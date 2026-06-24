Arriviamo da una fantastica vittoria al Major dello US Open, col successo di Wyndham Clark @36 di quota nei nostri pronostici golf. Questa settimana ancora spettacolo con il PGA Tour che continua con un signature event importante come il Travelers Championship, ma torna anche il DP World Tour con un appuntamento da non perdere, l’Italian Open da Torino. Pronostici Golf 25-28 giugno 2026.

Travelers Championship (PGA): analisi, field, tracciato, statistiche

Appena dopo il major vinto da Wyndham Clark, che fa due in carriera (e ci manda in cassa con una quota @36 volte la posta), il PGA Tour non ha sosta visto che presenta un altro signature event importante, non a livello dello US Open, ma che richiama un field importante, il Travelers Championship 2026. Presente un parterre di giocatori di alto livello a formare un field d’elite, tra cui il campione in carica Keegan Bradley che ricordiamo bene visto che avevamo dato come free pick incassando un altra bella quota @34, ma ci sono anche Scottie Scheffler, Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, Cameron Young, Xander Schauffele, Sam Burns, Ludvig Aberg e Collin Morikawa tra i giocatori più importanti.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Keegan Bradley (-15); 2024: Scottie Scheffler (-22); 2023: Keegan Bradley (-23); 2022: Xander Schauffele (-19); 2021: Harris English (-13); 2020: Dustin Johnson (-19); 2019: Chez Reavie (-17); 2018: Bubba Watson (-17); 2017: Jordan Spieth (-12); 2016: Russell Knox (-14); 2015: Bubba Watson (-16); 2014: Kevin Streelman (-15); 2013: Ken Duke (-12); 2012: Marc Leishman (-14); 2011: Freddie Jacobson (-20); 2010: Bubba Watson (-14).

Il tracciato del TPC River Highlands a Cromwell, Connecticut, è un par-70 corto, ridotto a 6,835 yards disegnato da Robert J. Moss nel 1928 e rinnovato prima da Pete Dye nel 1982, poi nel 2016. I Fairways sono in Bentgrass con Poa Annua; Rough in Kentucky Bluegrass con Fescue +4″ e Greens in Bentgrass mix Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee to Green, Approach, Putting, Greens in Regulation e Proximity to Hole.

Pronostici Golf 25-28 giugno 2026: le scommesse sul Travelers Championship 2026

Per questo tornei abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Iniziamo dalla quota di assoluto valore che spendiamo su Justin Thomas @23.00 che ha giocato abbastanza bene al Colonial, arrivando 13°, e potrebbe avere anche maggiori possibilità qui al TPC River Highlands visto che ultimamente JT si è specializzato nei percorsi corti, a giudicare dalle sue vittorie nel PGA Tour. Le sue ultime 4 vittorie (su 16) sono arrivate a Southwind (7.277 yard, Par 70), TPC Sawgrass (7.189 yard, Par 72), Southern Hills (7.556 yard, Par 70) e Harbour Town (7.213 yard, Par 71) e anche questo campo progettato da Pete Dye (per cui ha una predilezione sui suoi tracciati) con le sue condizioni di caldo e umidità, sarà perfetto per lui questa settimana. Il 17° posto di Justin a Shinnecock è stato il suo miglior risultato allo U.S. Open dal 2020 e ha confermato il 4° posto al PGA Championship di Aronimink, risultato che è stato il suo miglior piazzamento in un Major dalla vittoria al PGA Championship del 2022. La fiducia sta crescendo, soprattutto nel putting, JT sta tornando e potrà cercare di confermarlo questa settimana su un torneo che conosce bene, e che ha giocato 10 volte con un 3° (2016), un 9° (2023), un 5° (2024) e un 9° (2025): ben tre piazzamenti consecutivi nella top 10 al TPC River Highlands negli ultimi tre anni.

Ci piace molto anche il longshot, la quota alta, su Ben Griffin @46.00 che ci aspettavamo più basso, per un giocatore di alto potenziale che sta ritrovando la forma dopo un inizio di 2026 un po’ sottotono, dopo un eccezionale 2025 in cui ha conquistato il suo primo titolo del PGA Tour (vincendone poi altri due) ha ottenuto i suoi primi piazzamenti nella top 10 dei Major (PGA Championship e US Open), ha rappresentato gli Stati Uniti nella Ryder Cup con onore ed è entrato nella top 10 dell’Official World Golf Ranking. Griffin predilige campi da golf di lunghezza medio-corta, ha vinto lo Zurich Classic di New Orleans con Andrew Novak, ma soprattutto si è aggiudicato il World Wide Technology Championship a Cabo, in Messico. A Shinnecock Hills ha messo in mostra ottime statistiche di Tee to green. Griffin ha chiuso 67° (2024) e 14° (2025) su questo campo nelle sue ultime due visite (su tre), e si posiziona al quinto posto in questo campo nelle statistiche di Approach.

