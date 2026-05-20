Dopo i fasti del secondo major stagionale, il PGA Championship vinto da Aaron Rai che riporta il titolo in Inghilterra dopo decenni, questa settimana tornano i tornei di golf del PGA Tour, impregnato a Craig Ranch con The CJ Cup Byron Nelson 2026 e il DP World Tour con il Soudal Open. Pronostici Golf 21-24 maggio 2026.

CJ Cup Byron Nelson 2026 (PGA Tour): analisi, field e statistiche

Tornano i pronostici di golf e torna il PGA Tour dopo il major del PGA Championship ad Aronimink vinto da Aaron Rai (che era quotato @175 per questa impresa), e questa settimana ci spostiamo a Dallas, in Texas, per la terza tappa del Texas Swing, la CJ Cup Byron Nelson 2026 che si svolge al TPC Craig Ranch, recentemente rinnovato. Molti sono arrivati dal major della settimana scorsa, e in gioco troveremo alcuni big come il numero uno al mondo, e campione in carica di questo torneo Scottie Scheffler, ma anche Jordan Spieth, Si Woo Kim, Sungjae Im e Brooks Koepka.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Craig Ranch: 2025: Scottie Scheffler (-31); 2024: Taylor Pendrith (-23); 2023: Jason Day (-23); 2022: K.H. Lee (-26); 2021: K.H. Lee (-25); Hosted at Trinity Forest: 2019: Sung Kang (-23); 2018: Aaron Wise (-23); Hosted at AT&T Four Seasons: 2017: Billy Horschel; 2016: Sergio Garcia; 2015: Steven Bowditch; 2014: Brendon Todd; 2013: Sang-moon Bae; 2012: Jason Dufner; 2011: Keegan Bradley; 2010: Jason Day.

Si gioca sul tracciato del TPC Craig Ranch di McKinney, Texas, una location tutto sommato abbastanza nuova per il PGA. Si tratta di un lungo par-71 (un tempo par-72) da 7,414 yards, disegnato nel 2004 da Tom Weiskopf con Fairways in Cavalier Zoysiagrass; Rough in Bermudagrass e anche Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene, anche se abbiamo uno storico molto limitato, dovrebbero essere in base al tipo di tracciato: Tee to Green, Approach, Tee to Green e Putting.

Pronostici Golf 21-24 maggio 2026: le nostre scommesse sulla CJ Cup

Per questo tornei abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Partiamo dalla quota su un favorito, Si Woo Kim @12.00, dietro al solo Scheffler che ha una quota sotto a 3 volte la posta, davvero microscopica per gli standard del golf, mentre Kim si gioca a 12, e ce la facciamo bastare. Il sudcoreano si è trasferito proprio in queste zone, quindi è una sorta di torneo di casa per lui che infatti non ha perso un’edizione del torneo da quando si gioca al TPC Craig Ranch dal 2021. Nel 2023 è andato vicinissimo a forzare i playoff, ma la sua straordinaria stagione del 2026 lo ha proiettato in una posizione di rilievo per la ristrutturazione. La settimana scorsa al major ha giocato un buon golf con un 35° posto al PGA Championship. Il torneo in Texas esalta in modo particolare le caratteristiche tecniche di Kim che lo scorso anno ha chiuso con un T15, dopo il T13 dell’anno prima e il 2° posto già citato del 2023, battuto solo da un Day in stato di grazia.

Quota alta in tripla cifra per un longshot pesante questa settimana visto che proviamo Mark Hubbard @111.00 che ha tantissimo valore; per esempio il sito del PGA lo da 12° nel suo power ranking e a 111 volte la posta è da provare. A Myrtle Beach Classic era in testa dopo 54 buche ma ha perso di un colpo, battuto dal vecchio volpone Brandt Snedeker, ma Hubbard ha giocato un grande golf piazzandosi tra i migliori nelle statistiche di Approach, Tee to Green e Putting. Considerando che Hubbard si è classificato quinto qui l’anno scorso, la quota mi sembra davvero fuori dal mondo e una prima vittoria nel PGA Tour in Texas sarebbe inoltre un obiettivo plausibile per il 36enne, che ha già ottenuto un secondo posto al GC of Houston (2019) e un nono al Colonial (2023).

