive drives) e un gioco aereo spettacolare. In palio un montepremi individuale di 20 milioni di dollari, con una quota di 4 milioni destinata al vincitore.

Alla vigilia dell’evento, la classifica individuale vede Bryson DeChambeau (Crushers GC) al comando, seguito da Jon Rahm (Legion XIII) ed Elvis Smylie (Ripper GC) che è un pò la sorpresa di questa prima parte di stagione. Attenzione allo spagnolo Rahm che ha iniziato la stagione in ottima forma (vittoria a Hong Kong e podio a Riyadh e Adelaide) e difende il titolo a squadre vinto nel 2025. Il leader della generale DeChambeau invece potrà vedere la sua potenza dal tee amplificata dall’altitudine di Città del Messico, permettendogli di raggiungere distanze record.

Grande attesa per il team interamente latinoamericano capitanato da Joaquín Niemann, vincitore individuale dell’edizione precedente. Insieme a lui gareggiano gli idoli locali Abraham Ancer e Carlos Ortiz, oltre a Sebastián Muñoz. Niemann ha dimostrato che la sua precisione sui green di Chapultepec è storicamente alta; mentre i padroni di casa, Ortiz, in particolare, hanno dimostrato di sapersi esaltare davanti ai propri tifosi, vincendo già in passato sul suolo nazionale.

Tra i possibili outsider segnaliamo Cameron Smith che è sempre pericoloso sui percorsi tecnici che richiedono un gioco corto d’élite e Tyrrell Hatton, compagno di squadra di Rahm, sta attraversando un periodo di grande regolarità nei piazzamenti “top 10” e lo abbiamo visto bene anche ad Augusta la settimana scorsa.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.