Questa settimana di golf vede il DP World Tour prendersi la scena principale col torneo più importante, il Genesis Scottish Open dal The Renaissance Club, in collaboazione col PGA Tour che gioca un altro torneo, anche se minore, l’ISCO Championship 2026. Pronostici Golf 9-12 luglio 2026.

ISCO Championship 2026 (PGA): analisi, field, tracciato, statistiche

Questa settimana si gioca sui campi dell’Hurstbourne Golf Club, a Louisville. Kentucky, questo torneo secondario del PGA Tour, l’ISCO Championship 2026 che ha un field più leggero, con tanti big anche statunitensi, volati in Scozia al DP. In testa alle lavagne dei bookmakers troviamo Jackson Koivun su Max Homa, poi arrivano Christiaan Bezuidenhout e Davis Thompson.

In Kentucky saranno presenti anche tre azzurri: Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Renato Paratore. I 3 italiani, che hanno appena concluso il BMW International Open a Monaco di Baviera (Paratore ha chiuso in T13, miglior risultato dell’anno per il romano classe ’96, mentre Mazzoli in T23 e Celli in T30), si mettono in gioco su questo evento minore del PGA, con gli occhi che come detto questa settimana sono più puntati verso la Scozia, ma sarà interessante vedere i nostri impegnati oltre oceano.

Il tracciato per il secondo anno di fila sarà quello del The Championship Course al Hurstbourne Country Club, un par-70 da 7,056 yard con Fairways in Meyer Zoysiagrass; Rough in Kentucky Bluegrass con Fine Fescue e Greens in A1/A4 Bentgrass.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Hurstbourne: 2025: William Mouw (-10): Hosted at Keene Trace: 2024: Harry Hall (-22); 2023: Vincent Norrman (-22); 2022: Trey Mullinax (-25); 2021: Seamus Power (-21); 2019: Jim Herman (-26); 2018: Troy Merritt (-23); Hosted at Robert Trent Jones Golf Trail: 2017: Grayson Murray (-21); 2016: Aaron Baddeley (-18); 2015: Scott Piercy (-19).

Pronostici Golf 9-12 luglio 2026: le nostre scommesse sull’ISCO Championship 2026

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Visto che questa settimana l’evento PGA è il torneo minore, andiamo con una sola giocata qui, e apriamo con un longshot, ovvero un azzardo a quota alta su Jorge Campillo @66.00, non proprio l’ultimo arrivato visto che ha vinto 4 titoli al DP, e ha ottenuto due secondi posti nel 2026. Potrebbe approfittare del field più leggero per mettere a segno un colpo vincente anche negli States. Lo spagnolo del resto è tra i migliori tra tutti i partecipanti a questo torneo nelle statistiche di Approach e Tee to green. In questa stagione Campillo è 17° nel DP in scoring average, tutti numeri incoraggianti e che ci danno valore per provarlo su una quota a 66 volte la posta!

Analisi e scommesse Genesis Scottish Open 2026

Come detto grande spazio al DP World Tour questa settimana, col torneo più importante, il Genesis Scottish Open 2026 dove sono arrivati anche i big americani in un field stellare vista la partecipazione di 10 dei primi 15 giocatori al mondo e 32 dei primi 50; si entra nel vivo la preparazione per l’Open Championship. Il torneo è co-sanzionato dal PGA Tour e dal DP con circa metà dei partecipanti provenienti da entrambi i circuiti e una manciata di giocatori invitati e del KPGA a completare il field, per un torneo con un montepremi di 9 milioni di dollari e 8.000 punti per la classifica Race to Dubai.

Apre favorito il numero uno al mondo, Scottie Scheffler, sul solito Rory McIlroy primo antagonista, ma bisognerà fare i conti anche con Jon Rahm. In seconda fascia segnaliamo Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Ludvig Aberg, Chris Gotterup (campione in carica e in grande forma) e Wyndham Clark.

Questa settimana sono solo 3 gli azzurri in campo, con altri tre che come abbiamo visto sono volati in Kentucky. In Scozia avremo in campo Guido Migliozzi, che parte come favorito dei nostri su Francesco Molinari subito dietro e Matteo Manassero appena più staccato rispetto agli altri due.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Chris Gotterup, 150/1; 2024: Robert Macintyre, 55/1; 2023: Rory McIlroy, 8/1; 2022: Xander Schauffele, 20/1; 2021: Minwoo Lee, 200/1; 2020: Aaron Rai, 50/1; 2019: Bernd Wiesberger, 40/1; 2018: Brandon Stone, 400/1; 2017: Rafa Cabrera-Bello, 50/1; 2016: Alex Noren, 50/1; 2015: Rickie Fowler, 22/1; 2014: Justin Rose, 14/1; 2013: Phil Mickelson, 22/1; 2012: Jeev Milkha Singh, 100/1; 2011: Luke Donald, 10/1; 2010: Edoardo Molinari, 70/1.

Il The Renaissance Club è un tracciato leggendario, e si tratta di par-70 da 7,237 yards. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Oggi le due giocate le diamo su questo torneo DP, iniziando da uno dei nostri favoriti, Matt Fitzpatrick @19.00 che cercherà di prepararsi al meglio in vista del The Open, e cosa c’è di meglio di una vittoria in un torneo di prestigio come questo? La vittoria al Valspar Championship di marzo ha fatto seguito al secondo posto ottenuto dietro a Cam Young al Players Championship la settimana precedente, e dopo il successo all’RBC Heritage di aprile ha trionfato insieme al fratello allo Zurich Classic la settimana successiva, in un 2026 finita ottimo per l’inglese che ha messo in fila anche un 4° posto al Travelers nel suo ultimo torneo giocato. In sette tentativi qui al Renaissance, Matt è riuscito a superare il taglio in sei occasioni, con i migliori piazzamenti di un 6° posto nel 2022, un 4° l’anno scorso e un 2° nel 2021. È evidente che si trova a suo agio sui green di questo campo. Il trentunenne ha dominato la classifica delle statistiche di Putting in quella gara e si è piazzato tra i primi 10 in altre tre occasioni, incluso l’anno scorso.

Giochiamo la quota di valore su Tyrrell Hatton @31.00, neo papà che dopo la nascita della figlia ha subito vinto il LIV a Valderrama. Dei suoi otto titoli a livello DP World Tour, cinque sono stati vinti nelle Rolex Series, incluso l’evento di punta del Tour a Wentworth nel 2020, e gli altri tre tutti all’Alfred Dunhill Links tra il 2016 e il 2024. Ha anche concluso due volte tra i primi sei all’Open Championship nel corso degli anni: in poche parole, sa giocare a golf sui links britannici. Terzo al Masters e settimo allo US Open nella sua ultima apparizione, Tyrrell ha giocato un golf di altissimo livello nel 2026 e torna al Renaissance, dove non ha mai fatto peggio del 24° posto in 4 tentativi, incluso il 6° posto ottenuto l’ultima volta che ha visitato il campo nel 2023. Vista la forma mostrata di recente, e forse anche la serenità che la paternità potrebbe portargl, giochiamo su Hatton a oltre 30 volte la posta.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.