Torna in pista il Motomondiale che fa tappa nuovamente in Spagna col Gran Premio d’Aragona 2026 che si correrà domenica 28 agosto, con Marc Marquez chiamato al riscatto dopo lo scialbo weekend inglese e favorito dai bookmakers su una pista che ha dominato nelle passate edizioni. Pronostici MotoGP Aragon 2026.

Pronostici MotoGP Aragon 2026: i protagonisti al MotorLand

Il Motomondiale fa tappa in Spagna per il tredicesimo round della stagione 2026 di MotoGP col Gran Premio d’Aragon 2026. Sarà l’ennesima tappa di una stagione estremamente equilibrata, che vede Jorge Martin in testa in campionato con le Aprilia, anche quelle del team satellite TrackHouse (che conferma Enea Bastianini dalla KTM per il prossimo anno) in grande spolvero. Martin ha firmato un weekend solido a Silverstone con pole, Sprint e secondo posto, confermando la sua costanza da campione. La lotta per il titolo rimane comunque resta apertissima: cinque piloti racchiusi in 41 punti, con Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse) sesto a -56 dopo essere diventato il settimo vincitore diverso dell’anno.

Ducati però non sta a guardare e, dopo lo scialbo weekend inglese, vuole rispondere ai rivali di Noale, su una pista dove è imbattuta nelle ultime quattro edizioni e non dimentichiamo che questa è una delle piste preferite da Marc Marquez, col Cabroncito che è un altro a caccia di riscatto dopo il passo falso di due settimane fa a Silverstone che invece non è una pista amata dallo spagnolo che ci terrà a fare bene in casa. Aragon infatti è territorio di Marquez. Il campione in carica ha sofferto a Silverstone, ma qui ha vinto tutto nelle ultime due edizioni e resta a -40 da Martin. Ci si aspetta una reazione. Alex Marquez, miglior ducatista a Silverstone, torna più in forma e sarà un fattore nelle ultime dieci gare. E’ tornato in pista anche Fermin Aldeguer con la Ducati del Team Gresini, dopo aver saltato per infortunio i Gran Premi d’Olanda, di Germania e di Gran Bretagna ha l’obiettivo di tornare presto a correre e proverà a farlo ad Aragon.

Per gli italiani naturalmente occhi puntati su Marco Bezzecchi, Fabio di Giannnatonio e Pecco Bagnaia. Il Bez arriva ad Aragon dopo i due terzi posti ottenuti a Silverstone dove era ancora condizionato dall’infortunio al Sachsenring e bisognerà verificare le sue condizioni fisiche. Diggia è pienamente in corsa per il titolo (-41) e cerca il ritorno sul podio. Pecco infine reduce da un weekend complicato, punta a rilanciarsi proprio dove ha firmato una delle sue prime vittorie. Segnaliamo anche Franco Morbidelli che vuole ritrovare la top 10 in un circuito dove ha già vinto.

Pedro Acosta sta spremendo la RC16 al massimo e ad Aragon, dove fu quarto nel 2025, può tornare a giocarsi il podio. Brad Binder arriva da due top 10 consecutive. Il tester della KTM, Pol Espargaró, sostituirà ancora Maverick Vinales che continua il recupero dopo l’infortunio riportato in Germania. Pol che ha chiuso con un positivo 13º posto nella gara della domenica in Inghilterra.

Ad Aragon ci sarà invece Johan Zarco che anticipa i tempi di recupero dopo la caduta in Catalogna, e dovrebbe essere in sella alla Castrol Honda LCR. Luca Marini è l’unico pilota sempre a punti nel 2026 e guida la pattuglia HRC con grande costanza. Diogo Moreira cresce e porta risultati. Joan Mir deve prima di tutto vedere il traguardo dopo l’ottavo zero stagionale.

Chiudiamo con Yamaha. Fabio Quartararo ed Alex Rins non hanno raccolto punti a Silverstone, ma il lavoro di sviluppo continua con il tester Augusto Fernandez. Miller e Razgatlioglu hanno salvato la domenica Yamaha, e il turco conosce meglio Aragon: sarà da osservare con attenzione.

