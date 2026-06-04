Pronostici MotoGP: tracciato, quote e scommesse GP Ungheria 2026. Riparte la sfida interna di Aprilia, ma occhio alla KTM di Acosta

Questa settimana grandi appuntamenti per gli amanti dei motori, non solo la F1 a Montecarlo, ma anche il motomondiale che torna subito in pista, dopo il trionfo di Bezzecchi al Mugello, e questa volta la MotoGP si sposta verso est, in Ungheria. Pronostici MotoGP Ungheria 2026.

Pronostici MotoGP Ungheria 2026: i protagonisti a Balaton Park

Nessuna pausa per la MotoGP che dopo il Mugello, col successo del Bez al GP d’Italia, si sposta a Balaton Park per il Gran Premio d’Ungheria 2026, ottavo atto del motomondiale 2026. Dopo il debutto dello scorso anno nel mese di agosto, quest’anno la sede ungherese viene spostata di circa due mesi, passando a inizio giugno.

L’Aprilia continua a dominare il mondiale, in particolare Marco Bezzecchi che come detto è riuscito a vincere anche al Mugello, una vittoria interna a cui teneva particolarmente e che lo consolida in testa alla classifica piloti, seguito a ruota dal compagno di squadra, Jorge Martin.

La prima moto di Borgo Panigale non è quella di Marc Marquez, e nemmeno quella di Pecco Bagnaia, ma Fabio Di Giannantonio, che sta facendo la stagione della vita ma per adesso, a parte casi sporadici, guarda i primi due lottare alla distanza, su una Ducati che usa troppo le gomme e nel complesso ne ha di meno della RS-GP26.

Attenzione alla KTM che su una pista del genere visto che si tratta di una moto che si dimostra performante sul misto ma che paga una vita come velocità di punta. Pedro Acosta potrebbe essere tra i protagonisti.

Vediamo anche i cambi in griglia. Nel team LCR Honda, Cal Crutchlow prenderà nuovamente il posto di Johann Zarco. Il francese è ancora in attesa di essere operato ai legamenti del ginocchio (lesionati a Barcellona) a causa di una bruciatura profonda che rischia di causare complicanze infettive. Sulla Ducati del team Gresini, invece, salirà Iker Lecuona per sostituire l’infortunato Alex Marquez. Lo spagnolo, preferito al collaudatore Michele Pirro, ha già dimostrato di gradire il tracciato del Balaton conquistando due secondi posti in Superbike.

Gran Premio d’Ungheria 2026: circuito, meteo, statistiche

Tracciato. Un circuito stretto, tortuoso, totalmente diverso rispetto ai lunghi rettilinei e curve veloci del tracciato toscano. Inaugurato nel 2023, il circuito misura 4,075 chilometri e presenta ben 17 curve (10 a sinistra e 7 a destra).

Statistiche. Abbiamo poche statistiche visto che si è corso su questo tracciato solo lo scorso anno, con l’edizione del 2025 vinta da Marc Marquez che si portò a casa anche la Sprint Race in quel weekend.

Meteo. Le previsioni meteo per il Gran Premio d’Ungheria 2026 di MotoGP, in programma dal 5 al 7 giugno 2026 sul circuito magiaro indicano un fine settimana in netto miglioramento, che passerà da una giornata di venerdì parzialmente nuvolosa a una domenica di gara calda e totalmente soleggiata

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Ungheria 2026?

Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e la piattaforma streaming Now trasmettono in diretta integrale tutte le sessioni del weekend, comprese prove libere, qualifiche, Sprint e le gare di tutte e tre le classi. In differita su TV8.

Venerdì 5 giugno

FP1 Baggers: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 6 giugno

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20

Sprint MotoGP: 15:00 (13 giri)

Domenica 7 giugno

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:50

Gara Moto3: 11:00 (20 giri)

Gara Moto2: 12:15 (22 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Quote Motomondiale: GP Ungheria 2026

I book puntano sul riscatto di Jorge Martin @2.75, favorito per la gara di domenica in Ungheria, col compagno e leader del mondiale, Marco Bezzecchi @4.00, primo avversario al pari di Marc Marquez @4.00, che è evidentemente lontano dal 100% della condizione, ma parliamo sempre del Cabroncito, che inoltre lo scorso anno ha dominato qui. Sempre più convincente Fabio Di Giannantonio @7.00 che troviamo tra i big e possibili vincitori, perfino davanti a Pecco Bagnaia @9.00, poi con Pedro Acosta @11.00 si sale in doppia cifra.

Le cose cambiano al sabato in qualifica, dove è Bezzecchi @2.75 a prendersi i favori delle quote per la pole position su Martin @4.00, con i due dell’Aprilia ufficiale che si scambiano i posti; stabile Marquez sempre @4.00, come Diggia che ritroviamo anche qui @7.00 volte la posta, mentre Pecco sale @11.00, pari ad Acosta.

I nostri pronostici sul Gran Premio d’Ungheria 2026

Questa settimana ci concentriamo sulla Formula 1 come free pick, mentre sulla MotoGP vi invitiamo sempre nel nostro canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC, in caso di eventuali aggiornamenti quando usciranno più quote utili. Come sempre però vi diamo un nome su tutti da tenere a mente per la gara, ma anche per testa a testa, gruppi e piazzamenti nelle scommesse sul motomondiale, e questo nome è PEDRO ACOSTA. Il tracciato misto potrebbe però rappresentare l’habitat ideale per lo spagnolo, capace di sfruttare l’agilità della sua moto per compensare il deficit di velocità pura rispetto ai rivali.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.