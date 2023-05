Pronostici Golf AT&T Byron Nelson 2023 per il PGA Tour ma torna anche il LIV impegnato a Tulsa. Il DP World Tour, dopo l’Open d’Italia, gioca il Soudal Open 2023. Vediamo tutte le analisi e tanti consigli per le scommesse sul golf.

Pronostici Golf AT&T Byron Nelson 2023: Field, tracciato e statistiche

Congratulazioni ha chi ha giocato Wyndham Clark vincente @80 volte la posta la scorsa settimana a Wells Fargo, un giocatore secondario che in passato avevamo provato anche noi, ma non questa volta. Adesso arriva l’AT&T Byron Nelson Championship 2023, col PGA Tour che torna in Texas per la 3° volta in questo 2023. Si tratta dell’ultimo torneo prima dell’importante PGA Championship da Oak Hill, quindi si tratta di un test importante e molti big non sono mancati in Texas, per un Field interessante, comandato da Scottie Scheffler su Tyrrell Hatton ma attenzione anche a K.H. Lee che cerca la 3° vittoria di fila di questo evento.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Craig Ranch: 2022: K.H. Lee (-26); 2021: K.H. Lee (-25); Hosted at Trinity Forest: 2019: Sung Kang (-23); 2018: Aaron Wise (-23); Hosted at AT&T Four Seasons: 2017: Billy Horschel; 2016: Sergio Garcia; 2015: Steven Bowditch; 2014: Brendon Todd; 2013: Sang-moon Bae; 2012: Jason Dufner; 2011: Keegan Bradley; 2010: Jason Day.

Il tracciato del TPC Craig Ranch a McKinney, Texas, è un par-71 da 7,414 yards con Fairways in Cavalier Zoysiagrass; Rough in Bermudagrass e Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Off the Tee, Birdie or Better, Par-3, Putting (Bentgrass).

Pronostici Golf AT&T Byron Nelson 2023: le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

Tyrrell Hatton @16.00 ha una quota di valore per la vittoria. Il grande favorito è Scheffler con quota micro (per gli standard del golf) @5, e Scheffler è anche 1° nella media nelle statistiche più importanti su questo tracciato, ma Hatton segue al 3° posto e ha una quota decisamente più interessante, più del triplo rispetto al più accreditato Scheffler su cui potete comunque puntare come pet “paracadute” come la chiamiamo nel golf. L’inglese gioca per la prima volta qui, ma parliamo comunque di un giocatore che in carriera ha vinto per due anni di fila (2016-17) l’Alfred Dunhill Links Championships, e in carriera vanta altri grandi colpi vincenti e successi: 2017 Italian Open, 2019 Turkish Airlines Open e 2020 BMW PGA Championship. 5 vittorie al DP World Tour, ottimo stato di forma nelle ultime settimane e competitività anche a livello PGA. La settimana scorsa ha chiuso 3° a Wells Fargo (dove è stato tra i migliori nelle statistiche di Approach e Tee to Green che abbiamo visto essere importanti qui), oltre ad un 6° posto al Phoenix Open, un 4° all’Arnold Palmer Invitational e un 2° al the Players Championship.

Come seconda pick vi consiglio un Testa a Testa che trovate su Eurobet; andiamo con TaT 72 Buche Matt Kuchar Adam Scott: KUCHAR @1.90. Kuchar è il 9° migliore del Field come media nelle statistiche più importanti, Scott è molto più indietro. Kuchar è uno dei migliori giocatori sul corto, con ottime statistiche di Around-the-Green e scrambling e in carriera al TPC Craig Ranch conta già un paio di top-20 (T12 e T17). L’australiano invece ha debuttato solo lo scorso anno qui, chiudendo con un modesto T32 (ha vinto questo torneo nel 2015 ma su tutt’altro tracciato). La settimana scorsa Scott ha giocato bene con un T5 a Quail Hollow, ma una rondine non fa primavera, e prima di quella prestazione l’australiano non aveva offerto per nulla un buon golf. Meglio Kuchar con 4 top-10 e 7 top-20 nelle ultime 10 prestazioni. Lo scorso aprile, nell’ultimo torneo giocato in Texas, Kuchar chiuse 3°, speriamo possa replicare in questo stato.

