Questa settimana si torna in campo col golf, e c’è un importante signature event del PGA Tour, un The Memorial Tournament dove sono in gioco praticamente tutti i più importanti big mondiali. In Olanda invece si gioca il KLM Open 2026 del DP World Tour, torneo a cui siamo molto affezionati. Pronostici Golf 4-7 giugno 2026.

The Memorial Tournament 2026 (PGA Tour): analisi, field, tracciato, statistiche

Arriviamo da una settimana di golf in cui ha vinto uno dei nostri “cavalli” classici, Russell Henley, che ha trionfato al Charles Schwab Challenge, peccato che in questa occasione non lo avessimo giocato, ma avevamo Smalley a quota alta che si è giocato il torneo fino all’ultimo ma purtroppo non ci ha fatto incassare. Nelle ultime 2 settimane siamo stati un pò sfortunati con i pronostici golf su cui abbiamo un buon credito dalla fortuna che cercheremo di riscattare in questa settimana al The Memorial Tournament 2026, uno degli eventi clou del PGA Tour e si merita a pieno titolo lo status di Signature Event nel 2026.

Field di altissimo livello, praticamente tra i top-player mancheranno solo Viktor Hovland e Collin Morikawa, con Hovland che nel 2023 vinse questo torneo prima della doppietta di Scottie Scheffler che torna a difendere il titolo, in corsa per una storica tripletta, ma dovrà fare attenzione a Rory McIlroy, il suo avversario principale, e che torna a sua volta in gioco a Muirfield Village

Vincenti ultime edizioni. 2025: Scottie Scheffler (-10); 2024: Scottie Scheffler (-8); 2023: Viktor Hovland (-7); 2022: Billy Horschel (-13); 2021: Patrick Cantlay (-13); 2020: Jon Rahm (-9); 2019: Patrick Cantlay (-19); 2018: Bryson DeChambeau (-15); 2017: Jason Dufner (-13); 2016: William McGirt (-15); 2015: David Lingmerth (-15); 2014: Hideki Matsuyama (-13); 2013: Matt Kuchar (-12); 2012: Tiger Woods (-8); 2011: Steve Stricker (-16); 2010: Justin Rose (-18).

Il tracciato del Muirfield Village GC è un par-72 da 7,569 yard, un tracciato storico, disegnato da Jack Nicklaus, che ha ospitato la Ryder Cup del 1987 e la Presidents Cup del 2013. Fairways in Bentgrass; Rough in Kentucky Bluegrass con ryegrass/fescue e complicati e molto ondulati Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: tee-to-green, approach, Par 5 scoring, around-the-green, scrambling, Bogey avoidance e ovviamente putting.

Pronostici Golf 4-7 giugno 2026: le nostre scommesse sul PGA Tour

Per questo tornei abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Come favorito, dietro ai mostri sacri Scheffler e Rory, c’è Ludvig Aberg @15.00 che prendiamo vincente preferendolo questa volta. Il giovane svedese ha indubbiamente ritrovato la forma nel 2026. Terzo a Bay Hill, quinto al TPC Sawgrass, quinto al TPC San Antonio, un mediocre 21° posto ad Augusta, quarto a Harbour Town, ottavo a Quail Hollow, quarto al PGA Championship ospitato ad Aronimink e un discreto 17° al Colonial la scorsa settimana, estendendo la sua serie di piazzamenti tra i primi 25 a nove tornei consecutivi (ben 6 top-10 negli ultimi 7). Aberg avrebbe dovuto vincere il Players Championship e sicuramente gli dispiace non aver ancora aggiunto un’altra vittoria alle sue due già conquistate sul PGA Tour. L’ultima delle quali risale a circa 16 mesi fa. E’ ora di tornare a trionfare per Aberg che su questo tracciato potrebbe far valere il suo gioco, e ha già fatto bene qui con un 5° (2024) e un 16° posto (2025) nelle sue due precedenti visite. Aberg ha ottime statistiche di Tee to Green, Green in Regulation. Le caratteristiche del percorso più lungo, con i relativi approcci più lunghi, si adatteranno molto meglio a Ludvig qui a Muirfield Village rispetto alla scorsa settimana. Inoltre, il putter si è scaldato sui green in Bentgrass la scorsa settimana

