Dopo una settimana sfortunata alla CJ Cup, dove avevamo Si Woo Kim @12 che iniziava la domenica al comando, anche se alla fine la vittoria è andata a Clark, torniamo con i pronostici sul Golf che questa settimana ha in programma il Charles Schwab Challenge del PGA Tour e l’Austrian Alpine Open del DP World Tour. Pronostici Golf 28-31 maggio 2026.

Charles Schwab Challenge 2026 (PGA Tour): analisi, field e statistiche

Torna il PGA Tour si sposta verso ovest, attraversando l’area metropolitana di Dallas fino a Fort Worth, in Texas, per l’ultima tappa del Texas Swing col Charles Schwab Challenge 2026 che si svolge presso il prestigioso Colonial Country Club. Field importante, tra i partecipanti spiccano il campione in carica Ben Griffin, Ludvig Aberg, Russell Henley, Rickie Fowler, Robert MacIntyre, J.J. Spaun e Hideki Matsuyama.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Ben Griffin (-12); 2024: Davis Riley (-14); 2023: Emiliano Grillo (-8); 2022: Sam Burns (-9); 2021: Jason Kokrak (-14); 2020: Daniel Berger (-15); 2019: Kevin Na (-13); 2018: Justin Rose (-20); 2017: Kevin Kisner (-10); 2016: Jordan Spieth (-17); 2015: Chris Kirk (-12); 2014: Adam Scott (-9); 2013: Boo Weekley (-14); 2012: Zach Johnson (-12); 2011: David Toms (-13); 2010: Zach Johnson (-21).

Il tracciato è il noto Colonial Country Club, un percorso classico, simile a Riviera, Augusta e Muirfield Village, per avere un confronto. Si tratta di un par-70 da 7.289 yards con Fairways e Rough in TifTuf 419 Bermudagrass mentre i greens sono in pura e classica Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee-to-green, Approach, Putting e Par-4 scoring.

Pronostici Golf 28-31 maggio 2026: le nostre scommesse

Per questo tornei abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Come favorito abbiamo scelto Justin Thomas @19.00 che proverà ad unirsi ad una ristretta lista di giocatori (Arnold Palmer, Nick Price e Jordan Spieth) che hanno realizzato la “Plaid Jacket Double”, ovvero vincere sia a Harbour Town che al Colonial Country Club. Ultimamente, JT (ex numero uno al mondo) si è specializzato nei percorsi Par 70 e nei campi corti, a giudicare dalle sue vittorie nel PGA Tour. Le sue ultime 4 vittorie (su 16) sono arrivate a Southwind (7.277 yard, Par 70), TPC Sawgrass (7.189 yard, Par 72), Southern Hills (7.556 yard, Par 70) e Harbour Town (7.213 yard, Par 71). Questo potrebbe dipendere dal fatto che sui campi più corti usa molto meno il driver, ma credo che il percorso del Colonial, con le sue condizioni climatiche estreme, umide e calde, si adatterà perfettamente al suo stile di gioco questa settimana. Il T4 ad Aronimink è stato il suo miglior risultato in un Major dalla vittoria al PGA Championship del 2022. Decimo qui nel 2020, quando era secondo prima della giornata di domenica, mi aspetto che il giocatore del Kentucky apprezzi il restauro del campo Hanse e secondo il nostro modello predittivo è lui il favorito per la vittoria. Anche il sito del PGA lo mette primo nel power ranking di questo torneo e la schiena sembra reggere dopo l’intervento per JT che sta tornando e potrà sfruttare un field più leggero rispetto al solito per tornare al successo.

La quota alta, ovvero il longshot, lo giochiamo invece su Tony Finau @46.00, un altro big atteso al ritorno ad alti livelli. Non riuscire a qualificarsi per i tornei più importanti è un duro colpo per Finau che ha mancato la partecipazione al Masters e al PGA Championship, dopo essere stato una presenza fissa nei Major dal 2018. Tony era scivolato al 120° posto nella classifica mondiale ufficiale di golf. La situazione è cambiata la scorsa settimana al TPC Craig Ranch, dove Finau ha chiuso con un -8/63 (venerdì) e un -6/65 (domenica) piazzandosi al 6° posto finale. Questo è stato il suo miglior risultato nel PGA Tour da Riviera dello scorso febbraio, ovvero 15 mesi fa. Con 19° (2015), 2° (2019), 20° (2021), 4° (2022) e 17° (2024) su 9 partecipazioni, Finau si trova a suo agio sul percorso di “Hogan’s Alley” e quell’ultimo 17° posto è stato ottenuto sul nuovo campo restaurato da Hanse, dove Tony era 2° dopo giovedì e 6° prima di domenica. Tony in questo torneo si posiziona al 1° posto per Off the Tee, al 3° per Tee to Green e al 3° per Strokes Gained Total, tra i giocatori con più partecipazioni al Colonial. A quasi 50 volte la posta è da provare.