Visto che nel VIP questa settimana ci siamo dilettati molto anche nei Testa a Testa, ve ne selezioniamo uno come bonus pick di golf per questo torneo PGA e giochiamo il TaT 72 Buche: Max Greyserman v Micheal Brennan: GREYSERMAN @1.90. Greyserman arriva dal suo miglior momento stagionale, il T14 al PGA Championship della scorsa settimana e le statistiche ci dicono che è il 2° miglior giocatore del field quando si tratta di fare punteggi molto bassi (low scoring) su campi facili in tornei con un livello medio di avversari, condizioni che rispecchiano storicamente il TPC Craig Ranch. Brennan invece è al debutto su questo tracciato, con tutte le incognite e le difficoltà che questo significa, e non dimentichiamo che la settimana scorsa è stato molto più modesto di Greyserman con un 81° posto ad Arnonimink dopo il taglio non superato allo Zurich Classic in Louisiana mentre Greyserman arriva da 3 tagli consecutivi superati, con un 31° posto a Myrtle Beach e un T38 al Cadillac in Florida.

Soudal Open 2026 (DP World Tour): analisi e scommesse

Il DP World Tour torna nell’Europa continentale dopo la pausa per il major, con il Soudal Open 2026 che darà il via a una serie di tre eventi prima della prossima pausa per lo US Open. Questa è la quinta edizione del Soudal Open, evento che ha raccolto l’eredità del Belgian Knockout, il principale torneo belga disputato qui al Rinkven International Golf Club nel 2018 e nel 2019.

Il field è guidato dalla stella di casa, Thomas Detry, che è in testa alle quote di questa settimana con la migliore quota, nonostante non sia riuscito a superare il taglio la scorsa settimana ad Aronimink. Seguono Daniel Hillier e Jose Luis Ballester, prima di arrivare a Jayden Schaper, Oliver Lindell e Hennie du Plessis.

Sempre nutrita la truppa azzurra con diversi italiani in gioco, guidati da Francesco Laporta che è il nostro favorito su Matteo Manassero e un Gregorio De Leo che sta crescendo molto. In seconda fascia troviamo Stefano Mazzoli e Filippo Celli, mentre a chiudere troviamo due nomi importanti del golf in Italia, che non stanno andando bene, ovvero Edoardo Molinari e Renato Paratore.

Vincitori ultime edizioni. Soudal Open: 2025, Kristoffer Reitan, 125/1; 2024, Nacho Elvira, 100/1; 2023: Simon Forsstrom, 200/1; 2022: Sam Horsfield, 22/1; Belgian Knockout: 2019: Adrian Otaegui; 2018: Guido Migliozzi; Telenet Trophy (Challenge Tour): 2010: Lee Slattery.

Si gioca sul tracciato del The Course a Rinkven, progettato da Paul Rolin nel 1985, un par-71 corto che si dipana lungo 6,940 yards tra tracciato North e South. I greens sono un mix di Bentgrass (80%) e Poa Annua (20%). Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Qui abbiamo scelto la quota di valore su Andy Sullivan @56.00, britannico che potrebbe trarre ispirazione dalla vittoria di Aaron Rai all’Aronimink. Sullivan ha dato il meglio di sé su campi più corti e immersi nel verde, e questo percorso di Rinkven, lungo meno di 7.000 yard, si è sempre rivelato ideale per lui, che spera di farsi un bel regalo a pochi giorni da suo compleanno (martedì compirà 39 anni). Delle sue quattro partecipazioni qui in Belgio, il 9° posto al debutto nel 2022 e l’11° posto dello scorso anno sono di gran lunga i suoi migliori risultati, e in entrambi i casi si è presentato alla giornata di domenica in lizza per la vittoria. Il 2026 è stato un anno altalenante e discontinuo, ma prendiamo gli aspetti positivi che secondo noi prevalgono su quelli negativi, per esempio il secondo posto al Dubai Desert Classic, torneo Rolex Series, è stato un risultato eccellente a un livello ben più alto di questo, e i piazzamenti di nono e terzo posto all’Hainan Classic e all’Indian Open a marzo dimostrano che è stato in buona forma di recente, anche se i suoi risultati sono calati da allora. I giri da 72/73 della scorsa settimana ad Aronimink significano che la stanchezza non sarà un problema questa settimana, soprattutto perché non ha giocato nemmeno a Walton Heath lunedì e con suo 12° posto nelle statistiche di SG Putting può dire la sua con una quota che ci piace, quasi un altro longshot.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.