Il conto alla rovescia per l’inizio del motomondiale si fa sempre più pressante, e la MotoGP è tornata in pista per i test invernali di Sepang; vediamo come sono andati, con gli aggiornamenti delle quote antepost e vediamo anche il calendario completo della stagione 2026, in attesa del primo GP (in Thailandia il primo marzo) e dei nostri articoli di scommesse antepost. Calendario MotoGP 2026.

Risultati test invernali a Sepang

Iniziano a ruggire le due ruote del motomondiale in vista della nuova stagione di MotoGP 2026, e lo hanno fatto nella tre giorni di test collettivi sul circuito di Sepang. Dal day1 ha subito dominato il campione del mondo in carica, Marc Marquez, che si presenta al via della stagione 2026 come l’uomo da battere ancora una volta.

Nell’ultimo giorno di test a Sepang però si è preso i riflettori il fratello, Alex Marquez, che ha fatto segnare il tempo più veloce, confermando la sensazione di superiorità generale della Ducati anche in questa nuova stagione al via, come è stato negli ultimi anni. Il pilota di Gresini Racing sfiora il record del circuito fermando il crono sul 1:56.402 (a meno di un decimo dal primato storico di Bagnaia). L’unica “non Ducati” nei primi 5 posti è l’Aprilia di Marco Bezzecchi, uno dei pochi a migliorare il crono nelle ultime ore di sessione. L’italiano paga 124 millesimi dal leader, precedendo di 2 decimi Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Anche nelle simulazioni di long run Alex Marquez è stato il più consistente, ma ottimi segnali sono arrivati anche da Pecco Bagnaia che ha completato 10 giri con gomma media. Il gap dallo spagnolo è stato mediamente di circa un decimo, ma comunque più veloce di Marc Marquez. Lo spagnolo è caduto in curva 1 durante la mattinata, senza riportare conseguenze. Lontane quasi un secondo sul passo gara la Yamaha di Miller e la KTM di Bastianini, e per queste moto, come per Honda, si attende un altro anno difficile.

Calendario MotoGP 2026: tutti i Gran Premi della nuova stagione del motomondiale

Il Mondiale di MotoGP 2026 comincerà a cavallo dei mesi di febbraio e marzo dalla Thailandia. Si partirà da Buriram per la seconda volta consecutiva, primo dei 22 Gran Premi in programma questa stagione (per un totale di 44 competizioni considerando le gare Sprint Race), come nel 2025, anche se c’è un avvicendamento in Sudamerica, non si correrà in Argentina, bensì in Brasile. L’autodromo di Goiania ospiterà il secondo round stagionale, sostituendo quello di Rio Hondo. Teoricamente, in Argentina, si tornerà nel 2027. Però a Buenos Aires.

Per il resto, 14 gare in Europa, di cui 2 in Italia. Le solite. Il Motomondiale farà tappa nel Nostro Paese a fine maggio (Mugello) e a inizio settembre (Misano Adriatico). La Spagna continua a recitare la parte della leonessa, con ben quattro GP. Cambia però la collocazione del Montmelò e dell’Aragona, invertite rispetto al 2025, mentre Jerez de la Frontera e Valencia rappresenteranno rispettivamente l’inizio della stagione europea e l’epilogo generale del Mondiale. Come sempre, una tappa negli States e la Tournèe estremorientale in autunno. Manca all’appello solo l’Africa, fra i continenti toccati dalla MotoGP nel 2026.

01 – THAILANDIA (Buriram), 27 febbraio – 1 marzo

02 – BRASILE (Goiania), 20-22 marzo

03 – AMERICHE (Austin), 27-29 marzo

04 – QATAR (Lusail), 10-12 aprile

05 – SPAGNA (Jerez de la Frontera), 24-26 aprile

06 – FRANCIA (Le Mans), 8-10 maggio

07 – CATALOGNA (Montmelò), 15-17 maggio

08 – ITALIA (Mugello), 29-31 maggio

09 – UNGHERIA (Balaton Park), 5-7 giugno

10 – CECHIA (Brno), 19-21 giugno

11 – OLANDA (Assen), 26-28 giugno

12 – GERMANIA (Sachsenring), 10-12 luglio

13 – GRAN BRETAGNA (Silverstone), 7-9 agosto

14 – ARAGONA (Alcaniz), 28-30 agosto

15 – SAN MARINO (Misano), 11-13 settembre

16 – AUSTRIA (Spielberg), 18-20 settembre

17 – GIAPPONE (Motegi), 2-4 ottobre

18 – INDONESIA (Mandalika), 9-11 ottobre

19 – AUSTRALIA (Phillip Island), 23-25 ottobre

20 – MALESIA (Sepang), 30 ottobre – 1 novembre

21 – PORTOGALLO (Portimao), 13-15 novembre

22 – VALENCIA (Cheste), 20-22 novembre

Quote Antepost MotoGP: Bezzecchi è l’anti Marquez?

Marco Bezzecchi e l’Aprilia resteranno insieme fino al 2028. Il pilota italiano e la scuderia di Noale hanno rinnovato con una cerimonia in stile matrimonio, con la complicità di tutto il team. Queste le parole di Bez: “Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me”.

Tornando alle scommesse, il 27enne di Rimini secondo i bookmakers sarà l’ostacolo principale al bis di Marc Marquez. Il colpo iridato di Marco Bezzecchi si gioca infatti a 5 su Sisal e 5,50 su William Hill. Il romagnolo arriva da un’ottima stagione, coronata con il terzo posto nel Mondiale, alle spalle dei fratelli Marquez. Miglior italiano del 2025, è già il pilota più vincente della casa di Noale nella classe regina, grazie ai tre Gran Premi conquistati (Gran Bretagna, Portogallo e Valencia) e alle tre Sprint-Race (Misano, Indonesia e Valencia). Lo spagnolo della Ducati ufficiale resta però ancora il netto favorito, in lavagna, a 1,50 volte la posta per il suo ottavo titolo.

Completa il podio, in quota, Alex Marquez, offerto a 7,50. Il pilota di punta della Ducati Team Gresini cercherà di alzare ancora l’asticella dopo la sua migliore stagione in carriera dove si è laureato vice-campione del mondo, aggiudicandosi i Gran Premi di Spagna, Catalogna e Malesia. A 7,50 di quota anche Pecco Bagnaia, reduce da un 2025 amaro: due sole vittorie, in Giappone e Texas, tantecadute nel finale di campionato e deludente quinto posto in classifica per il candidato al principale al ruolo di anti-Marquez che quest’anno sembra essere stato assegnato al Bez.

