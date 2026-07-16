Siamo arrivati all’ultimo major della stagione di Golf, il The Open Championship 2026, conosciuto anche come British Open, che quest’anno si giocherà al Royal Birkdale, dove si giocò anche nel 2017 con vittoria di Spieth in quel caso, mentre il campione in carica della passata edizione è Scottie Scheffler. Pronostici Golf The Open 2026.

Pronostici Golf The Open 2026: analisi, statistiche, tracciato e field

Tutto pronto per l’ultimo dei quattro major dell’anno di golf, il The Open Championship 2026 che quest’anno si giocherà dal Royal Birkdale dove si torna dopo l’edizione del 2017 vinta da Jordan Spieth in gioco anche in questo torneo con un field ovviamente stellare, aperto da Scottie Scheffler, seguito da Rory McIlroy che cerca un altro successo ad un major, e poi altri britannici come Matt Fitzpatrick e Tommy Fleetwood, sullo spagnolo Jon Rahm poi arrivano gli statunitensi Xander Schauffele, Chris Gotterup e Collin Morikawa.

Il Royal Birkdale è un percorso par 70 di 7.156 yard (6.650 metri) situato a Southport, in Inghilterra, progettato da Frederick G. Hawtree e J.H. Taylor. Presenta fairway più pianeggianti rispetto alla maggior parte dei campi in stile links, ma le zone di rough collinari rendono i fairway mancati incredibilmente penalizzanti. Anche il vento, come di solito accade in questo torneo, non mancherà di creare ulteriori insidie per un tracciato tra i più impegnativi degli ultimi anni per questo major. Qui sono importanti le statistiche di: Scrambling e Putting su tutti.

Vincitori ultime edizioni. 2025, Scottie Scheffler, 5/1; 2024, Xander Schauffele, 14/1; 2023: Brian Harman, 125/1; 2022: Cameron Smith, 28/1; 2021: Collin Morikawa, 40/1; 2019: Shane Lowry: 70/1; 2018: Francesco Molinari, 33/1; 2017: Jordan Spieth, 16/1; 2016: Henrik Stenson, 33/1; 2015: Zach Johnson, 110/1; 2014: Rory McIlroy, 18/1; 2013, Phil Mickelson, 20/1; 2012: Ernie Els, 45/1; 2011: Darren Clarke, 200/1; 2010: Louis Oosthuizen, 250/1.

Le nostre scommesse sul The Open 2026

Per l’ultimo major della stagione abbiamo fatto tre scelte di diversa entità di quota, un favorito, una quota di valore, e una quota alta (longshot), ma i contenuti completi, tutte le giocate e gli stake, rimangono in esclusiva nel nostro canale Telegram di BETTING MANIAC (trovi tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Iniziamo dal favorito, almeno secondo noi, Rory McIlroy @9.00, il nostro preferito in assoluto. Rory non giocava dallo US Open, ma la settimana scorsa al Renaissance ha giocato benissimo giovedì e venerdì (-9). Un terzo round in 73, con un gioco di approccio meno brillante, lo ha di fatto estromesso dalla possibile vittoria in Scozia, ma il nordirlandese partecipava chiaramente per prepararsi a questo appuntamento, togliendosi un pò di ruggine e domenica è tornato ad accelerare inanellando 8 birdie in un round da 64 che lo ha fatto chiudere con un ottimo T7.

Quota di valore su Wyndham Clark @29.00. Gli americani vantano un palmarès eccellente al Royal Birkdale nel corso degli anni, con Arnold Palmer, Lee Trevino, Johnny Miller, Tom Watson, Mark O’Meara e in ultimo anche Jordan Spieth che hanno tutti trionfato sui links del Merseyside. Clark cercherà di aggiungersi a questa lista e occhio proprio alle analogie con Spieth. Come Clark, Spieth aveva già due Major in bacheca quando arrivò a Birkdale 9 anni fa, entrambi conquistati in tempi relativamente recenti. Wyndham, ovviamente, ha vinto lo US Open il mese scorso (lo ricordiamo bene visto che ci ha mandato in cassa). Il 32enne è capace di inanellare diverse vittorie quando è al culmine della sua forma. La sua prima vittoria in un Major nel 2023 è arrivata solo 4 tornei dopo il suo primo titolo del PGA Tour al Wells Fargo Championship, e meno di un anno dopo ha aggiunto al suo palmarès anche il titolo dell’AT&T Pebble Beach. Le vittorie a Pebble Beach hanno una certa correlazione con quelle di diversi vincitori a Birkdale nel corso degli anni, tra cui Spieth, che ha vinto il Pro-Am nello stesso anno in cui si è aggiudicato il torneo di Pebble Beach. Il successo al Byron Nelson a maggio, prima delle sue imprese a Shinnecock, ci dice che Wyndham sta giocando un golf di altissimo livello quest’anno, e il 13° posto a pari merito della scorsa settimana è stata un altra prestazione di rilievo (simile a quella vista al Canadian Open prima del successo allo US Open). I giri senza bogey da 67/66 colpi di venerdì e sabato al Renaissance hanno permesso al residente di Scottsdale di arrivare all’ultimo giorno al 7° posto a pari merito, con un giro finale da 71 colpi che lo ha fatto un pò calare, anche se rimaniamo positivi dopo quel torneo precedente al The Open dove lo scorso anno ha chiuso al 4° posto.