Questa settimana torniamo su un big caduto in basso, ma che si sta rialzando, e che spesso stiamo segnalando. Anche questa volta ci piace infatti la quota di valore di Justin Thomas @34.00 che arriva dal 13° posto della settimana scorsa a Colonial, dove i suoi numeri in Tee to Green sono stati eccezionali e fanno ben sperare anche per questa settimana. Con un 4° (2017), un 8° (2018) e un 2° posto (Workday Charity Open 2020) qui a Muirfield Village, Thomas è sempre stato un contender, ma a conti fatti non ha mai vinto il Memorial Tournament, un obiettivo che si è sicuramente fissato per il 2026 il 33enne del vicino Kentucky che al PGA Tour vanta 16 vittorie, tra cui 2 PGA Championship. Senza vittorie dall’RBC Heritage dello scorso anno, mi aspetto che Thomas sia molto concentrato questa settimana per aggiungere altre vittorie al suo palmarès.

KLM Open 2026 (DP World Tour): analisi e scommesse

Quello del KLM Open 2026 è sempre un torneo a cui teniamo particolarmente visto che l’edizione del 2018 vinta da Ashun Wu rimane il nostro colpo singolo a quota più alta nella storia del sito (20 anni di storia….), ovvero una quota @156.00 che speriamo di replicare, ma ci accontenteremo anche di una quota più bassa nella scelta di questa settimana al DP World Tour, ma prima vediamo le analisi del torneo che ci attende da giovedì in Olanda.

Connor Syme torna per difendere il titolo, anche se è molto indietro in lavagna, rispetto ad un field che vede in testa Angel Ayora, Jayden Shaper, Daniel Hillier e Bernd Wiseberger. Attenzione anche a Casey Jarvis, Ewen Ferguson e Jason Olesen. Gli italiani si schierano con Francesco Laporta e Gregorio De Leo come giocatori principali, seguiti da Matteo Manassero, Francesco Molinari e Guido Migliozzi (che qui ha trionfato nel 2024) in seconda fascia. Meno chance per Filippo Celli, Renato Paratore e soprattutto Stefano Mazzoli.

Si gioca sul tracciato del The International. Aperto nel 2012 e progettato da Ian Woosnam, il percorso è classificato come Par 71 da sole 6.914 yard con il breve Par-4 alla buca 11 convertito in un quinto Par-3. Il tracciato è esposto e ondulato con fairway ampi e grandi green in bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Connor Syme, 175/1; 2024: Guido Migliozzi, 33/1; 2023: Pablo Larrazabal, 55/1; 2022: Victor Perez, 50/1; 2021: Kristoffer Broberg, 275/1; 2019: Sergio Garcia, 16/1; 2018: Ashun Wu, 156/1; 2017: Romain Wattel, 175/1; 2016: Joost Luiten, 18/1; 2015: Thomas Pieters, 55/1; 2014: Paul Casey, 25/1; 2013: Joost Luiten, 20/1; 2012: Peter Hanson, 22/1; 2011: Simon Dyson, 25/1; 2010: Martin Kaymer, 12/1.

Come free pick abbiamo scelto il longshot, ovvero la quota alta che spendiamo su Grant Forrest @51.00. Questa settimana lo scozzese potrebbe seguire le orme del connazionale Connor Syme, in condizioni che potrebbero rivelarsi tipicamente scozzesi. Forrest si adatta bene alle condizioni ventose, lo scorso anno, al Nexo Championship disputato sul ventoso Trump Aberdeen, Forrest ha infatti vinto. Il 12° posto conquistato la scorsa settimana in Austria è un risultato positivo per Forrest dopo i tagli mancati in Spagna e Belgio. Il 13° posto ottenuto qui all’International è stato il miglior risultato stagionale di Grant lo scorso anno, prima della sua vittoria in casa al Nexo. Al torneo olandese Forrest ha chiuso 8° due anni prima anche se in quel caso si giocava al Bernardus Golf ma anche su questo tracciato lo scozzese potrà dire la sua, in ripresa dopo un paio di settimane di calo.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.