Italian Open 2026 (DP): analisi e scommesse

Per la quarta volta l’Open d’Italia del DP World Tour si gioca al Circolo Golf Torino. L’edizione numero 83, sponsorizzata DS Automobiles, da giovedì 25 cercherà il successore di Adrien Saddier, che l’anno scorso si impose all’Argentario. Nel circolo torinese, invece, si sono imposti nel 1999 lo scozzese Dean Robertson, nel 2013 il francese Julien Quesne e nel 2014 il sudafricano Hennie Otto (che aveva prevalso anche nel 2008 al Castello di Tolcinasco). Ci sarà un montepremi di 3 milioni di dollari. La copertura televisiva sarà appannaggio di Sky Sport, per un totale di 19 ore e 30 minuti di diretta (su Sky Sport Golf giovedì dalle 13:00 alle 18:00, venerdì alle stesse ore, sabato dalle 13:30 alle 18:00, domenica dalle 12:00 alle 17:00).

Si gioca sul percorso del Circolo Golf Torino – La Mandria, un par-71 da 7,214 yards con greens in Bentgrass e fairways in un mix di Bent/Poa. Qui sono importanti le statistiche di Greens in regulation, Scrambling e Putting.

Field interessante per l’Italian Open, ad iniziare dagli ex vincitori Major, l’americano Patrick Reed e l’inglese Danny Willett, oltre al nostro Francesco Molinari che guida una truppa azzurra mai così folta, del resto per il torneo di casa era prevedibile. Presenti anche sei giocatori dal LIV Golf, tra cui il cileno Joaquin Niemann che ha disputato un ottimo US Open. Ci sono poi da segnalare David Puig, Thomas Detry, Angel Ayora ed Eugenio Chacarra

Tornando agli italiani, saranno 19 al via. Oltre al già citato Chicco anche il fratello Edoardo Molinari, ma anche Guido Migliozzi, Matteo Manassero e Renato Paratore, già vincitori sul circuito europeo. Ci sono poi Francesco Laporta, Gregorio De Leo, Filippo Celli, Stefano Mazzoli, Lorenzo Scalise e Jacopo Vecchi Fossa, già visti a più riprese sugli scenari importanti (con un ottimo De Leo nel 2026). Insieme a loro anche giocatori meno noti al grande pubblico come: Matteo Cristoni, Aron Zemmer, Alessandro Nodari, Andrea Romano, Filippo Grossi e tre giovani amateur, il promettente Giovanni Binaghi e i due tesserati per il Circolo Golf Torino Filippo Ponzano e Michele Ferrero. Senza l’incidente di alcuni mesi fa ci sarebbe stato anche Andrea Pavan a portare i nostri a quota 20.

Vincitori ultime edizioni. 2025, Adrien Saddier, 50/1; 2024: Marcel Siem, 175/l; 2023: Adrian Meronk, 22/1; 2022: Robert MacIntyre, 50/1; 2021: Nicolai Hojgaard, N/A*; 2020: Ross McGowan, 750/1; 2019: Bernd Wiesberger, 35/1; 2018: Thorbjorn Olesen, 80/1; 2017, Tyrrell Hatton: 18/1; 2016: Francesco Molinari, 25/1; 2015: Rikard Karlberg, 70/1; 2014: Hennie Otto, 80/1; 2013: Julien Quesne, 80/1; 2012: Gonzalo Fdez-Castano, 40/1; 2011: Robert Rock, 66/1; 2010: Fredrik Andersson Hed, 66/1.

Nel torneo di casa prendiamo un favorito, Patrick Reed @15.00, giocatore di caratura internazionale che torna a gareggiare nel DP World Tour dopo l’incredibile inizio di stagione successivo al suo addio al LIV Golf. L’americano si è già assicurato la carta per il PGA Tour 2026, ma è determinato a conquistare il titolo della Race to Dubai, quindi la motivazione non gli mancherà dopo aver vinto il Dubai Desert Classic, si è classificato secondo a pari merito al Bahrain Championship e ha trionfato al Qatar Masters. Ha inoltre ottenuto un dodicesimo posto a pari merito al Masters e un decimo posto a pari merito al PGA Championship, ma questa è la sua prima apparizione nel DP World Tour dal Joburg Open di inizio marzo ed attualmente si trova comodamente tra i primi 30 della classifica mondiale. E’ certamente uno dei giocatori di maggior talento ed esperienza di questo field, e la quota da favorito non è male a 15 volte la posta.

Visto che parliamo dell’Italian Open facciamo una extra bet, e la facciamo su un italiano, il più in forma dei nostri al momento, il giovane in rampa di lancio, Gregorio De Leo @46.00. Il ventiseienne è cresciuto a Biella, a pochi chilometri da Torino, quindi conosce la zona, l’agronomia e le condizioni del campo come nessun altro. Due delle sue tre vittorie nell’Alps Tour sono arrivate in patria. Ha chiuso all’Open d’Italia al decimo posto nel 2024 e la sua carriera è ancora in una fase di forte ascesa. Il quarto posto in Danimarca è stato il miglior risultato di De Leo nella sua solida stagione da rookie dello scorso anno, tuttavia ha già eguagliato quel risultato nel 2026 in Austria alla sua penultima gara, e con altri tre piazzamenti nella top 10 ha già accumulato abbastanza punti Race to Dubai per mantenere la sua carta fino al 2027. Giocatore generalmente preciso con un discreto gioco corto, e dopo il taglio mancato nell’ultima prestazione in Olanda, dove non ha avuto le stesse condizioni favorevoli di questa settimana, mi aspetto un cambio di passo da Gregorio.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.