La quota alta (longshot) la spendiamo invece su Sam Burns @46.00 che ha ottenuto tre piazzamenti tra i primi 10 negli ultimi cinque major, incluso il secondo posto in solitaria allo U.S. Open di giugno. Oltre alle sue eccellenti prestazioni sul green, l’americano si posiziona anche al quinto posto in questo campo nelle statistiche di tee to green e al secondo in Approach negli ultimi cinque eventi. Tra tutti i tornei major, l’Open Championship è quello che lo ha messo più in difficoltà, a prescindere dal luogo, ma questa è la sua prima esperienza al Royal Birkdale e potrebbe fare bene; da provare, vista anche la quota molto vantaggiosa a 46 volte la posta.

Special bet sul piazzamento di Russell Henley TOP 20 @3.10, alla sua dodicesima partecipazione all’Open Championship, quindi l’esperienza a livello major non manca al 37enne che nelle ultime due edizioni ha fatto molto bene. Ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera, un quinto posto, al Royal Troon nel 2024, e poi ha replicato con un decimo posto a pari merito al Royal Portrush lo scorso anno. Il mese scorso ha vinto il Charles Schwab Challenge e non dimentichiamo un altra bella prova al major di Augusta il mese prima, un ottimo 3° posto al The Masters. Potrà chiudere tra i migliori 20 anche in questa edizione del The Open e su questo tracciato. Il successo al Royal Birkdale, un campo che considera uno dei migliori del circuito dell’Open Championship, potrebbe essere il tassello mancante per completare il suo palmarès, che si aggiunge al titolo conquistato nel 2014 a Hoylake, a pochi chilometri di distanza. Rory ha già completato il Career Grand Slam ma non pensiamo che gli mancherà la motivazione, come abbiamo visto anche nella difesa del titolo ad Augusta, e vincere sia il Masters che l’Open Championship nello stesso anno è un obiettivo realizzabile per lui. Con previsioni meteo relativamente favorevoli, le difficoltà che Rory ha dovuto affrontare la scorsa settimana con il vento da sinistra a destra (di cui ha parlato a lungo in un’intervista) potrebbero essere quasi del tutto scomparse questa settimana.

Corales Championship (PGA Tour): analisi e scommesse

Non solo major, chi non è riuscito a piazzarsi nel field da 156 del The Open, potrà provarci al più piccolo Corales Championship, torneo minore del PGA Tour che si gioca al Corales Golf Club di Puntacana, in Repubblica Dominicana, un lungo par-72 da 7,670 yard disegnato da Tom Fazio. Il percorso è situato in riva al mare ma con temperature che sfiorano i 30 gradi e la palla percorre distanze notevoli in queste zone. Il percorso non è particolarmente difficile, quindi aspettatevi un gioco aggressivo questa settimana, a patto che il vento lo permetta

Vincitori ultime edizioni. 2025: Garrick Higgo (-14); 2024: Billy Horschel (-23); 2023: Matt Wallace (-19); 2022: Chad Ramey (-17); 2021: Joel Dahmen (-12); 2020: Hudson Swafford (-18); 2019: Graeme McDowell (-18); 2018: Brice Garnett (-18).

Il field è ovviamente svuotato dai grandi big impegnati nel major inglese, e ad aprire da “favorito” (ma comunque con quota alta quasi @20 volte la posta) è Taylor Pendrith @19.00 che è anche la nostra selezione in free pick per la vittoria di questo torneo. Questa sarà la terza partecipazione al Corales dove ha concluso al T11 nel 2024. Inoltre, reduce da una sconfitta ai playoff la scorsa settimana all’ISCO Championship, ha migliorato il suo gioco in tutte le statistiche, dimostrando quindi di poter contendere la vittoria vista anche la buona esperienza sul percorso.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.