La settimana scorsa abbiamo incassato alla grande con Marco Penge preso sia nella vittoria al DP @34 di quota, sia nel testa a testa. Un DP che è fermo, ma si gioca The CJ Cup Byron Nelson 2025 del PGA Tour, ed è in gioco nuovamente anche il LIV Golf in Corea del Sud, dopo aver mancato il tris con DeChambeau e Smith che iniziavano l’ultimo giro al comando, ma sono stati beffati da Niemann, all’ennesima vittoria (la 5°) in questo nuovo tour che continua a dominare Pronostici Golf 1-4 maggio 2025.

The CJ Cup Byron Nelson 2025 (PGA Tour); analisi, statistiche, percorso e field

Dopo lo speciale torneo a coppie dello Zurich Classic of New Orleans, vinto dalla coppia formata da Andrew Novak e Ben Griffin, si torna al classico per il PGA Tour, con un torneo dal format standard, il The CJ Cup Byron Nelson 2025. Si torna in Texas già per la 3° volta in questo 2025 del PGA dopo Houston e Valero Open. Field un pò più basso del solito, ma c’è Scottie Scheffler, che nel 2025 non si è ancora sbloccato, seguito a distanza dai vari Jordan Spieth, Tom Kim, Sam Burns, Byeong Hun An e il campione in carica Taylor Pendrith. Presenti anche gli azzurri Matteo Manassero ed Edoardo Molinari che tornano al PGA, ma per trovarli dobbiamo scendere molto in lavagna, col primo quotato @351 volte la posta e Molinari addirittura @601.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Craig Ranch: 2024: Taylor Pendrith (-23); 2023: Jason Day (-23); 2022: K.H. Lee (-26); 2021: K.H. Lee (-25); Hosted at Trinity Forest: 2019: Sung Kang (-23); 2018: Aaron Wise (-23); Hosted at AT&T Four Seasons: 2017: Billy Horschel; 2016: Sergio Garcia; 2015: Steven Bowditch; 2014: Brendon Todd; 2013: Sang-moon Bae; 2012: Jason Dufner; 2011: Keegan Bradley; 2010: Jason Day.

Si gioca sul tracciato del TPC Craig Ranch di McKinney, Texas, una location tutto sommato abbastanza nuova per il PGA. Si tratta di un lungo par-71 (un tempo par-72) da 7,414 yards, disegnato nel 2004 da Tom Weiskopf con Fairways in Cavalier Zoysiagrass; Rough in Bermudagrass e anche Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene, anche se abbiamo uno storico molto limitato, dovrebbero essere in base al tipo di tracciato: Tee to Green, Approach, Tee to Green e Putting.

Pronostici Golf 1-4 maggio 2025: le nostre scommesse sul PGA Tour

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate

Come quota di valore andiamo su Jordan Spieth @19.00 nel torneo di casa per il texano che vuole tornare protagonista che ha vinto il Valero Texas Open nel 2021 e nel proprio stato ha sempre riportato tanti ottimi risultati come: 10th (2014), 2nd (2015) e 10th (2024) al TPC San Antonio; 7th (2013), 2nd (2015), 1st (2016), 2nd (2017), 8th (2019), 10th (2020), 2nd (2021) e 7th (2022) al Colonial; 2nd (2015) e 3rd (2018) al GC of Houston. Da quando questo torneo è stato spostato a TPC Craig Ranch, Spieth ha migliorato anche qui con un 9° posto nel 2021 e un 2° nel 2022, dopo che a Las Colinas e Trinity Forest non aveva mai fatto meglio di un T16 in 9 presenze. Spieth ha vinto 13 volte al PGA e 5 di questi successi sono arrivati su greens in Bentgrass e si presenta a questo torneo dopo essere stato tra i migliori del Tour nelle statistiche di Putting e Tee to Green negli ultimi 2 mesi. A quasi 20 volte la posta lo proviamo per valore a casa sua.

Longshot a quota molto alta su Sami Valimaki @91.00 che si presenta con ottimi numeri di Approach e Putting e sta migliorando anche nel suo tallone d’Achille, l’approccio dal tee. Il finnico vanta due titoli DP in bacheca e spera di sbloccarsi anche al PGA dove in stagione non ha mai sbagliato un taglio in 4 tornei stroke play, con un T36 come peggior risultato al Valspar, e da allora un 4° posto sempre in Texas al Memoria Park di Houston, un T12 al Valero Texas Open (sempre in questo stato, a San Antonio) e un T18 ad Harbour Town per RBC Heritage. In un field un pò più leggero come quello di questa settimana al CJ Byron Nelson, e la superficie in Bentgrass che è quella che si trova meglio sui greens, potrebbero sbloccare anche al PGA il buon Valimaki che prendiamo come sorpresa. Non fatevi spaventare dalla quota alta, 3 degli ultimi 4 vincitori del PGA avevano quote da almeno 90 volte la posta.

LIV Golf Series: le analisi sul LIV Corea del Sud 2025

Si torna subito in gioco anche alle LIV Golf Series, una settimana dopo Città del Messico dove come anticipato iniziavamo la domenica con Bryson Dechambeau @8.50 al comando e Cameron Smith @26.00 alle sue spalle, ma non ha vinto nessuna delle nostre scelte, ma è tornato a trionfare per l’ennesima volta Joaquin Niemann, dominatore di questo circuito che questa settimana gioca il LIV Corea del Sud 2025 per la prima volta nella storia del LIV.

Si gioca al Jack Nicklaus Golf Club Korea, un par-72 da 7,470-yard aperto nel 2010 e che in passato ha ospitato il DP World Tour’s Genesis Championship e anche il LPGA Tour’s International Crown, ma anche una Presidents Cup del 2016 dove parteciparono alcuni giocatori del field di questa settimana come Phil Mickelson, Bubba Watson, Patrick Reed e Louis Oosthuizen che quindi hanno già calcato questo percorso e avranno un piccolo aiuto in più.

A guidare le lavagne c’è sempre Joaquin Niemann favorito per un altra vittoria alla pari con Bryson DeChambeau che cerca il riscatto, e poi c’è sempre anche Jon Rham tra i contender principali mentre in seconda fascia sono un pò più staccati Tyrrell Hatton, Patrick Reed e Cameron Smith.

Visto che questa settimana non c'è il DP, vi diamo un consiglio anche per il LIV

Andiamo sul favorito qui, e questa settimana puntiamo su Jon Rham @7.00, sperando che non vinca sempre Niemann e sperando che non ci tradisca come Smith e soprattuto DeChambeau la scorsa settimana. Lo spagnolo ha incassato 6 top-10 consecutive, comprese 3 top-5 in questo 2025 al LIV, oltre ad un solido piazzamento al The Masters (T14). Rahm rimane uno dei migliori giocatori al mondo e tra le tante ottime statistiche, ha migliorato anche quelle in cui era più debole nel 2024, ovvero approach, ed è ora che Jon torni a primeggiare.

Vincitori LIV Golf Series 2025

Mexico City (April 2025) Joaquin Niemann (5) @11 Miami (April 2025) March Leishman @51 Singapore (March 2025) Joaquin Niemann (4) @9 Hong Kong (March 2025) Sergio Garcia (2) @21 Adelaide (Feb. 2025) Joaquin Niemann (3) @11 Ridyah (Feb. 2025) Adrian Meronk @101

