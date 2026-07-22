La settimana dopo il major del The Open vinto da Fox, abbiamo solo il PGA Tour in gioco da Minneapolis col 3M Open 2026, anche se in verità torna anche il LIV Golf, molto ridimensionato negli ultimi mesi, con LIV Regno Unito. Pronostici Golf 23-26 luglio 2026.

3M Open 2026 (PGA): analisi, statistiche, percorso e field

Per la terza settimana di fila partiamo alla domenica col favorito assoluto e non incassiamo nulla. E’ successo anche domenica scorsa al The Open Championship, ultimo major della stagione, con Sam Burns che scoppia sul più bello e lascia la vittoria a Ryan Fox, che è solo il 3° “kiwi” a vincere un major di golf, oltre ad aver messo a segno una rimonta epica visto che dopo il primo giro sembrava destinato a non superare nemmeno il taglio! Avevamo anche Tommy Fleetwood in corsa, ma l’inglese si ferma al 4° posto. Incassiamo però il piazzamento in top20 di Russell Henley che chiude con un onorevole T9 per una quota @3.10. Fox invece era quotato @151 per capire la difficoltà di questa previsione sul neozelandese.

Vediamo di riprenderci questa settimana, visto che siamo molto a credito con la fortuna. Si gioca il 3M Open 2026 del PGA Tour, col DP che rimane in pausa post major (ma torna il LIV). Il torneo, che si gioca al TPC Twin Cities di Blaine, Minnesota, è giunto alla sua 8° edizione. Field interessante, anche se conta solo 9 dei primi 50 giocatori della classifica FedEx Cup, con Kurt Kitayama che difende il titolo con il numero 1 del mondo Scottie Scheffler, Hideki Matsuyama, Tom Kim, Maverick McNealy, Sungjae Im e Corey Conners tutti presenti. Anche un po d’Italia visto che dopo la vittoria lo scorso week end in Repubblica Dominicana di Stefano Mazzoli, l’azzurro, l’unico in gara questa settimana, avrà l’esenzione su entrambi i tour per tutto il 2027, fattore che gli permette di presenziare qui in Minnesota.

Si gioca sul tracciato del TPC Twin Cities, un par-71 da 7,431 yards, disegnato da Arnold Palmer nel 2000, e rinnovato nel 2018 con Fairways in Bentgrass; Rough in Bluegrass con fescue 4″ e Greens in Bentgrass. Sono presenti 72 bunker di sabbia. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Approach, Tee To Green e Putting, seguite da Off the Tee ed Around the Green.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Kurt Kitayama (-23); 2024: Jhonattan Vegas (-17); 2023: Lee Hodges (-24); 2022: Tony Finau (-17); 2021: Cameron Champ (-15); 2020: Michael Thompson (-19); 2019: Matthew Wolff (-21).

Pronostici Golf 23-26 luglio 2026: le nostre scommesse sul 3M Open

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Iniziamo dalla quota su un favorito, e giochiamo Scottie Scheffler @3.75, quota molto bassa per gli standard del golf, ma parliamo del numero 1 al mondo, che non sarà nel suo momento di forma massimo, ma può sempre portare a casa un torneo del genere. In questo 2026, dopo l’esordio al The American Express subito vinto, Scheffler ha accumulato altre 10 top-10, tra cui quattro secondi posti, due terzi e tre quarti posti, ma non ha più vinto un torneo, e in Minnesota ha l’occasione di tornare al successo.

La quota di valore (value bet) la spendiamo su Max Homa @46.00. Senza vittorie dal Farmers Insurance Open del 2023, Homa ha giocato bene all’Open Championship la scorsa settimana, chiudendo al 28° posto (con un T17 nella classifica del weekend). Prima di allora, il 22° posto al Colonial, il 20° al TPC Toronto e senza dubbio il 2° posto al John Deere Classic dove ha chiuso ad un solo colpo di distanza da Gotterup. Homa si presenta a questo torneo in buona forma, e tra i migliori nelle statistiche di Tee to Green e Putting, inoltre in passato, nel 2020, ha chiuso al 3° posto qui al TPC Twin Cities nel 2020.

Chiudiamo col longshot, ovvero la quota più alta, e l’azzardo questa settimana lo giochiamo su Lucas Glover @81.00 che ha mancato il taglio nelle sue ultime tre partecipazioni a questo evento, ma non dimentico nemmeno il suo precedente piazzamento T7 al 3M Open nel 2019 e questa settimana si presenta in ottima forma per tentare un colpaccio che @81 è comunque bel ripagato. Glover ha concluso al T3 al John Deere Classic e al T5 all’ISCO Championship rispettivamente tre e due settimane fa. Il veterano si presenta con diverse statistiche interessanti per questo tracciato, in particolare quelle di Proximity e ultimamente ha messo in mostra uno dei driver più precisi.

LIV Regno Unito 2026: protagonisti, analisi e scommesse

Le scommesse sul LIV Golf Series rimangono un esclusiva del canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC; ma come sempre analizziamo il torneo che ci attende, si tratta della seconda edizione del LIV Regno Unito 2026, nonostante il problemi di questo circuito. A maggio, il Fondo di Investimento Pubblico dell’Arabia Saudita ha confermato che non avrebbe più finanziato la LIV Golf dopo il 2026, cinque anni dopo l’inizio del campionato. Il CEO della LIV, Scott O’Neil, ha dovuto ripensare le operazioni ed è alla ricerca di investimenti tra i 250 e i 300 milioni di dollari.

Per la terza edizione di questo torneo si gioca sul tracciato del JCB Golf and Country Club di Rocester, in Inghilterra. Si tratta di un par-72 da 7,381 yards disegnato da Robert Hiseman dove è richiesta una grande precisione e accuratezza dal tee.

Field importante. Saranno presenti tutti i soliti noti, tra cui Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Joaquin Niemann (uno dei giocatori più dominanti su questo circuito, e qui ha vinto lo scorso anno, conquistando la sua quinta vittoria della stagione 2025), Sergio Garcia, David Puig, Tyrrell Hatton, Ben An e Talor Gooch. E, dopo le sue gesta eroiche al Royal Birkdale, ci sarà grande interesse per la prestazione di Lucas Herbert. Anche DeChambeau, che si è preso la sua parte di titoli a Birkdale, attirerà sicuramente molta attenzione su di se ancora una volta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.