Analisi e scommesse Soudal Open 2023 (DP World Tour)

L’Italian Open è andato in archivio senza un successo azzurro, anzi i giocatori di casa hanno deluso molto. Questa settimana il DP World Tour gioca in Belgio, ed il favorito è proprio uno dei grandi pro di casa, Thomas Detry, in cima alle lavagne di un Field che conta anche Thorbjorn Olesen, Alexander Bjork, Jorge Campillo ed Adrian Otaegui per il Soudal Open 2023, un tempo conosciuto come Belgian Knockout, tra l’altro vinto dal nostro Guido Migliozzi nel 2019 (ultima edizione con quel nome) mentre il campione in carica è Sam Horsfield, entrambi però assenti questa settimana, come sarà assente anche Yannik Paul che ha dato forfait nelle ultime ore, un peccato visto che era uno dei candidati alla vittoria e lo avremmo appoggiato anche questa settimana, come spesso abbiamo fatto di recente, dando molto appoggio al giocatore tedesco in rampa di lancio definitiva in questo 2023.

Vincitori ultime edizioni. Soudal Open: 2022: Sam Horsfield, -13, 22/1; Belgian Knockout: 2019: Guido Migliozzi; 2018: Adrian Otaegui; Telenet Trophy (Challenge Tour): 2010: Lee Slattery, -21.

Il tracciato del Rinkven International Golf Club è un par-71 corto (6,940 yards), con greens che sono un mix di Poa Annua (20%) ricoperta da Bentgrass (80%). Qui le statistiche più importanti per provare a vincere sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

La nostra scelta pubblica come free pick va su una quota alta, Ashun Wu @61.00, giocatore a cui siamo molto legati visto che la vittoria del KLM Open del 2018 in quota @125.00 rimane la singola quota più alta mai presa nel nostro sito (attivo dal 2009, non da pochi giorni, quindi con tante giocate passate sotto i ponti), un record assoluto che resiste ormai da 5 anni. Il colpaccio di Wu in Olanda rimane imbattuto, e lo proviamo anche questa settimana, seppur con una quota meno della metà rispetto ad allora. Si tratta comunque di una quota molto alta per Wu che vanta due titoli DP in carriera (dopo il KLM ha vinto il Kenya Open). Il 2023 del cinese è iniziato molto male, ma Wu è andato a migliorare torneo dopo torneo (61° in Giappone, 59° in Corea e 32° in Italia). A Roma la settimana scorsa ha tenuto numeri incoraggianti nelle statistiche di Approach che qui sono importanti e mi aspetto un netto miglioramento rispetto al T44 che ha portato a casa dal Belgio lo scorso anno. Per me può essere un contender in questo torneo, e su questo Field la quota è alta e da provare.

Analisi e scommesse LIV Golf Tulsa 2023

Dopo i successi a Adelaide e Singapore, Talor Gooch apre favorito anche a Tulsa per quella che sarebbe la 3° vittoria consecutiva per lui al LIV Golf. Questo è inoltre un appuntamento a cui Gooch tiene molto visto che è nativo di queste parti (Oklahoma) e conosce bene i campi di queste zone.

Di poco alle sue spalle ci sono Brooks Koepka, Cam Smith, Dustin Johnson, Joaquinn Niemann, Patrick Reed e Mito Pereira. Attenzione anche a Sergio Garcia che troviamo @20 volte la posta. Ecco i favoriti per Tulsa e a seguire i vincitori degli eventi LIV. Vi ricordiamo che le pick sul LIV sono in esclusiva per i nostri utenti VIP BETTING MANIAC.

TOP QUOTE LIV TULSA

Talor Gooch @11

Brooks Koepka @12

Cameron Smith @12

Dustin Johnson @15

Joaquin Niemann @17

Patrick Reed @17

Mito Pereira @17

Sergio Garcia @21

Charles Howell III @21

Peter Uihlein @21

Paul Casey @26

Anirban Lahiri @26

Matthew Wolff @26

VINCITORI LIV

Singapore (April 2023) Talor Gooch

Adelaide (April 2023) Talor Gooch

Orlando (April 2023) Brooks Koepka

Tucson (March 2023) Danny Lee

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III

Jeddah (Oct. 2022) Brooks Koepka

Bangkok (Oct. 2022) Eugenio Chacarra

Chicago (Sept. 2022) Cameron Smith

Boston (Sept. 2022) Dustin Johnson

Bedminster (July 2022) Henrik Stenson

Portland (July 2022) Branden Grace

London (June 2022) Charl Schwartzel