Pronostici Zozo Championship 2022 del PGA Tour ma ricca settimana di Scommesse Golf visto che si gioca anche l’Andalusia Masters del DP World Tour e torna in gioco anche il LIV Golf che si sposta da Bangkok a Jeddah.

Risultati pronostici golf

Arriviamo da un altra ottima settimana visto che abbiamo preso la bella quota @23.00 della stella nascente Tom Kim che vince il secondo titolo PGA a suo nome, ed incassiamo anche il piazzamento di NeSmith, oltre alla vittoria di Jon Rahm che domina nel suo Open di Spagna.

Pronostici Zozo Championship 2022: Field, tracciato e statistiche

Questa settimana il PGA Tour si sposta da Las Vegas al Giappone con lo ZOZO Championship 2022 con un field ristretto di 78 giocatori dove spiccano Xander Schauffele, Collin Morikawa, Tom Kim, Cam Young, Sungjae Im e il campione in carica, la stella di casa Hideki Matsuyama.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Narashino CC: 2021: Hideki Matsuyama (-15); Hosted at Sherwood CC: 2020: Patrick Cantlay (-23); Hosted at Narashino CC: 2019: Tiger Woods (-19).

Il The Accordia Golf Narashino Country Club è un tracciato par-70 da 7,079 yards con Fairways in Zoysiagrass; Rough in Zoysiagrass e Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Putting (Bentgrass), Strokes Gained: Par 3, Greens in Regulation.

Pronostici Zozo Championship 2022: le nostre scommesse sul Golf

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio una Free Pick.

Come favorito vi segnalo Sungjae Im @13.00 che sta tenendo una grande costanza con 5 top-15 consecutive e su questo tracciato potrebbe brillare ancora visto che se andiamo a fare la media delle statistiche più importanti che vi ho segnalato qualche riga sopra, è proprio Im il migliore in assoluto di tutto il field. Nel 2019 del resti si è già messo in evidenza allo Zoo con un T3.

Quota alta su Mito Pereira @46.00 che su questo tracciato potrebbe far valere le sue caratteristiche e infatti è il 7° migliore del field nella media delle statistiche più importanti. Prendere il cileno @46 volte la posta è un azzardo ben ripagato dopo l’ottima prestazione della settimana scorsa, il T4 al TPC Summerlin.

DP World Tour: Pronostici Andalucia Masters 2022

Una settimana dopo il torneo a Madrid, il DP World Tour rimane in terra iberica con l’Andalucia Masters e la prossima settimana si gioca a Maiorca. Matt Fitzpatrick torna per difendere il titolo vinto lo scorso anno, ma ci sono anche Ryan Fox, Robert MacIntyre, Rasmus Hojgaard e Minwoo Lee. La truppa azzurra è sempre guidata da Edoardo Molinari e Guido Migliozzi.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Matt Fitzpatrick, 14/1; 2020: John Catlin, 125/1; 2019: Christiaan Bezuidenhout, 80/1; 2018: Sergio Garcia, 9/2; 2017: Sergio Garcia, 5/1; 2016: Andrew Johnston, 100/1 (Spanish Open).

Il tracciato è quello iconico del Club de Golf Valderrama a Sotogrande, un par-71 da 7,028 yards con Fairways in Bermuda Tifway; Rough in Bermuda/Rye e Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: SG Off the Tee; SG Approach; SG Tee to Green; SG Around the Green, GIR e Putting.

Vi segnalo una FREE PICK tra le selezioni che abbiamo fatto nel VIP su questo torneo e la scelta è ricaduta sul nostro Guido Migliozzi @51.00 che grazie all’impressionante prova vincente al Open de France del mese scorso, ha portato a casa il 3° titolo DP in carriera. Bisogna iniziare a rispettare maggiormente Migliozzi, le quote non lo fanno proponendolo davvero molto alto, e noi proviamo a sfruttare questa sottostima per un giocatore che da il suo meglio su tree lined come il Valderrama, un tracciato che potrebbe mettere in evidenza le sue doti e infatti ha chiuso 6° nel 2020. In Francia è stato il migliore del field nelle statistiche di Approach e Tee to green, se dovesse replicare quel rendimento potrebbe vincere anche questa settimana. In alternativa, se volete una quota più bassa ma di valore, c’è Migliozzi Miglior Italiano @3.50.

LIV Golf Jeddah, quote e scommesse

Anche il LIV Golf Invitational Series torna ancora in gioco una settimana dopo il torneo a Bangkok vinto da un outsider assoluto, davvero difficile da prevedere, Lopez-Chacarra, e questa settimana un altro spagnolo potrebbe trionfare, come vedremo dopo. Si gioca a Jeddah, nel tracciato del Royal Greens.

Field sempre ristretto ma pieno di campioni, ad iniziare dal solito favorito, Dustin Johnson che come sempre apre in testa alle lavagne per la vittoria finale, ma ci sono anche Matt Wolff, Brooks Koepka, Cameron Smith, Henrick Stenson e Bubba Watson tra i big più noti che giocheranno questa settimana in Arabia Saudita.

Ho detto che uno spagnolo potrebbe vincere anche questa volta. Parlavo di Sergio Garcia @23.00, giocatore d’esperienza che questa settimana vedrà da lontano l’Andalucia Masters che ha vinto 2 volte in carriera. Proverà a sbloccarsi al LIV dopo il modesto T21 della settimana scorsa a Bangkok, ma nelle prime uscite del circuito era andato decisamente bene e con costanza: 4° a Chicago, 9° a Boston e 7° a Bedminster. Conosce questo tracciato dove ha ben figurato alo passato con un 6° posto al Saudi International del 2020 e un T12 l’anno dopo.