Austrian Alpine Open 2026 (DP World Tour): analisi e scommesse

Il Lyoness Open, lo Shot Clock Masters, l’Austrian Golf Open, e dallo scorso anno l’Austrian Alpine Open, comunque lo si voglia chiamare, il principale evento golfistico austriaco torna anche in questa stagione del DP World Tour. La stella di casa, Sepp Straka, farà una rara apparizione in un evento regolare del DP, col numero 18 del mondo che è dato come il chiaro favorito in quota, seguito da Casey Jarvis, Daniel Hillier, Hennie du Plessis e Jakob Skov Olesen.

Gli azzurri si presentano in massa, saranno 8 gli italiani in campo nel torneo austriaco di questa settimana, con Francesco Laporta che guida i nostri, davanti ad un Gregorio De Leo in grande crescita, ma ci sono anche Guido Migliori e Matteo Manassero tra i migliori azzurri papabili. Più staccati Renato Paratore, Filippo Celli e Stefano Mazzoli, mentre a chiudere la lavagna azzurra troviamo più indietro Edoardo Molinari.

L’Austrian Alpine Open che si sposta per la prima volta in questa suggestiva località tirolese che di solito associamo allo sci. Il Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith si trova a circa 800 metri sul livello del mare, il che permetterà alla palla di volare un po’ più lontano del normale e richiederà un po’ di calcolo da parte dei partecipanti di questa settimana. Si tratta di un Par 70 da 6.822 yard. 3 Par 5 e 5 Par 3 spiegano il Par complessivo di 70, con le buche più lunghe tutte raggiungibili in due colpi grazie all’altitudine. Cinque Par 4 sotto i 400 yard offriranno inoltre opportunità di punteggio ai giocatori più abili con il wedge.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Nicolai Von Dellingshausen, 200/1; 2021: John Catlin, 70/1; 2020: Marc Warren, 150/1; 2018 (Shot Clock Masters): Mikko Korhonen, 28/1; 2017 (Lyoness Open): Dylan Frittelli, 40/1; 2016: Ashun Wu, 160/1; 2015: Chris Wood, 12/1; 2014: Mikael Lundberg, 250/1; 2013: Joost Luiten, 25/1; 2012: Bernd Wiesberger, 25/1; 2011: Kenneth Ferrie, 55/1; 2010: Jose Manuel Lara, 66/1.

Per questo torneo segnaliamo la quota di valore, ovvero la value bet che spendiamo su Casey Jarvis @19.00 che cercherà di dare del filo da torcere al padrone di casa Straka, che è il giocatore del field col livello più alto nel ranking mondiale. Jarvis probabilmente si unirà a Straka negli Stati Uniti al PGA Tour il ​​prossimo anno, dopo un inizio di 2026 favoloso che lo vede al 4° posto nella Race to Dubai e in ottima posizione per conquistare una delle 10 card per il PGA del 2027. Anche la qualificazione alla Presidents Cup è una possibilità, e dopo una breve pausa seguita alle vittorie in Kenya e Sudafrica di tre mesi fa, il ventiduenne potrebbe essere pronto per un’altra vittoria nel DP World Tour, dopo aver partecipato al Masters, al PGA Championship e a un paio di eventi del PGA Tour prima del 22° posto a pari merito della scorsa settimana in Belgio, dove si trovava al 3° posto prima del weekend. Jarvis è tra i migliori del tour nelle statistiche di Par-3 Scoring che qui dovrebbero aiutarlo e ha dimostrato di saper giocare a golf anche in altitudine con la vittoria al Kenya Open. La prima vittoria del ventiduenne nel Challenge Tour risale al 2023, proprio in Austria, all’Euram Bank Open, e speriamo che questa zona gli porti (e ci porti) bene anche questa volta.

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