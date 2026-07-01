Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse John Deere Classic 2026 (PGA Tour) e BMW International Open 2026 (DP World Tour)

Pronostici Golf 2-5 luglio 2026
Pronostici Golf
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1 Luglio 2026

Questa settimana tornano il PGA Tour, col John Deere Classic 2026, e anche il DP World Tour, in Germania, a Monaco di Baviera, con il BMW International Open 2026. Pronostici Golf 2-5 luglio 2026.

John Deere Classic (PGA): analisi, field, tracciato, statistiche 

Il John Deere Classic 2026 non è certamente il torneo PGA Tour più importante, e lo vediamo da un field più scarico dopo il major dello US Open ed un signature event come il Travelers della settimana scorsa vinto da Victor Hovland su Scottie Scheffler, che non ci ha permesso di incassare la puntata in quota @5.25 sul numero 1 al mondo, peccato, ma cerchiamo di rifarci questa settimana in Illinois dove Ben Griffin e Chris Gotterup aprono come favoriti, su un Jackson Koivun in ascesa, poi ci sono Keith Mitchell, JT Poston, Jacob Bridgeman, Keegan Bradley, Tom Kim, Eric Cole e Jordan Spieth.

Il tracciato del TPC Deere Run è un par-71 da 7.289 yard, disegnato nel 1999 da D.A. Weibring e rinnovato nel 2007 con Fairways in Southshore Bentgrass; Rough in Kentucky Bluegrass con Fine Fescue e Greens in L-93 Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee, Tee to Green, Putting, Approach ed Around the Green.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Brian Campbell (-18); 2024: Davis Thompson (-28); 2023: Sepp Straka (-21); 2022: J.T. Poston (-21); 2021: Lucas Glover (-19); 2019: Dylan Frittelli (-21); 2018: Michael Kim (-27); 2017: Bryson DeChambeau (-18); 2016: Ryan Moore (-22); 2015: Jordan Spieth (-20); 2014: Brian Harman (-22); 2013: Jordan Spieth (-19); 2012: Zach Johnson (-20); 2011: Steve Stricker (-22); 2010: Steve Stricker (-26).

Pronostici Golf 2-5 luglio 2026

Pronostici Golf 2-5 luglio 2026

Pronostici Golf 2-5 luglio 2026: le nostre scommesse sul John Deere Classic 2026

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Partiamo da una quota di valore con Tom Kim @29.00 che ha dato prova di grande forma nelle ultime due settimane. Il 15° posto all’RBC Canadian Open e il 3° allo U.S. Open sono arrivati ​​su percorsi troppo lunghi per le sue caratteristiche che dovrebbero adattarsi molto meglio al TPC Deere Run di questa settimana, anche se lo scorso anno è incappato in una settimana no qui, dove non ha superato il taglio. Kim ha già vinto 3 volte sul PGA Tour. Le sue fenomenali vittorie al Wyndham Championship del 2022 e agli Shriners Open del 2022 e 2023 evidenziano la straordinaria capacità del sudcoreano di realizzare punteggi bassi sui percorsi corti. Al major di Shinnecock Hills è stato tra i migliori nelle statistiche di Tee to Green che qui potrebbero aiutarlo, come l’Approach e ultimamente ha fatto bene anche col proprio putter.

Prendiamo anche un longshot, la quota alta che spendiamo su un nome che non abbiamo mai preso prima, Jackson Suber @51.00 che ha avuto prestazioni abbastanza buone di recente da meritarsi la partecipazione al Travelers Championship della scorsa settimana, giocando anche bene al suo debutto in quel Signature Event dove ha chiuso al 30° posto superando giocatori del calibro di Ludvig Aberg, Xander Schauffele, Si Woo Kim e il leader del primo round Eric Cole. Ce lo aspettiamo in fiducia questa settimana, dove con un field più leggero potrebbe provare anche a contendere la vittoria. Alla sua seconda stagione sul PGA Tour, Jackson ha impressionato nel corso della tarda primavera con un 19° posto al Myrtle Beach Classic, un 4° al CJ ​​Byron Nelson e un 4° al Canadian Open. Tra i migliori nelle statistiche di Green in Regulation delle ultime settimane, Suber si posiziona tra i primi 20 anche in Approach e in Tee to Green.

BMW International Open 2026 (DP): analisi e scommesse

Purtroppo non abbiamo centrato la vittoria di Chacarra all’Open d’Italia della scorsa settimana, tra l’altro giocatore che fino a qualche tempo fa avevamo provato a giocare vincente al DP World Tour per qualche settimana, ma lo abbiamo mollato troppo presto evidentemente. Ora si torna in gioco con il BMW International Open 2026, in Germania, a Monaco di Baviera. Il field vede Joaquin Niemann grande favorito su Patrick Reed, poi arrivano Angel Ayora, ancora Eugenio Chacarra, Daniel Hillier, Olivier Lindell e Rasmus Neergaard-Petersen. A difendere ci sarà anche l’inglese Daniel Brown.

Folta la partecipazione italiana in Baviera. Guido Migliozzi scenderà in campo insieme a Matteo Manassero, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo. Il miglior risultato ottenuto tra i presenti questa settimana è quello di Filippo Celli, classificatosi 9° nel 2024 con lo score di -12. Tuttavia, il miglior piazzamento di un azzurro in Germania rimane quello di Andrea Pavan che qui, nel 2019, vinse il suo secondo titolo.

Il tracciato del Golfclub München Eichenried è un lungo par-72 da 7,347 yards, con fairways generosi e con greens che sono in Creeping Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Dan Brown, 100/1; 2024: Ewen Ferguson, 45/1; 2023: Thriston Lawrence, 100/1; 2022: Haotong Li, 66/1; 2021: Viktor Hovland, 13/2; 2019: Andrea Pavan, 100/1; 2018: Matt Wallace, 40/1; 2017: Andres Romero, 300/1; 2016: Henrik Stenson, 10/1; 2015: Pablo Larrazabal, 60/1; 2014: Fabrizio Zanotti, 80/1; 2013: Ernie Els, 22/1; 2012: Danny Willett, 90/1; 2011: Pablo Larrazabal, 45/1; 2010: David Horsey, 150/1.

Qui giochiamo un favorito, anzi IL favorito, Joaquin Niemann @7.50. Il cileno è stato grande protagonista all’Open d’Italia che ha comandato nelle fasi iniziali, e parliamo di un giocatore di alto livello, che ha vinto ben 8 titoli LIV negli ultimi 2 anni. Il settimo posto allo US Open è un risultato di gran lunga superiore a quello di chiunque altro in gara questa settimana, in un field che può gestire benissimo. Statisticamente, il ventisettenne ha dominato le classifiche SG Off the Tee, SG Approach e SG Tee to Green la scorsa settimana, riducendo al minimo gli errori con il putter. La pioggia prima dell’evento non farà altro che favorire un giocatore che ha una media di oltre 285 metri dal tee nel LIV Tour finora quest’anno. Con Matt Wallace assente e Patrick Reed apparentemente fuori forma dopo le sue prestazioni di inizio stagione, non mi sorprenderebbe affatto vedere un giocatore di classe come Niemann aggiudicarsi il titolo questo fine settimana in Germania. La quota non è altissima per gli standard del golf, ma lo proviamo.

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