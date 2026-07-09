Questo fine settimana si corre il 12° appuntamento del Motomondiale, l’ultimo prima della pausa estiva (si tornerà dopo quasi un mese da Silverstone). La MotoGP è infatti attesa al Sachsenring per il Gran Premio di Germania 2026. Pronostici MotoGP Germania 2026.

Pronostici MotoGP Germania 2026: i protagonisti al Sachsenring

Undicesimo atto del motomondiale 2026 della MotoGP in arrivo, ultimo prima della cosiddetta “pausa estiva”, si corre al Sachsenring, nei pressi di Hohenstein-Ernstthal, in Sassonia il Gran Premio di Germania 2026. Curiosità regolamentare: il GP di Germania sarà il primo con il nuovo formato di griglia, con uno spazio maggiore tra le file, dopo che ad Assen era già scattato il divieto degli abbassatori anteriori.

Archiviato il GP d’Olanda, che ha visto il primo successo in MotoGP di Ai Ogura. Una vera e propria festa Aprilia, con una clamorosa tripletta: doppietta del team satellite Trackhouse in entrambe le gare, con la Sprint vinta da Raul Fernandez e il GP della domenica che ha regalato ad Ogura la prima vittoria in carriera nella classe regina, davanti allo stesso Fernandez e a Jorge Martin, terzo in gara e nuovo leader iridato.

Il grande sconfitto d’Olanda è invece Marco Bezzecchi: il riminese, scivolato nelle prime fasi di gara con una brutta caduta, fortunatamente senza conseguenze serie, ha incassato il quarto zero nelle ultime cinque corse e ha ceduto la vetta al compagno di squadra, da cui ora lo separano 7 punti. Arriva al Sachsenring non al meglio fisicamente, ma con una gran voglia di riscatto.

Alle spalle dei due alfieri Aprilia restano in piena corsa Fabio Di Giannantonio, terzo a -16 e finora il più costante dei ducatisti, e lo stesso Ogura, salito a -25. Poi c’è lui, Marc Marquez: il campione del mondo in carica, reduce da un weekend olandese sottotono (sesto nella Sprint, settimo in gara) e ancora non al top dopo l’operazione alla spalla, si presenta sulla sua pista preferita con 40 punti da recuperare su Martin. Il Sachsenring capita al momento giusto: se il Cabroncito tornasse quello di sempre sul toboga tedesco, il motomondiale si riaprirebbe del tutto.

Cercano risposte anche Francesco Bagnaia, ritirato ad Assen e ottavo in classifica, e Pedro Acosta, atteso al rientro dopo un piccolo intervento chirurgico. Da segnalare alcune importanti assenze: Fermin Aldeguer, infortunato, non sarà sostituito dal team Gresini, mentre in Honda LCR mancherà ancora Johann Zarco, con Cal Crutchlow confermato al suo posto.

Gran Premio di Germania: circuito, meteo, record, statistiche

Tracciato. Il Sachsenring è uno dei tracciati più particolari e atipici dell’intero calendario. Corto, stretto e tutto saliscendi, tanto da essersi guadagnato il soprannome di “toboga”, è un circuito che si percorre in senso antiorario ed è fortemente sinistrorso: la stragrande maggioranza delle curve gira infatti a sinistra, una caratteristica che mette a durissima prova il lato sinistro delle gomme e che premia i piloti con uno stile di guida particolare. La gara della MotoGP si sviluppa su 30 giri, mentre la Sprint del sabato ne prevede 15; completano il programma la Moto3 (23 giri) e la Moto2 (25 giri).

Record. Un nomesu tutti se si parla di statistiche e record: Marc Marquez. Sul tracciato sassone lo spagnolo ha vinto la bellezza di 12 volte in carriera tra tutte le classi, di cui 9 nella top class, l’ultima proprio nel 2025, quando ha preceduto il fratello Alex e Francesco Bagnaia. Numeri che ne fanno il pilota più vincente nella storia del circuito e il naturale favorito del weekend.

Meteo. Le previsioni meteo per il Gran Premio di Germania della MotoGP 2026 al Sachsenring indicano condizioni prevalentemente asciutte e stabili per tutto il weekend di gara.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Germania 2026?

L’intero weekend del Sachsenring sarà trasmesso in diretta e in esclusiva integrale da Sky Sport MotoGP (canale 208), con i momenti clou anche su Sky Sport Uno (canale 201), e in streaming su NOW e Sky Go. In chiaro, TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche della MotoGP e la Sprint Race del sabato, oltre alle gare della domenica delle tre classi. Ecco il programma completo del weekend del Sachsenring per la classe MotoGP, con gli orari italiani (in Germania vige lo stesso fuso orario dell’Italia).

Venerdì 10 luglio

Prove libere 1: ore 10:45-11:30

Pre-qualifiche: ore 15:00-16:00

Sabato 11 luglio

Prove libere 2: ore 10:10-10:40

Qualifiche (Q1 e Q2): ore 10:50-11:30

Sprint Race (15 giri): ore 15:00

Domenica 12 luglio

Warm-up: ore 9:40-9:50

Gara Moto3 (23 giri): ore 11:00

Gara Moto2 (25 giri): ore 12:15

Gara MotoGP (30 giri): ore 14:00

Quote Motomondiale: GP Germania 2026

Anche se non è al 100% i precedenti in Germania spingono Marc Marquez @1.65 come grande favorito su Marco Bezzecchi @7.50 molto staccato, come il leader Jorge Martin @9.00. Un altro centro di Ai Ogura @9.00 non è impossibile, e più indietro troviamo il teammate Raul Fernandez @16.00 con le Aprilia clienti che crescono. In quota @9.00 troviamo anche Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia.

Per la qualifica del sabato le cose cambiato di poco, anche se sale leggermente la quota del favorito Marc Marquez @1.80 per la pole del sabato e qui è Martin @5.00 il primo avversario, con Bezzecchi @7.50 che scala al terzo posto, pari a Pecco Bagnaia @7.50 più rispettato dai bookmakers per il giro secco veloce. Si invertono le Aprilia di Fernandez @9.00 che in questo caso si lascia alle spalle Ogura @16.00, e si piazza meglio anche a Diggia e Pedro Acosta entrambi @12.00.

I nostri pronostici sul Gran Premio di Germania 2026

Come sempre sulla MotoGP non facciamo giocate ufficiali al momento, visto che ci sono poche quote disponibili su testa a testa, piazzamenti e gruppi (quelle giocate nel caso usciranno durante il weekend nel nostro canale Telegram VIP), ma vi facciamo un nome su tutti da tenere sott’occhio. Troppo facile fare il nome di MARC MARQUEZ, ma è impossibile non citarlo al Sachsenring dove ha numeri davvero straordinari anche se la quota è molto bassa. Attenzione anche a RAUL FERNANDEZ in forte ascesa.

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