Gran Premio d’Aragon: circuito, record, statistiche, meteo

Circuito. Il tracciato di Aragon misura 5.1 km e conta 10 curve a sinistra e 7 a destra. Il circuito, progettato dallo storico architetto Hermann Tilke, è entrato nel calendario del Motomondiale nel 2010.

Record e vincitori. La prima e la seconda edizione vennero vinte da Casey Stoner, prima su Ducati poi Honda, poi, negli anni successivi, il Gp venne monopolizzato dagli spagnoli, con: Dani Pedrosa nel 2012, Jorge Lorenzo nel 2014 e 2015 e Marc Marquez che salì sul gradino più alto del podio nel 2013, 2016, 2017, 2018 e 2019. Nel 2020 sono state disputate due gare sul tracciato spagnolo, la prima vinta da Alex Rins, mentre la seconda dal nostro Franco Morbidelli. Nel 2021 a vincere è stato Francesco Bagnaia, mentre nel 2022 Bastianini vinse davanti a Bagnaia. Nel 2023 non si è corso al Motorland, mentre nel 2024 vinse Marc Marquez in sella alla Ducati del Gresini Racing. La scorsa stagione a vincere era stato Marc Marquez che nella gara della domenica aveva preceduto suo fratello Alex Marquez e il team-mate Pecco Bagnaia.

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo tempo soleggiato per tutto il weekend.

Guida TV MotoGP: dove vedere il Gran Premio d’Aragona 2026?

Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201) trasmettono l’intero fine settimana in diretta, con streaming su Sky Go e NOW. TV8 manda in chiaro le qualifiche e la Sprint del sabato in diretta, mentre le gare della domenica arrivano soltanto in differita nel pomeriggio: il venerdì non è previsto nulla in chiaro.

Venerdì 28 agosto

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP1 Baggers: 12:05-12:25

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

FP2 Baggers: 16:25-16:45

Sabato 27 agosto

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Baggers: 12:10-12:30

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20

Sprint MotoGP: 15:00 (11 giri)

Gara 1 Baggers: 16:10 (8 giri)

Domenica 28 agosto

Gara 2 Baggers: 8:55 (8 giri)

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:50

Gara Moto3: 11:00 (17 giri)

Gara Moto2: 12:15 (19 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (23 giri)

Quote Motomondiale: GP Aragona 2026

Marc Marquez @1.75 è il pilota da battere ad Alcaniz, col fratello Alex @5 primo avversario, ma staccato, per non parlare di Martin e Bezzecchi appaiati @7 e Diggia @9 mentre con Fernandez @13 si sale in doppia cifra, con Acosta @16 e Bagnaia @26 ancora più indietro. Per la Sprint Race le cose cambiano di poco, col Cabroncito che ha solo un piccolo ritocco di quota @1.80, con Alex che si avvicina sensibilmente @4 mentre sono tutti @7 gli altri contender: Bezzecchi, Martin e anche Di Giannantonio.

Per il sabato di qualifica, la pole position potrebbe andare a Marc Marquez @2, ma qui Bez e Martinator entrambi @5, come Alex Marquez, sono più vicini. Si gioca @9 il giro veloce di Di Giannantonio con Acosta e Fernandez entrambi @11 e Bagnaia più staccato @21 volte la posta.

I nostri pronostici sul Gran Premio d’Aragon 2026

Aprilia non parte favorita ad Aragon, ma il pacchetto funziona: Bezzecchi è tornato competitivo e ora è secondo in classifica, più in forma e pronto a confermarsi. Anche Fernandez arriva carico dopo la sua seconda vittoria in MotoGP, mentre Ogura vuole cancellare l’errore inglese: è a -37 dal vertice. Il pronostico, questa volta, non premia Aprilia. Ad Aragon il favorito è Marc Marquez: negli ultimi due anni al MotorLand ha messo insieme pole position, vittoria nella Sprint, vittoria nel Gran Premio e giro veloce, e arriva da un fine settimana inglese chiuso al settimo posto che nel box Ducati Lenovo hanno archiviato in fretta. Con 40 punti da recuperare su Martin e dieci round ancora in calendario, questa è la pista giusta per invertire l’inerzia.

🏁MOTOGP ARAGON

🔸Vittoria Gara: M.MARQUEZ @1.75

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